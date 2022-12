Your browser doesn’t support HTML5 audio

20221222 Hugo Yasky

–¿Qué primera lectura puede hacer de la medida de la Corte Suprema a favor de la ciudad de Buenos Aires por la coparticipación?

Creo que es un fallo de época, que marca claramente el accionar de una Corte que favorece a los sectores que se identifican con las políticas de los grupos dominantes de este país, que son capaces de interferir en una decisión que corresponde a quienes tienen en sus manos el gobierno de la Nación. Una decisión que, además, ha sido criticada por la inmensa mayoría de los gobernadores, que favorece a una jurisdicción a la que se le garantizan mayores recursos y que es la que tiene el ingreso per cápita prácticamente igual al de países como Bélgica, cuando tenemos en el conurbano municipios donde el ingreso per cápita es como el de un país africano. Sin embargo, esta Corte, en un fallo que es uno más de todos los que ha emitido en los últimos años (la condena de Milagro Sala, la decisión de impedir que en plena pandemia Internet fuera considerada un derecho social, la condena a una ex ministra de Seguridad por no reprimir un conflicto en el Grupo Clarín, es decir, fallos vergonzosos), está intentando definir la propia interna de la oposición, porque claramente están señalando con el índice cuál tendría que ser el candidato a presidente de la oposición en la próxima elección.

–Ha habido manifestaciones en contra, por parte de gobernadores oficialistas, con respecto a esta decisión de la Corte. Jorge Capitanich dijo, por ejemplo, que Alberto Fernández no debería acatar esta medida. ¿Puede el Presidente hacer oídos sordos y no acatar esta decisión del Supremo Tribunal?

Yo creo que estamos al borde, si el Ejecutivo tuviera la determinación firme de hacerlo, de entrar en un conflicto de poderes. Pero entrar por propia decisión. Para que se empiece a respetar la división de poderes, para que se respeten las instituciones. Porque no es que hasta ahora el conflicto de poderes no exista: existe, el tema es que siempre lo perdemos los que tratamos de que se respete el mandato supremo, que es el del sufragio. En un país donde rige el Estado de derecho, donde está en vigencia la Constitución, no hay ninguna autoridad por encima de la autoridad que se elige con el voto popular. Porque a los jueces supremos no los elige nadie. Es más, los eligió de manera espuria y con el dedo un presidente como Mauricio Macri. Y todavía le rinden pleitesía a ese presidente. Entonces, creo que sería saludable para la democracia que esto planteara un verdadero conflicto de poderes. Porque acatar pasivamente este fallo es seguir retrocediendo, como lo venimos haciendo, lamentablemente, en este terreno, desde hace mucho tiempo.

–Por último, hablaba con un intendente y me decía que la Corte no sólo es porteñista sino también antiperonista. ¿Coincide en estos términos?

Sí. Y eso tiene que ver, te diría, casi con un rasgo histórico de la Corte. Porque fue así durante todo el peronismo, fue así durante el terrorismo de Estado. Fue el único poder que sobrevivió, sin que se le moviera un pelo, y fue contemporáneo del terrorismo del Estado. Por supuesto, mirando para el costado. O, cuando no miraba para el costado, como en el caso de Papel Prensa, favoreciendo claramente a Clarín y a La Nación con la confiscación de ese emporio empresario para ponerlo en manos de estos personajes que hoy lo siguen usufructuando. De manera que creo que sí, que es así. Y en el caso de esta Corte, además de ser una Corte que beneficia a ese poder instalado en Buenos Aires, en CABA, es una Corte que claramente está alineada con la práctica de lo que se denomina la guerra judicial. No es casual lo que hemos visto en Brasil con Lula, en Ecuador con el presidente de ese país, lo mismo con Lugo en Paraguay. Y acá hoy tenemos esta Corte que sigue emitiendo fallos que siempre benefician a los sectores de poder concentrado