20221214 Nicolás Russo

–Diputado, mañana va a ser sin duda una de las sesiones más importantes del año en la Cámara baja. Habrá sesión doble, también en Senadores, por el debate del Presupuesto 2023. ¿Qué expectativas tiene al respecto?

Las expectativas son las mejores. Hay un buen diálogo, hay una buena predisposición de ambas partes para buscar los consensos necesarios para sacar el Presupuesto, que es la herramienta fundamental que tiene el gobernador para poder desarrollar su gestión. Entiendo que está todo encaminado para que se apruebe mañana. Por supuesto, falta la sesión en Diputados y Senadores, pero hay un buen camino recorrido.

–Este diálogo al que usted hace mención ¿fue transversal durante todo el año en la Legislatura?

Es como todo. Hay temas en los cuales se ponen duras las cosas, hasta que llega un momento en que se logra consensuar, acordar. Es muy difícil acordar a veces cuando tenés un Congreso tan partido como el que tenemos en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Hay que tratar de ser componedor con todos los sectores. Por suerte, Axel (Kicillof) siempre trata con la misma vara sea a un distrito opositor u oficialista. Eso ayuda mucho.

–En cuanto a lo que fue la actividad legislativa de este año, ¿considera que fue positiva? ¿Le hubiera gustado sesionar más, quizá?

Hay temas que costó sacar. Hay temas que entiendo que para el año que viene hay que empezar a debatir. Yo he presentado un proyecto de clubes verdes que habla de concientizar, habla de energías renovables, y espero que lo podamos tratar y aprobar, por supuesto. Pero hay muchos temas que están pendientes. Yo estoy conforme en lo general, pero uno quiere más cosas, ¿no?

–Pensando ya en 2023, usted tiene aspiraciones para pelear por la intendencia de la ciudad de Lanús. ¿Por qué motivo ha decidido lanzar su precandidatura para ser jefe comunal?

Yo soy un hombre de Lanús. Nací, viví y voy a morir acá en Lanús. Quiero ver una ciudad diferente de lo que está pasando hoy. Son unos cuantos años en que las cosas no están bien en Lanús, y estoy convencido de que lo podemos realizar. Uno busca ver una ciudad moderna, verde, inclusiva y segura, y todos los días se esfuerza por ir mejorando cosas. Nos venimos preparando, no somos improvisados. El otro día lanzamos el Instituto de Políticas Públicas, donde tenemos muchas personas trabajando, comisiones armadas en las cuales venimos diseñando políticas públicas, caminando los diferentes barrios, para que cuando llegamos a un barrio saber cuál es la problemática y cómo se la vamos a resolver. Nosotros no vamos solamente a escuchar a los vecinos, sino a decirles: “¿Tenés este problema? Lo vamos a arreglar de esta forma. O, si vos tenés alguna forma mejor, te quiero escuchar.” Porque también interactuamos con los vecinos