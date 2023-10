Your browser doesn’t support HTML5 audio

20231011 María Reigada

–Senadora, ¿qué lectura puede hacer del abrupto aumento de la cotización del dólar que, indefectiblemente, se va a trasladar de manera negativa a los precios de los productos y de los bienes y servicios?

Sí, del dólar blue, te aclaro. Lo remarco, porque hay un mercado negro que interviene en las políticas económicas, que pasa por arriba de las políticas económicas que se están queriendo llevar en nuestro país. Ahí está el ministro de Economía viendo, de alguna manera, cómo frenar esto. Me parece que mostrar esa energía de ayer, de decir, “bueno, a quien haya que mandar en cana, se lo mandará en cana”, es importante. No podemos continuar con este tema. Porque, es más, el cepo cambiario existe también por esta cuestión que incentiva (Javier) Milei de pretender derribar el valor del peso argentino. Es una locura. Quienes estamos en Unión por la Patria (UP) sabemos que es la antipatria lo que está moviendo este golpe económico que estamos sufriendo en nuestro país.

Siempre hay corridas cambiarias antes de una elección, como suele haber algunos hechos vandálicos en las escuelas; también suele pasar. No lo estoy celebrando, estoy cuestionando que se utilicen estas maniobras horribles. Y creo que tenemos que tener un poco de seriedad también. Obviamente nadie quiere perder el valor de sus ahorros, pero si seguimos fomentando esto, los ingresos de todos los argentinos van a seguir perdiendo valor.

Y el otro tema son quienes remarcan. Yo no fui en esta semana al supermercado, fui la semana pasada, pero había remarcación ayer. O sea que se anticipan a lo que pueda estar ocurriendo.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Y el otro tema es que el pago de la deuda también hace que tenga muchos menos recursos el Banco Central para poder aplacar la movida cambiaria que tenemos en este momento. Esta es una dificultad que la tenemos que comprender para no ser justamente desde la ciudadanía quienes estemos impulsando esta corrida cambiaria.

–Más allá de los distintos sectores políticos que cuestionaron a Milei, los bancos privados también emitieron un comunicado pidiendo responsabilidad democrática luego de sus declaraciones por el peso. ¿Usted considera que el candidato está haciendo terrorismo económico para desestabilizar el sistema?

El candidato cree que él va a ganar, quiere darle un golpe al gobierno actual porque sabe que (Sergio) Massa está pudiendo llegar a los votantes, no solamente con las acciones económicas que ya se realizaron, sino con las propuestas que él está planteando para cuando asuma el gobierno como presidente. Y además quiere prepararse el terreno. Si gana, él lo dice, cuanto más alto esté el dólar, más fácil va a ser dolarizar.

Ojo con esto: tenemos que escucharlo en todo su contenido. No es para que todos nos enriquezcamos lo que él está proponiendo. Es para que quienes están favoreciéndose con el circuito financiero, quienes no se enriquecen por la producción sino por la bicicleta financiera, se sigan enriqueciendo. Para los que producimos, para los que trabajamos, para los que estamos todos los días saliendo a la calle para alimentar a la familia, la dolarización es la devastación.

–Usted mencionaba a Sergio Massa, que dijo que meterá presos a los especuladores. ¿Qué le parece esta posición del candidato de UP?

Bien. Aclaro que es un dicho rápido. Él no los mete presos, pero está bien que haga las denuncias. Creo que tenemos que eliminar esos espacios de las “cuevas”, los “arbolitos”, ese mercado que está a la luz del día, sobre todo si caminamos por las calles del microcentro.