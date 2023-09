Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230928 José Luis Pallares

–¿Qué análisis puede hacer de la jornada de ayer en Ensenada, este mega acto de relanzamiento de la campaña, tanto de Sergio Massa como de Axel Kicillof, en donde estuvieron intendentes, legisladores, el movimiento obrero también muy presente y movimientos gremiales?

La verdad que fue un acto histórico, por haber sido convocado por un distrito del tercer cordón del conurbano. Por supuesto que no es lo mismo un acto que se realiza en Capital o en el conurbano bonaerense que un acto significativo de tal magnitud, lejos de la fortaleza movilizadora del peronismo y en un día laboral y en un horario laboral. La verdad que una jornada histórica, con más de 30.000 compañeras y compañeros, mostrando claramente el apoyo de todos los sectores, como bien decís: el sector sindical, el sector social, todos los gremios de todas las centrales obreras, intendentes, legisladores, mostrando el acompañamiento y el apoyo a un candidato que poco a poco va mostrando en las encuestas que es ya el pasado el tema de las primarias. Estamos enfocados en un triunfo en primera vuelta y la posibilidad enorme, en una segunda vuelta, de dar vuelta esta cuestión.

–Mario Secco manifestó ayer, al momento de abrir el acto, que era necesaria esta foto de unidad, justamente pensando en dar vuelta los resultados de las PASO. ¿Llega un poco tarde, quizá, esta muestra de unidad tan masiva, o llegó en el momento justo?

No, yo creo que se estaba mostrando, pero mediante un esquema no del todo público. Ayer fue público, abierto, con la consigna “Todos unidos”, y por supuesto, había que mostrar esa foto para que se sepa y para que se instale en el imaginario colectivo que hay mucha mentira, que hay mucha fake news, que quieren mostrar a UxP dividida o que el candidato presidencial no tiene el apoyo total, y es una mentira total y absoluta. Esto sí sucede en Juntos por el Cambio (JxC), donde todo el mundo sabe que, después de la encarnizada PASO, no quedaron del todo bien las cosas.

Así que nosotros seguimos mostrando la fortaleza que tiene el peronismo cuando se junta, cuando se une, cuando hay unidad de criterio, unidad de concepción, cuando sabemos que la parada es difícil, y cuando queremos mostrarles a las argentinas y a los argentinos que, si bien estamos aún en deuda, porque la verdad que tanto la pandemia como la guerra y otras situaciones no permitieron que cumplamos con todo aquello que se había prometido, pero que ahora hay un candidato presidencial, que ojalá sea presidente, que no solamente ha de cumplimentar con todas y cada una de las cosas que quedaron en deuda, sino que va a haber un nuevo gobierno con nuevos hombres y mujeres, pero también con una impronta que tiende, no solamente ya a seguir con este trayecto de inclusión, de ampliación de derechos, de regulación de la macroeconomía y de todas estas cuestiones que vamos viviendo en el día a día, sino que va a haber un presidente que muestra sobre todas las cosas vocación de unidad nacional, liderazgo y sobre todo lo que muestra día a día: formación política para llevar un país adelante, y equipos. Equipos, que es lo que claramente en los últimos tiempos no se ha visto y no se ha mostrado.

–¿Estamos ante la elección más decisiva de la historia argentina desde el regreso de la democracia?

Sí, claramente. En estos 40 años que vamos a cumplir el mes próximo del retorno a esta bendita democracia, creo que es la elección, si se quiere, más importante. Veníamos con escenarios de polarización en los últimos eventos electorales y este escenario de tres tercios pasa a tener una situación de una primera vuelta que va a estar peleada, pero que estamos seguros de ganarla, y luego un escenario de segunda vuelta que tampoco se ve hace mucho tiempo.

Así que me parece que es importante por ambas cuestiones, pero por sobre todas las cosas, por el hecho de que definitivamente se juegan dos modelos de país. Se juegan dos modelos de país absolutamente antagónicos. Por un lado, aquellos que queremos seguir con una patria inclusiva, con la ampliación de derechos y con los mismos derechos para todos y no para unos pocos; y por el otro lado, aquellos que quieren usar la motosierra, dinamitar todo y poner en riesgo, no la economía nacional, sino la economía y la mesa familiar, que es fundamental. Ponen en juego cuestiones que tienen que ver con la economía y hablar de dolarizaciones y todas esas cuestiones que luego lo único que generan es desempleo, cierre de pymes, intranquilidad, zozobra. Y nosotros mostramos otra cosa. Nosotros mostramos que más allá de las dificultades y más allá de los problemas, que, insisto, muchos tienen el porqué instalado en cuestiones que ya han pasado, que no las queremos poner como excusas, pero que existieron, estamos dispuestos a revertirlas. Y que hay un candidato presidencial, insisto, que tiene con qué. Y esta es nuestra consigna, es lo que nos moviliza: el decir que tenemos con qué y tenemos con quién.