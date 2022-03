Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Sergio Siciliano.

Se inició el período de Sesiones Ordinarias en la Legislatura. ¿Cómo encuentra este nuevo comienzo legislativo a Juntos?

Nos encuentra juntos, trabajando en políticas que queremos llevar adelante con esta nueva conformación ya que tenemos mejor número, sobre todo en la Cámara de Diputados, así que nos encuentra planificando aquellas cosas que vamos a intentar llevar adelante como espacio político.

Tuvimos el otro día que escuchar al Gobernador durante casi tres horas, con profundas diferencias con el discurso y con el tono del mensaje.

Usted fue muy crítico con el discurso del Gobernador. Dijo que estuvo plagado de “agresiones, falsedades, calumnias”. ¿En qué fragmentos o en qué partes del discurso notó estas situaciones?

En varios momentos se dirigió hacia la oposición, hacia el Gobierno que que orgullosamente integré que es el de María Eugenia Vidal, mencionando un gobierno neoliberal, un gobierno que ha buscado el mal para los bonaerenses, absolutamente descalificativo, no reconociendo nada de lo que se había hecho en los cuatro años.

Ya es el tercer discurso que escuchamos del Gobernador, hace tres años que gobierna, y escuchamos el discurso de una persona que se está lanzando a su reelección o a una candidatura o que parecería que no estuvo gobernando durante estos dos años en la provincia de Buenos Aires.

Donde más diferencias tuvimos claramente fue al momento de llegar al capítulo educativo, donde arrancó ese fragmento reivindicando la presencialidad plena de las clases, diciendo que él y su Gobierno fueron quienes más combatieron, cuando tomaron la decisión de cerrar durante dos años los establecimientos educativos.

En este sentido, Usted dijo que Kicillof “desconoce la realidad educativa” en la provincia de Buenos Aires. ¿Considera que hay una emergencia en el territorio bonaerense en cuanto a la educación?

Yo creo que hace muchos años hay una emergencia en materia educativa. No es la primera vez. En distintos gobiernos de distintos signos políticos se ha planteado esta situación. En este contexto tenemos una emergencia distinta que es una emergencia de aprendizajes. Los chicos durante dos años no pudieron aprender todo lo que tenían que aprender. Está a la vista de todos.

"Tenemos que ponernos de acuerdo las fuerzas políticas para poder establecer pautas de mediano plazo"

Fue un periodo donde los chicos no pudieron asistir a la escuela, no se les pudo enseñar lo que se les debía enseñar a pesar del esfuerzo de los docentes, de las familias y del esfuerzo que hicieron los chicos… pero no se llegó.

Tenemos que plantear un plan de ver cómo recuperamos lo que los chicos no aprendieron durante estos dos años. Un plan que tiene que seguir después de la gestión 2023.

Tenemos que ponernos de acuerdo las fuerzas políticas para poder establecer pautas de mediano plazo.

Varios dirigentes y legisladores de su espacio señalaron que lo de Kicillof fue más un acto político que institucional la Apertura de Sesiones. ¿Usted considera lo mismo?

En general todos los oficialismos hacen un poco de publicidad de su gobierno. Ahora, directamente de un tema de reelecciones habló. Habló de su candidatura a seis años…

Que yo sepa, el periodo constitucional finaliza en el 2023, ahí se verá quién es el próximo gobernador. Me pareció que se adelantó y que también hubo un mensaje a la interna del Frente de Todos