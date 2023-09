Your browser doesn’t support HTML5 audio

–Desde la CC, Patricia Bullrich sumó este apoyo tan importante del sector que también compone Juntos por el Cambio (JxC). La recibieron hace unos días en la mesa nacional de la CC; usted participó también del encuentro. ¿Por qué los argentinos, a su criterio, deberían depositar su voto de confianza en Bullrich de cara a las elecciones de octubre?

La evaluación que hacemos, desde ya, como fuerza integrante y fundadora de JxC, es que Patricia es la mejor opción; es la que representa nuestra visión de futuro, en un escenario en el que el candidato al oficialismo plantea continuar con el modelo que llevó a la debacle del país y el otro candidato que se presenta plantea un escenario en donde prácticamente estamos en un abismo y la solución que ofrece es saltar al abismo.

Nosotros creemos, y Patricia así lo plantea, que estamos en una situación crítica pero que hay solución. Que hay que buscar la solución y que hay que trabajar, y se puede conseguir trabajando. Desde ahí vamos a acompañar, desde la CC, a Patricia Bullrich, siendo, porque ella así lo solicitó y lo planteó, parte activa de la propuesta y del futuro gobierno.

–¿Qué cambios urgentes necesita, primero, el país, y después la provincia? Usted recorre mucho la provincia. Pero en principio la Argentina ¿qué cambios necesita con urgencia?

Hay ejes que son fundamentales, que después llevan a los otros temas, pero fundamentalmente, por supuesto, ordenar la economía, parar este camino a la hiperinflación. Por supuesto que la persona que designó y el equipo de Patricia Bullrich ya estarán trabajando en ello, y no hace falta que exprese lo que están planteando, pero hoy, por supuesto, es frenar la inflación.

Después, por supuesto, la seguridad. Es un tema que, tanto a nivel nacional como principalmente en provincias como Santa Fe, por ejemplo, más relacionadas con el narcotráfico, el crimen organizado, pero básicamente es una problemática que nos afecta a todos los argentinos y principalmente a los bonaerenses.

Y la educación y el trabajo, que van de la mano. Estamos viviendo una debacle cultural que tiene que ver justamente con la exclusión de la educación pública y la educación en general de todas nuestras generaciones de jóvenes y de niños, que quedan afuera del sistema a través de una educación que está totalmente agotada, está fuera de la realidad, no ofrece respuesta, no ofrece perspectivas, no es el factor igualador que posibilita el ascenso social que ha sido históricamente en la Argentina. Y eso, por supuesto, repercute en el trabajo, en la posibilidad de conseguir un trabajo digno, bien remunerado, con capacitación suficiente para la nueva época que estamos viviendo, que avanza y cambia literalmente día a día.

Nosotros somos de una generación más analógica, en que los cambios se producían por períodos mucho más largos, y hoy cada cinco años hay un cambio de uso de fuerza de trabajo que tiene que estar reflejado en el plan de gobierno o en la legislación vigente.

–¿Nota que quizás no se habla tanto de la educación en esta campaña?

Bueno, Patricia (y nosotros también, pero Patricia principalmente, en la reunión que tuvimos con ella) puso el eje, justamente, en la educación como uno de los principales tres focos que tenemos que hacer. Y nosotros coincidimos en estos que te digo: economía, seguridad y educación de la mano del trabajo. O sea, me parece que para nosotros no está en discusión que es el factor fundamental para que el país salga de esta crisis.

–¿Y notan, a nivel nacional, que tanto Sergio Massa como Javier Milei intentan polarizar la elección, dejando quizás a un costado a Patricia Bullrich?

Sí, sí, claramente. Me parece que es el juego de Massa (el massismo, no sé, oficialismo, todavía no se entiende muy bien el juego total del oficialismo, con quién juega con quién no), claramente Massa lo está posicionando a Milei y hasta se nota en ciertas acciones, te diría que coordinadas, porque yo entiendo que en un ballotage Sergio Massa sabe que confía en ganar más que si la tiene en frente a Patricia Bullrich y está tratando de hacerlo, y Milei juega su juego y también juega el juego de Sergio Massa, no sé si creyendo que le va a ganar o si sabiendo o habiendo arreglado algo.

Realmente en las últimas acciones, como por ejemplo la nota del presupuesto inmediatamente contestada por el ministro de Economía, es más que elocuente que ahí hay un pacto para sacar del medio a la única fuerza que puede ganarle al oficialismo.

–Ya en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, ¿cómo ve posicionado a Néstor Grindetti, pensando en la posibilidad de ser el próximo gobernador?

Bueno, ahora Néstor Grindetti y Patricia están arrancando una caravana por toda la provincia. Es un muy buen gestor en su municipio. Yo, particularmente, porque soy de la tercera [sección electoral], conozco de su gran trabajo en Lanús. Es un intendente que tiene mucha iniciativa, mucha experiencia, y va a recorrer toda la provincia para llevar su propuesta y su experiencia y su conocimiento para poder mejorar la provincia. Realmente también hay que hacer fuerza para que el kirchnerismo no se quede con la provincia de Buenos Aires como refugio o guarida en la posibilidad de perder las elecciones nacionales, porque eso también va a generar un gran problema para la gobernabilidad al presidente que asuma. Así que, de la misma manera que es muy importante ganar las elecciones nacionales, también lo es ganarlas en la provincia de Buenos Aires.