20221104 Sergio Siciliano

–Ayer, Alberto Sileoni comenzó la ronda de consultas respecto al Presupuesto 2023, y al iniciar, dijo: “No vamos a decir que está todo bien, sino que no está todo mal”. ¿Coincide en principio con estos términos del director general de Cultura y Educación?

Yo creo que sí, en el sentido en que lo explicó él en la presentación, que tenía que ver con las cosas que hacen las escuelas diariamente, con el esfuerzo que ponen los docentes, los alumnos, los padres para sostener el sistema, que es indudable. Yo creo que no está todo perdido, no está todo mal y hay muchas cosas para rescatar y para sostener y para seguir adelante, por supuesto.

–¿Qué balance hace de la exposición en los términos que se plantea en el Presupuesto 2023 con respecto a la educación?

El ministro es un buen ministro, un ministro que sabe, que tiene oficio, y ha hecho una buena presentación del Presupuesto. Yo se lo manifesté en la reunión: a mí no me cierran los números que se presentaron. Creo que hay cosas que se han dicho en la presentación que no se ven plasmadas estrictamente en el Presupuesto. Otras que son declaraciones de buenas intenciones de lo que se va a hacer, que se comienza recién ahora, en el último año de gestión, pudiendo haberse comenzado antes. Pero fuera de eso, creo que es un presupuesto en el que por lo menos, dentro de lo que son otras áreas dentro del Presupuesto provincial, no vemos grandes dificultades, excepto en el área de infraestructura, donde sí vemos un presupuesto que baja y hay menos recursos para infraestructura escolar.

–¿Sobre qué datos le quedaron dudas?

No está claro, por ejemplo, qué cantidad de escuelas se construyeron, cuántas se prevé construir, cuál es la incidencia total del área de educación en el presupuesto total... El ministro no nos reconoció que había un recorte en el presupuesto nacional, con lo cual no nos señaló cuáles serían las medidas para paliarlo. Porque, obviamente, en la provincia de Buenos Aires muchos de los programas de infraestructura y socioeducativos dependen de fondos de la Nación. Si hay un recorte en el presupuesto nacional, esto impacta de manera directa en el presupuesto provincial. Así que eso no está previsto. Si Nación finalmente concreta ese recorte, la provincia de Buenos Aires se va a ver afectada fuertemente.

–¿Qué pasa con la quinta hora en las escuelas? ¿Esto se puede llegar a concretar el año que viene?

Bueno, es ese cuento de que en algún momento va a pasar. Se anunció en marzo, ahora se volvió a anunciar en octubre que empieza en noviembre en 238 escuelas, que no es obligatorio y no es para todos, con lo cual se va a ir haciendo progresiva y paulatinamente. Creo que es un modo correcto. Pero bueno, ahora empezamos con doscientas y el año que viene empezaremos con algunas más. Es una promesa y veremos si se cumple.