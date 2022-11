Your browser doesn’t support HTML5 audio

20221130 Natalia Dziakowski

–Ayer se vivieron momentos de tensión en la puerta de la Municipalidad de Bahía Blanca: un joven amenazó de muerte al intendente Héctor Gay. Como bahiense, me gustaría conocer su reflexión sobre este hecho, que conllevó muchos mensajes de apoyo al jefe comunal desde distintos sectores políticos.

Ayer al mediodía nos enteramos de lo sucedido, por medios y por gente que trabaja en la Municipalidad. Un joven cuya salud mental no es buena intentó entrar al municipio con cuchillos y otros objetos para agredir al intendente. El rechazo fue amplio, de todo el arco político, lo que es muy bueno, y hasta el periodismo en general en Bahía Blanca. Pero también hay que hacer un llamado a la reflexión en cuanto a la salud mental. Porque, como lo dijo el intendente, y todos opinamos lo mismo, tenemos una excelente Ley de Salud Mental, pero no hay herramientas para su aplicación. Este chico hoy está siendo tratado en el hospital Penna de Bahía Blanca, que tiene una parte para salud mental, pero si no hacemos los cambios necesarios, esto va a seguir ocurriendo. Claramente la policía no está debidamente capacitada para trabajar con estas cuestiones. Hay que pensar en cómo capacitar a la policía para trabajar en estos casos.

Me parece que lo que ha ocurrido ha sido grave en cuanto a lo institucional, pero también en cuanto a la salud del chico. Tengo entendido que tanto el municipio como la Región Sanitaria I se han ocupado inmediatamente de atenderlo y darle las respuestas necesarias.

–¿Tiene que suceder un hecho de estas características para que oposición y oficialismo se unan?

Es lo que nos pasó cuando fue el atentado a la vicepresidenta. La verdad es que es una lástima que tengan que ocurrir estas cosas para que se entienda que en algunas cosas hay que llegar a acuerdos. Esto también lo quiero trasladar al ámbito legislativo. Si bien este año, en lo personal, en la comisión que a mí me toca conducir con el diputado Martelli, hemos tenido acuerdos y hemos llegado a trabajar muy bien en equipo, no siempre ocurre de la misma manera. La última sesión se ha caído por no haber los acuerdos necesarios. Y creo que los acuerdos también tienen que darse en este marco: el de los proyectos. Olvidar los protagonismos, los nombres, y que lo más importante sea la ley para mejorarle la calidad de vida al bonaerense.

–¿Le hubiera gustado que este año se sesione más?

La verdad que sí. Para ser mi primer año como legisladora, me hubiera gustado tener más sesiones, más comisiones. De hecho, tengo varios proyectos que aún no tienen estado parlamentario y quedarán para el año que viene. La verdad que son varios. Si uno mira la página oficial, hay muy pocos presentados de mi autoría, y la verdad es que son muchos más. Pero bueno, al no haber sesiones, esto es un tema que está fallando. Ahora estamos terminando de analizar el Presupuesto, para definir qué se hace a partir de la próxima sesión. Me habría gustado que hubiera más trabajo de comisión y muchas más sesiones, para mostrarles a los bonaerenses que hay trabajo. Hay un montón de trabajo, pero está todo parado porque no hay sesión.

–¿Cuáles considera que serán los desafíos fundamentales en la Cámara de Diputados el próximo año, en el que habrá elecciones?

Creo que el año que viene, más que nunca, tiene que haber acuerdos necesarios para resolver los grandes problemas que tiene la provincia de Buenos Aires. La salud, sobre todo, que hoy es el gran problema. Es un problema que se viene generando hace muchos años, pero la pandemia mostró todas las grietas que viene teniendo, las deficiencias. Ahora hay conflictos con pediatras, hay faltantes de profesionales. Creo que ese es un tema que vamos a tener que trabajar mucho el año que viene. Obviamente, el tema de mejorar algunas cuestiones impositivas para las pequeñas y medianas empresas (pymes), que son reclamos que estoy escuchando en cada distrito que recorro. La semana pasada estuve en APYME, en la región Bahía Blanca, y fue un reclamo muy fuerte. Son todas cuestiones que hay que empezar a trabajar para llevarles tranquilidad a los bonaerenses