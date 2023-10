Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con David Hirtz.

David Hirtz (1)

-Como había anticipado el candidato a gobernador, Néstor Grindetti, Juntos por el Cambio envió a la Legislatura un proyecto para modificar la composición del cuerpo. Lleva la firma de Maximiliano Abad y propone un sistema unicameral y reducir a 80 sus miembros. ¿Coincide? ¿Es el momento para hacerlo?

Yo creo que esto forma parte de un paquete amplio que anunció Grindetti con Miguel Fernández que no es excluyentemente ir a la unicameralidad de la Legislatura sino que tiene que ver con reformas de tipo administrativa, como por ejemplo, achicar la cantidad de Ministerios. Yo he sido autor o coautor de algunas de ellas, como Ficha Limpia, Boleta Única de Papel, extinción de dominio para aquellos casos de bienes adquiridos por personas que resultan luego condenadas por la justicia por haber estafado o defraudado al Estado.

Pero para no eludir lo central que vos me preguntás, en el país funciona en muchas provincias el sistema de cámara única, en general Cámara de Diputados. No veo impedimento en que ello ocurra ni creo que esto genere inconvenientes en el funcionamiento de la Provincia. Por supuesto que forma parte, como dije, de una reforma profunda porque esto tiene que modificar la Constitución bonaerense.

Vos sabés que nosotros intentamos durante estos dos últimos años ir a la autonomía plena de los municipios y no conseguimos el ok del gobierno para discutirlo. De modo que hay que ver, una reforma de esa naturaleza está muy bueno plantearla, pero hay que encontrar los consensos para después llevarla a cabo.

-¿Por qué no se pudo avanzar en la discusión por la autonomía municipal si el gobernador Axel Kicillof había manifestado públicamente que estaba dispuesto a hacerlo?

Sí, el gobernador de la boca para afuera en algún momento dijo que estaba dispuesto a discutirla, pero la directiva política que tenían los miembros de su bloque en el Senado era no habilitar el debate. Nunca logramos discutir en la Comisión de Asuntos Municipales la reforma de la Constitución y ni siquiera después ir, aunque sea por un premio consuelo, como la modernización de la Ley Orgánica Municipal. Tampoco pudimos encontrar consensos para ello.

Yo creo que ahora Grindetti y Fernández no solo lo impulsan, sino que están absolutamente convencidos de esto porque los dos son intendentes, comprenden desde la mirada municipal la imprescindible necesidad de modernizar y adecuar la norma que rige la vida de las comunas. De modo que si a ellos les tocara administrar la Provincia, creo que esto lo van a impulsar con mucha fuerza.

-Senador, lo llevo ahora al plano económico. Estos últimos días estuvieron marcados por el abrupto amento del dólar blue que impacta indefectiblemente en los bolsillos de los trabajadores. ¿Qué lectura hace de este panorama?

A ver, yo creo que era más que esperado. No había otra posibilidad, ante los billones y billones de pesos que el Gobierno imprime para que (Sergio) Massa pueda dar esta cantidad de planes que dio en los últimos días con un efecto exclusivamente electoralista. La inflación se refleja en el bolsillo de los argentinos, pero también provoca el efecto de que aquel que tiene pesos trata de sacárselos de encima e ir a una moneda que resguarde su valor.

- Más allá de esto, desde Juntos por el Cambio acusaron a Javier Milei y Ramiro Marra por “sumar una chispa más al fuego de la economía. ¿Coinciden en que han tenido cierto grado de incidencia en el aumento del dólar blue?

Yo creo que son dos responsabilidades distintas, los dos son irresponsables. El gobierno es irresponsable en haber hecho esta locura de emisión para capturar algún voto más. Y Milei es un irresponsable de hacer en pleno proceso electoral estas declaraciones cuando la gente lo que necesita es que se le dé tranquilidad en materia económica. La verdad que son dos sectores de los más irresponsables