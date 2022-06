Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Ignacio Torres.

Ignacio Torres

Recientemente ha presentado un proyecto para asegurar un ciclo lectivo de 180 días. ¿Cuáles son los ejes principales de esta iniciativa para crear un Fondo de Emergencia Educativa?

La propuesta surge a raíz de ver que en todo este tiempo, alrededor de cinco años, en mi provincia, en Chubut, no hubo clases regulares y en promedio los chicos apenas tuvieron 150 días de clases. Tenemos casos de familias que tienen hijos que, por ejemplo, tendrían que estar en cuarto grado y nunca fueron a la escuela, no saben leer, no saben escribir. Es una tragedia educativa sin precedentes en la Argentina.

En su momento solicitamos, a través de un aporte del Tesoro Nacional, una asistencia financiera para poder cubrir un desfasaje por un conflicto gremial, que fue el punto de quiebre. Después, el gobernador prometió acuerdos paritarios que no podía cumplir y lamentablemente terminó hipotecando a una generación de chubutenses.

Con la pandemia y distintos conflictos, ese 1% de la masa coparticipable federal se usó para otras cosas y al día de hoy todavía no se solucionó el problema en la provincia de Chubut. Creemos que la educación en primer lugar debería ser un servicio esencial, debería ser considerado esencial, y también debería haber un fondo para garantizar que esto no vuelva a pasar.

Hoy nosotros estamos gastando muchísimo dinero en el costo de la emisión monetaria por no tener billetes de mayor denominación. El proyecto lo que contempla es elevar la denominación de los billetes a 5, 10 y 20 mil pesos, de esa manera habría un ahorro fiscal de más de 150 millones de dólares que podrían estar a disposición de las provincias o los distritos que tengan algún tipo de conflicto que ponga en jaque algo tan fundamental y esencial como es el derecho a estudiar.

¿De esta manera se financiaría este Fondo de Emergencia Educativa?

Sí, sería con objeto específico a resolver alguna cuestión que tenga que ver con gasto corriente de conflicto gremial o infraestructura escolar. Hoy hay muchos casos de escuelas en el interior de la provincia de Chubut donde por más que estuviese resuelto este tema no podría haber clases tampoco porque no hay calefacción.

La idea es que esté abocado específicamente a garantizar, de mínima, 180 días de clases por año escolar.

También propone asegurar las remuneraciones del personal docente y no docente y propiciar la formación de todos los maestros en todas las provincias de la República Argentina.

Sí, así es. El dilema más importante que hay que plantear hacia una Argentina verdaderamente federal es la igualdad de oportunidades y hoy, lamentablemente, no tiene el mismo derecho a tener un futuro alguien que nace en Córdoba, en Capital Federal o en Chubut. Eso está muy lejos de ser un país verdaderamente federal.

La discusión la tenemos que poner en corregir esas asimetrías académicas y para eso tenemos que generar los resortes suficientes para que desde el estado podamos garantizar la única herramienta que le va a permitir a los más chicos defenderse el día de mañana de cualquier injusticia, que es la educación.

¿Cuál considera en este contexto que son los principales desafíos que enfrenta la educación pos pandemia?

Yo creo que hay un sistema que si bien es arcaico en muchos aspectos y es necesario también aggiornarse, las nuevas tecnologías creo que ayudan a dinamizar la enseñanza y creo que también le da alcance a mucha gente que no tiene acceso a los mismos recursos.

Me parece que el estado tiene que brindar también igualdad de oportunidades en cuanto a la conectividad. La pandemia nos dio la posibilidad de ver que hay otra forma de enseñar y que hay otra forma de conectarse.

Creo que hay un antes y un después. Creo que nada puede cambiar la presencialidad, pero sí es cierto que hay un montón de contenido digital que hoy se puede aprovechar y enriquece mucho el contenido académico.

Lamentablemente, me parece que cada vez hay un desfasaje mayor entre las distintas provincias. Si hacemos un estudio finito desde lo académico, no solamente docente, sino desde el aprendizaje y los contenidos de los chicos cuando quieren ingresar a la universidad, en la medida que estás más alejado de la Capital Federal se ve claramente un deterioro muy importante