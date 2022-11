Your browser doesn’t support HTML5 audio

20221115 José Luis Pallares

–En las últimas semanas han concurrido funcionarios provinciales a la Legislatura para explicar los principales lineamientos del Presupuesto 2023. ¿Qué análisis puede hacer de esta ley de leyes anunciada por el gobernador?

Lo principal es que estamos viendo la voluntad de la oposición de acercarse, de evacuar consultas, de hablar con los funcionarios, de participar de estas reuniones que estamos tratando de hacer habitualmente en el Senado pero que también se desarrollan en alguna ocasión en la Cámara de Diputados. Lo bueno es saber que legisladores de ambas cámaras del núcleo opositor se están interesando y esto nos demuestra a las claras que tenemos una enorme posibilidad de tener presupuesto, y que no suceda lo que sucedió el año pasado para el gobierno nacional, cuando hubo que llevar adelante una tarea de gobierno sin presupuesto y esto es bastante complejo. Lo que avizoramos es que, más allá de las diferencias, y obviamente con la recepción de aportes que vengan de los diferentes legisladores opositores, podremos arribar a un acuerdo y llevar adelante un Presupuesto que satisfaga las necesidades de todos. Están participando los intendentes, principales protagonistas de esta discusión, porque son quienes más se interesan por los dineros de la Provincia, porque la coparticipación derrama sobre ellos, así que también han formado parte de algunas comisiones. Seguimos avanzando y esperamos que prontamente tengamos definiciones.

MIRÁ TAMBIÉN Bugallo apuntó contra el gobierno por la inflación

–¿Se conformará una mesa de legisladores para recibir el reclamo de los intendentes? Pienso en el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) y en el Fondo de Seguridad, dos de los ejes fundamentales que hoy están reclamando los jefes comunales.

No, no es necesaria la conformación de una mesa ni de una comisión. Existen los intendentes representados, que se acercan o bien a los funcionarios de cada área a hacerles los reclamos pertinentes, o directamente al ministro de Economía, o lo hacen a través de sus legisladores en las diferentes comisiones, o en estas reuniones que te acabo de detallar que se están llevando adelante con ministros y funcionarios. El armado de mesas y comisiones no conduce directamente a nada. Las negociaciones deben darse en el marco constitucional, esto es: un Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura, la discusión en la Legislatura con los diferentes actores, que representan en su totalidad a los intendentes, porque son legisladores de los diferentes espacios políticos. En ese marco debe darse la discusión, deben darse los reclamos y también, por supuesto, deben darse las propuestas.

MIRÁ TAMBIÉN Con invitados, Diputados retomó el análisis de la Ley de Envases

–Lo llevo ahora al ámbito nacional. Usted estuvo presente el viernes en el lanzamiento del programa Precios Justos. ¿Qué análisis puede hacer de esta iniciativa encabezada por Sergio Massa?

Me parece que es una iniciativa innovadora, sobre todo desde el punto de vista del control que puede ejercer el ciudadano común, que a través, en este caso, de una app, implementada muy fácilmente, permite con un escaneo, y simplemente con un clic, determinar si el producto tiene el precio indicado o no y si está en góndola o no. Es decir, si uno va a buscar un producto determinado, que lo compra asiduamente, como una marca de fideos o yerba, y va a dos lugares y en ninguno de los dos lo encontró, quiere decir que está efectuándose algún tipo de desabastecimiento. Entonces, primero el reclamo, como corresponde, al encargado o gerente del supermercado; y si no, a través de la app, el reclamo pertinente, que va a llegar vía digital a las autoridades competentes, que se encargarán de que ese producto tenga el precio que debe tener y que tenga la existencia, que realmente es lo principal