Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230816 José Luis Pallares

–¿Qué análisis puede hacer de los resultados que obtuvo Unión por la Patria (UxP) en las PASO el día domingo, este poco más del 27% de los votos?

Bueno, la lectura a conciencia del resultado electoral coincide con los pronósticos de casi todos, ¿no? Un escenario de tres tercios. Quizás con la sorpresa de que uno de los tres tercios no era el esperado. Me refiero a Milei, que pensábamos todos que iba a ser un poco inferior la cifra respecto de las otras listas. Pero bueno, quedó conformado un escenario de tres tercios y ahora hay que trabajar muy fuertemente estos 60 días hasta la elección de octubre. Esto ha sido simplemente el primer tiempo. Es absolutamente reversible este resultado, porque hay tres puntos de diferencia entre uno y otro aproximadamente, y hay claramente una gran diferenciación entre algunas provincias, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, en cuanto a cómo finalizaron los datos finales.

Así que hay que hacer un análisis con mucha conciencia y trabajar territorio por territorio, analizar cada uno de los resultados en cada distrito, sobre todo los de mayor importancia en términos electorales. Hay que hacer un trabajo muy a conciencia de territorio, y seguramente (Sergio) Massa ya estará coordinando con sus equipos técnicos todo lo concerniente a la parte de la propuesta que hay que darle deliberadamente a la gente, porque ahora ya los candidatos que han triunfado son los candidatos presidenciales de cada espacio político, por supuesto.

–De acuerdo a su experiencia, a sus años en la política, ¿por qué, después de tantos años de grieta, estamos ahora en un escenario de tercios?

Bueno, ya sucedió en 2015 cuando Sergio Massa conformó el Frente Renovador, un par de años antes, donde claramente en la PASO obtuvo casi un 22% en el peor momento de la grieta, cuando tanto el kirchnerismo como Juntos por el Cambio (JxC) pugnaban por la preponderancia a la hora del voto de cara a la elección general del 2015. Esta vez se abonó aún más fuertemente el tema de los tres tercios; incluso la vicepresidenta ya

lo adelantaba hace algunos meses.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Creo que tiene que ver, sí, con algo de bronca de la gente. Pero yo no subestimaría tanto al votante. Soy de los que piensan que la gente no se equivoca a la hora de votar. Y que no hay que echarle la culpa a la fiscalización, no hay que echarle la culpa a quién trabajó más o quién trabajó menos. Me parece que claramente la gente tuvo para la PASO un voto pensado, y creo que ahora ha de repensar el voto para la elección general. Ahora son solamente cinco candidatos los que quedan en carrera, que superaron el piso del 1,5%. Y bueno, cada uno tendrá su propuesta. Nosotros confiamos mucho en la propuesta de nuestro candidato, de Sergio Massa, como también confiamos en términos de gestión y en términos de la propuesta eslabonada de la gestión de cara a lo que viene, no solamente en términos económicos sino en términos de seguridad, en términos de políticas públicas tendientes, como decimos siempre, a mejorar aquello que habíamos insinuado y no pudimos lograr.

–Sergio Massa, en su discurso tras conocerse los números, sostuvo que el próximo gobierno no tiene que ser solamente de unidad de una coalición, sino de unidad nacional. Con todo lo que se vive en el país, digo, con estas dificultades económicas, también muchas veces políticas, ¿se puede alcanzar la unidad nacional o estamos lejos de eso?

Lo que pasa es que es quizás menester llegar a algo significativo que tenga que ver con la unión de los argentinos. Que es difícil, es difícil. Hay propuestas, obviamente, muy antagónicas entre uno y otro candidato. Claramente hay diferentes modelos de país entre uno y otro candidato. Y me refiero a los tres que ocupan el podio, ¿no?, sin despreciar, por supuesto, ni al candidato de la izquierda ni al otro candidato peronista que ha de participar en esta contienda. Pero bueno, el podio de los tres probables que han de pasar al ballotage tienen propuestas muy diferenciadas, no solamente en términos discursivos, sino en sus propias plataformas. Cuando hablamos de economía sobre todo, cuando hablamos de derechos sobre todo. Entonces, digo, es algo que sería necesario, es algo que pregonamos, es algo que los argentinos verían con buenos ojos, pero del mismo modo debemos reconocer que es muy pero muy difícil.