Tras la reunión con intendentes para definir una postura conjunta sobre el Presupuesto 2022, ¿cuáles son las principales preocupaciones que genera?

Estamos trabajando en diferentes líneas de acción, ya sea las más técnicas que tienen que ver con la ley impositiva y el presupuesto que llevamos adelante en la comisión de Presupuesto, como otras más políticas que llevan a cargo los referentes de los espacios políticos junto con los intendentes como puede ser la incorporación de un Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) que no ha venido en el texto original.

La incorporación del FIM es una de las mayores preocupaciones y reclamos de los intendentes, ¿por qué motivo sería tan importante que esté incluido en el Presupuesto?

El FMI se creó por el año de 2017 en la gestión de María Eugenia Vidal, le dio la posibilidad ante el endeudamiento que toma la Provincia, que muchas veces es para hacer obras, de que una parte de esos fondos que se endeuda la Provincia puedan ser enviados a los municipios y sean quienes decidan y ejecuten la obra.

Esto le da mayor celeridad, es otro tipo de obra la que se maneja dentro del municipio, de más cercanía con los vecinos, tiene su efecto positivo en la comunidad, esa es la explicación del porqué hoy seguimos pidiendo y se ha seguido con esta tradición del Fondo de Infraestructura y hoy lo volvemos a pedir.

También se está reclamando mayor claridad en los cálculos del Coeficiente Único de Distribución (CUD)...

Sí, si bien no es parte de la discusión del Presupuesto y la Ley Impositiva, porque el CUD lo define el ministerio de Economía, hoy no lo tenemos, y dificulta mucho la creación de los presupuestos municipales y les genera incertidumbre porque una baja en el Coeficiente hace que bajen los ingresos coparticipables y genera problemas en cualquier municipio, más cuando puede ser muy grande la dispersión de un año a otro.

Sí hay una preocupación pero no diría que es parte de la negociación porque no entra dentro de la Ley pero es algo que los intendentes le están pidiendo al ministro de Economía su pronta discusión.

¿Hay buena recepción del gobierno bonaerense ante estos pedidos?

Hay conversaciones, no sé si buenas, en la reunión que tuvimos esta semana con el ministro de Economía, le hemos pedido la ejecución presupuestaria lo más avanzada posible del año 2021 y no hemos tenido respuesta al día de la fecha, cuando sabemos que la información está, publicada hay un solo trimestre de ejecución presupuestaria, debería de estar como mínimo hasta el tercer trimestre.

Nos preocupa mucho no conocer la ejecución presupuestaria del 2021 y de esa manera analizar el presupuesto como se debe.

¿Puede impactar el rechazo del presupuesto nacional en el provincial?

Creo que no son situaciones similares, es una situación política que sucedió. Sí lo que impacta en el presupuesto provincial es no tener presupuesto nacional. Eso lo hemos preguntado el lunes. Pero no tiene relación directa una cosa con la otra.

¿Qué balance hace de la actividad legislativa este año?

Fue una situación de salida de la pandemia, hubo momentos del año con muchos casos, en mayo y junio una ola importante, fue un año complicado pero de cualquier manera pudimos sacar todas las leyes necesarias para que el gobierno pudiera funcionar, hemos sacado otro tipo de leyes que han impulsado los legisladores.

A pesar de las circunstancias difíciles, hemos tenido un funcionamiento acorde, y eso es lo importante