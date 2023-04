Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230413 José Luis Pallares

–Axel Kicillof decidió convocar a las PASO sin desdoblamiento en la provincia de Buenos Aires. ¿Le parece que ésta es la estrategia correcta?

Me parece que respetar los tiempos electorales y los códigos electorales es un ejemplo que debemos darle a la ciudadanía. Aquellos que a medio camino intentan, con argucias a veces, llevar el barco para el lado que les conviene reciben luego de la gente una sorpresa. Y esta sorpresa es que son votados en contra. La gente está esperando el desarrollo de políticas públicas que le mejoren la vida y no que mejore la performance electoral de ninguno de los espacios. Esa es mi opinión.

–¿Y cómo lo ve posicionado a Kicillof para la pelea por la reelección?

Yo creo que no solamente consultoras y encuestólogos que todo el mundo conoce lo dan como ganador. Creo que hoy, más allá de todo, se siente en la gente. Sobre todo en el conurbano, sobre todo en las secciones electorales más populares, las más cercanas a Capital, las que forman el cordón de tantos distritos importantes, con gran cantidad de habitantes. Es donde más subyace esa imagen de preocupación que tuvo el gobernador en los peores momentos de la pandemia, pero no solamente eso: encarando obras en la mitad de la pandemia que luego se fueron viendo. Obras viales, hídricas, mejoramiento de escuelas, jardines... Hoy mismo vemos cómo la Provincia, en términos de obras públicas, está dando una vuelta que jamás se había visto, mínimamente en los últimos diez años. Yo creo que lo de Kicillof no tiene mucha discusión. Bueno, estamos sujetos siempre al pensamiento negativo de muchísimos medios de comunicación concentrados a los que no les gusta que la gente opine como dicen las encuestas y quieren dar vuelta esta realidad diciendo que es muy exigua la diferencia.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Lo que no deja de reconocer ninguno es que sigue estando primero en el posicionamiento desde el punto de vista electoral. Y esto realmente nos pone muy bien, porque trunca muchas de las cuestiones que quiere imponer la oposición en términos de mala gestión del gobierno. Muy por el contrario, la gente sabe lo que ve. El bonaerense no come vidrio y sabe positivamente todo lo bueno que se ha hecho en estos cuatro años.

–Nadie puede dejar de reconocer que Axel Kicillof es uno de los gobernadores, o el gobernador, que más ha caminado la provincia. Distritos opositores o distritos oficialistas. Esto lo reconocen los mismos intendentes de colores políticos diferentes al de Kicillof.

Nosotros tenemos por agenda la invitación del gobernador a cada visita que hace a los diferentes 135 distritos de nuestra provincia, y como legisladores nos sentimos muy orgullosos de ver cómo cada mañana tenemos en nuestra agenda la actividad que realiza en cada sección electoral y en cada distrito de nuestra provincia. Ocho de la mañana es un hombre que ya está activo en función de mejorar la situación de nuestra provincia, todos los días del año. Así que para nosotros, quienes trabajamos, en mi caso, dentro del Frente Renovador, por supuesto, pero dentro del FdT, nos pone muy bien que exista una figura en la provincia más importante de la Argentina en términos de cantidad de habitantes, en términos de producto bruto interno (PBI), en términos de abastecimiento de millones y millones de bonaerenses que pugnan por conseguir un trabajo, por estar mejorando su calidad de vida en el día a día, y ver un gobernador que se ocupa de eso. Así que nosotros, orgullosos de que la opinión de la gente sea favorable hacia él hoy. E insisto: a nuestro entender es más aun la diferencia. Pero bueno, siempre hay un sector bastante grande de la prensa que dice lo contrario y uno tiene que respetar la opinión de todos.