–Con una previa de clamor por un candidato único, el Frente Renovador (FR) realizó su congreso nacional con el ministro de Economía, Sergio Massa, como principal orador, quien señaló justamente esto: que lo mejor es la unidad, pero si deciden que haya PASO, el FR allí va a estar. ¿Hay tiempo de llegar a la unidad, diputado?

Sí, por supuesto que sí, y por eso Sergio cierra el congreso diciendo “unidad, unidad, unidad”. Creo que Sergio fue muy claro en todo lo que venimos manifestando desde hace mucho tiempo y con autoridad política para decirlo, porque hemos sido los mayores accionistas de la unidad. Nosotros, en las grandes controversias que se han armado en el Frente de Todos (FdT), siempre hemos intentado ser un mediador para lograr y mantener y proyectar la unidad no solamente en lo político-partidario, sino en la gestión. Así que Sergio tiene sobrados pergaminos para decir lo que dijo.

Pero obviamente, también es cierto que algunos actores estaban erosionando su figura, como que le tenía miedo a la interna. Yo me tomo el atrevimiento de decirles que en un momento muy complejo, cuando tuvimos que enfrentar hasta a Unidad Ciudadana, hasta a la vicepresidenta de la Nación, lo hicimos desde las convicciones. Lo hicimos porque Sergio tuvo la valentía, el coraje y la convicción de poner en la agenda de los ciudadanos cuatro o cinco temas que fueron respaldados por la ciudadanía. Entonces, digo, Sergio ha sido muy generoso en sus definiciones, porque ha dicho: “Mi prioridad es la unidad, pero por favor no nos lleven a los empujones como si no estuviéramos en el juego”.

–¿Considera que dentro de la misma coalición, por estas declaraciones que usted bien señalaba que se fueron dando en los últimos días, intentan erosionar la figura de Sergio Massa?

Sí, por supuesto que sí. Sin ninguna duda. Por supuesto desde un sector. Y, obviamente, eso no contribuye a la estrategia de poner una fórmula potencialmente fuerte, si seguimos erosionándonos desde dentro. ¿Por qué Sergio plantea el tema? En algunas declaraciones que han sido recogidas por algunos colegas tuyos, he dicho que si nosotros vamos con cuatro candidatos, obviamente que salir cuarto, quinto, sexto y séptimo es una carta de despedida. Y so es lo que venimos sosteniendo. Pero no lo sostenemos ahora por la candidatura de Sergio. Desde antes de fin del año pasado venimos diciendo lo mismo. Desde de que terminara el año 2022, en el mejor momento de Sergio, hablábamos de la necesidad de una lista de unidad y de la necesidad de

parar con los conflictos públicos.

–Sergio Massa señaló, como decíamos al inicio de la nota, que si hay PASO el FR va a estar allí. En tal caso ¿sería Sergio Massa el candidato del espacio? ¿O considera usted que puede haber otra figura de la relevancia de Sergio, con posibilidades de postularse tanto como presidente o como vicepresidente?

Bueno, primero tenemos que esperar a pasado mañana, nuestra adhesión al frente. Este es el primer paso. Y después quedan diez días más para definir cuál es la mejor estrategia electoral del FR. Pasado mañana tenemos que conformar el FdT. Eso ya lo dijo Sergio y lo vamos a sostener todos, porque entendemos que ese es el camino. Ahora, después del proceso, nosotros tenemos una mirada, no por las internas, que están establecidas por ley; lo que decimos es que nosotros, a diferencia de los otros partidos, estamos gobernando. Primer tema para dejar en claro. Nuestra responsabilidad, nuestra prioridad, tiene que ser eficientizar la gestión de gobierno. Segundo tema: quienes hablan de una interna acordada se olvidan de que vienen del peronismo. Es muy difícil, te diría que imposible, acordar una interna en el peronismo. Las internas del peronismo son fuertes. Bueno, estar gobernando y tener una diatriba retórica que sabemos que va a ir subiendo de tono es una falta de respeto a los argentinos. Esperemos que encontremos el camino para que esto no se concrete.

–¿Considera que es necesario apuntar fórmula presidencial con representación federal?

Sí, el tema es qué política de Estado vamos a tener. Y yo ahí vuelvo a hacer referencia al ministro de Economía. Yo te diría que vos podés llamar uno por uno a los gobernadores del país y preguntarles si Sergio Massa ha tenido cerrada sus puertas o sus oídos como para atender prioridades de las provincias. Lo que vale, más allá de las personas, que eso también puede ser válido, entiendo que hasta estratégicamente puede ser también bueno, lo que no dejo de reconocer es que lo que importa es qué política de estado estamos llevando: más allá de quienes sean los candidatos, qué política federal. Y nosotros podemos demostrar que en todas las áreas de gobierno que están bajo la responsabilidad del FR, todas las áreas, llámese ENACOM, Ministerio de Transporte, Ministerio de Economía, donde nos ha tocado tener una responsabilidad siempre hemos tenido una actitud federal. Hemos mirado y hemos establecido leyes para fomentar las economías regionales, pero además de fomentar las economías regionales hemos generado conectividad a través de los medios de transporte, a través de las nuevas tecnologías. Podemos demostrar lo que decimos con hechos.