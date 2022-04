Escuchá la entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM con Sergio Siciliano.

Recientemente el Ministerio de Educación de la Nación propuso una hora extra de clases en las escuelas primarias de todo el país. No solo en su rol de diputado sino también en su rol de maestro, ¿está de acuerdo con esta iniciativa?

La respuesta es sí, pero dividiría en partes algunos comentarios. Pedagógicamente está comprobado que es necesario en pospandemia recuperar los contenidos de la escolarización que se fueron perdiendo estos últimos dos años. Mayor tiempo escolar mejora los rendimientos de los alumnos.

Una jornada de cinco horas me parece razonable para empezar y creo que beneficiosa pensando en los estudiantes que necesitan pasar más tiempo en la escuela. Dicho esto, me parece una buena idea pero mal implementada.

"No se trata de que un día para el otro aparece una hora y eso automáticamente se convierte en calidad educativa. Esto habría que haberlo planificado"

¿Por qué? Porque estamos en abril, las clases empezaron en marzo. Después de unos años de tener el sistema paralizado, se podría haber iniciado en marzo para permitirle a las escuelas preparar un plan. No se trata de que un día para el otro aparece una hora y eso automáticamente se convierte en calidad educativa. Esto habría que haberlo planificado.

Se anuncia de sopetón, las jurisdicciones no tienen información. Acabo de presentar un pedido de informes en la Legislatura de la Provincia para que justamente nos informen cómo va a ser esto. Me parece una medida que a priori es positiva, pero hecha a los ponchazos como hace todo el Gobierno nacional.

Por otro lado, sorprendido del planteo que hace el gremio respecto del rechazo a la medida.

Muchos señalan estas medidas como “propagandísticas”. ¿Considera que el Gobierno nacional sigue sin tener un plan firme de educación?

El Presidente dijo que él no cree en los planes ni en los programas, y esto es una evidencia más. No hay plan económico, no hay plan de seguridad, no hay plan educativo.

La medida, si uno se abstrae, cualquiera que es pedagogo considera que es positiva, el problema es que mal implementado no va a tener resultado, va a ser un gastadero de recursos, una complicación para las instituciones, para las familias, sin tener nada planificado. Yo considero que es una reunión improvisada y de último momento.

¿Le sorprendió la reacción de los gremios? Muchos tildaron la propuesta como una medida “demagógica”.

Que los gremios se opongan a una innovación educativa no me sorprende. Lo que me sorprende es que siendo cogobierno de este Ministerio de Educación es la primera vez en dos años y medio que los escucho opinar en contra. Eso sí me sorprendió porque ellos son parte del gobierno. Me tomó por sorpresa más políticamente que otra cosa