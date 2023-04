-El próximo 22 de abril la Coalición Cívica llevará adelante su congreso partidario en Bragado. ¿Comienzan a pulir a nivel tanto provincial como nacional la estrategia para los próximos comicios?

Sí, seguramente vamos a estar definiendo el esquema de alianzas de Juntos por el Cambio y tendremos una idea un poco más clara de hacia dónde vamos a ir como fuerza política. Seguramente será una definición más general, después habrá tiempo para avanzar con los cierres electorales.

-¿Mantiene firme sus aspiraciones de pelear por la Intendencia de Bahía Blanca?

Sí, yo mantengo firme una precandidatura dentro de Juntos por el Cambio. Me parece que después de ocho años Juntos por el Cambio tiene que empezar a generar una lógica de propuesta electoral que vaya más allá de los sellos partidarios porque la sociedad hoy está esperando que esta fuerza republicana empiece a plasmar en hechos y en gestos ese cambio que prometimos en 2015.

Me parece que, primero, hay que darle mucha más fortaleza a Juntos por el Cambio, darle más pluralidad, darle la posibilidad de participación, de que esta defensa de la democracia y de la república también se plasme hacia adentro.

Creo que el modelo de gestión que tuvimos en 2015 hoy requiere de otro tipo de elección. El mismo ex Presidente (Mauricio Macri) ha mencionado que hay que hablar de nuevos liderazgos, de que la competencia sana fortalece al espacio y, por eso, me parece que hay que empezar a terminar con esta idea de compartimentar espacios porque nosotros como Coalición Cívica no tuvimos ningún prurito en acompañar a aquellas mujeres u hombres que entendíamos que representaban con mayor fortaleza a Juntos por el Cambio, sin preguntarles de qué partido político eran.

Con lo cual la propuesta está más allá de que yo sea un hombre de la Coalición Cívica. Es una propuesta absolutamente plural que convoca a mucha gente que hasta ahora no había participado en política, que se incorpora a Juntos por el Cambio en forma más activa.

-Ya en el plano electoral nacional, ¿cómo han tomado desde la Coalición Cívica la decisión de Mauricio Macri de dar un paso al costado en la carrera presidencial? ¿Cómo impacta dentro de la alianza opositora?

Más allá de cualquier clase de especulación que se pueda hacer al respecto, su decisión ayuda a esclarecer el proceso electoral que está en ciernes, porque es indudable que dentro de la fuerza política que lidera estaba esta situación confusa de si él iba o no a ser candidato.

Obviamente él tiene una incidencia muy marcada, no solo en el PRO, sino me animo a decir en todo Juntos por el Cambio, con lo cual me parece que de alguna manera se termina con la especulación y con las conjeturas.

En segundo lugar, me parece también valioso algunos mensajes que dejó, como la necesidad de ampliar el espacio, algo que yo mencioné inclusive al inicio de la nota. Ampliar el espacio es darle a los ciudadanos una oferta electoral más amplia y más potente que la de candidaturas únicas, que se digitan en una cúpula y que obedecen más a lógicas de reparto de poder partidario.

Macri también habló de nuevos liderazgos y nosotros mencionamos justamente esto, que hay una mayor horizontalidad del espacio y esto representa un desafío grande, pero de ese desafío van a ir surgiendo nuevos liderazgos. Por último, mencionó la necesidad de una sana competencia, con lo cual me parece que eso va a contra mano de aquellos que pretenden anular la competencia.

Me parece que son mensajes importantes que pueden ayudar a que Juntos por el Cambio tenga una alternativa electoral mucho más potente y más vigorosa, independientemente de los nombres que después terminan siendo electos en cada una de las elecciones.