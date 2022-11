–Ya estamos llegando a fin de año. Puede ser un buen momento para hacer balances. Se han aprobado importantes proyectos, como la media sanción de la Ley de Alcohol Cero, pero se viene un tema fundamental que es el Presupuesto 2023. ¿Qué balance puede hacer usted que está allí, en el Senado?

La verdad que es un balance positivo. Fue un año de muchos consensos. Creo que la composición que tiene hoy el Senado permite discutir y trabajar más iniciativas desde el diálogo. A veces ese diálogo enlentece un poco la producción legislativa, pero fortalece las normas. Eso es lo más importante, porque son normas que salen con mayor consenso. Un claro ejemplo fue el que mencionaste: Alcohol Cero. Prontamente vamos a entrar en otra discusión, que es una reforma en la Ley de Adopción. Este año hubo muchas leyes de consenso y leyes que apoyaron sectores de la Provincia que necesitaban visibilizarse, como el sector vitivinícola.

El Presupuesto, sin duda, es una de las grandes discusiones que tenemos. Venimos recibiendo a distintos ministros, que vienen a explicar cuáles son los ejes que tiene la provincia de Buenos Aires respecto de su composición, que no deja de ser distinta de la de otros años. Por ejemplo, seguimos teniendo bajo endeudamiento, venimos sosteniendo inversiones clave en áreas como promoción y producción del empleo, seguridad, ambiente, infraestructura, salud, esencialmente educación.

Recibimos al ministro de Educación, que nos vino a contar la gran inversión que se viene realizando en las escuelas, entendiendo las dificultades que tiene el sistema educativo en la provincia de Buenos Aires, que no podemos desconocer que todavía nos queda mucho por lograr, pero que muchas veces, en las picardías políticas, la comparan con la ciudad de Buenos Aires, y estamos muy lejos de las realidades de la ciudad de Buenos Aires. Tenemos cinco millones de alumnos que atender y Ciudad Autónoma, además, está dotada de mucho presupuesto y ha sido siempre beneficiada en la coparticipación. La coparticipación federal a la provincia de Buenos Aires hace muchísimos años la tiene relegada, entendiendo que además es gran aportante de los ingresos en la Argentina.

También hay que plantear que Nación ha ayudado este año a desarrollar políticas de cercanía en las escuelas, como por ejemplo ampliar la quinta hora, o lograr tener escuelas con doble escolaridad. En mi distrito llegamos a tener cinco. Es necesario poder ampliar la doble escolaridad porque muchos hogares trabajadores necesitan contar con espacios que contengan a los niños y niñas, no sólo con una mirada de cuidado, sino además con una mirada pedagógica. Además, la ampliación del SAE. La ampliación del SAE ha sido muy presente a partir de la pandemia. Si no me equivoco, hay más de 3000 escuelas en obra. La verdad es que la Provincia viene realizando una inversión muy fuerte en infraestructura y además está discutiendo concretamente los modelos de enseñanza junto a la comunidad. Nos contaba el ministro que habían realizado muchísimas jornadas, donde estuvieron presentes casi 400.000 docentes, donde se convoca a analizar la currícula, cuáles son los nuevos desafíos.

En materia de la escuela secundaria, entiendo que tiene que aggiornarse a los nuevos desafíos del mundo laboral. Tenemos que volver a adaptar la escuela, porque nuestros niños y niñas tienen que salir con capacidades distintas, ya no para las fábricas tipo fordistas, sino que hoy tenemos que formarlos en informática, con una mirada mucho más relacionada con las nuevas tecnologías.

–Ayer, el jefe de gabinete Martín Insaurralde se reunió con intendentes y legisladores de la oposición para analizar algunos lineamientos generales de esta ley de leyes, principalmente en relación a la actualización de los fondos que se derivan a los municipios. Los intendentes de la oposición dijeron que si no se solucionaban estas cuestiones, los legisladores no iban a dar el visto bueno para aprobar el Presupuesto. ¿Usted cómo se imagina el debate?

Si esa es la mirada, es una mirada muy sesgada, medio individualista. Hay que sostener a los municipios, entendiendo que los municipios dan un grado de cercanía y de presencia concreta que necesitamos para poder dar respuesta a nuestros vecinos y vecinas, pero la provincia de Buenos Aires atiende cuestiones mucho más grandes y diversas en los 135 municipios. Entre ellas, salud, educación, seguridad, producción, la explotación de los puertos... Hay miradas desde la oposición que se reducen al ombliguismo, a simplemente ver lo que está pasando en su propia realidad. Es importante considerar esa realidad, no decimos que no, pero hay otras realidades que atender. Eso es lo que tenemos que discutir a la hora de discutir la Ley de Presupuesto, y no simplemente qué es lo que va a ir al pago chico.

Si empezamos a contar quiénes son los intendentes que discuten, son intendentes que tienen municipios superavitarios, que en la recaudación tributaria municipal han invertido la pirámide y se sostienen exclusivamente con los presupuestos municipales y muchas veces superan ampliamente el ingreso de la Provincia, y que tienen prácticamente autonomía tributaria. Entonces, simplemente están viendo cómo llevar adelante, muchas veces, obras que no quieren que las haga la Provincia, simplemente para cortar la cinta ellos mismos.

Entonces ¿cuál es la discusión? Si fuera un intendente del interior que está dando esa discusión, por ahí podemos entrar a plantear cuáles son las necesidades concretas o en qué está fallando la provincia de Buenos Aires para no llegar a ese municipio. Ningún gobierno es perfecto. Pero estamos hablando de grandes intendencias que tienen la estructura, donde los vecinos y vecinas realmente cumplen, que tienen una alta tasa de cobrabilidad municipal y que tranquilamente pueden hacer las inversiones. Y si vamos un poquito más allá y nos fijamos si tienen plazos fijos en sus cuentas bancarias, que además vienen trabajando con la lógica financiera para seguir haciendo plata, seguramente todos los que están en la mesa de discusión tienen muy abultados plazos fijos, probablemente ni siquiera en el Banco Provincia, sino en un banco privado. Entonces, la discusión pasa por otro lado. Eso me gustaría discutir en el recinto, si tienen ganas de votar en contra del Presupuesto.

–¿Cómo está el espacio del Frente de Todos de cara a los próximos comicios?

Yo me siento reflejada siempre por lo que dice Sergio Massa, que es nuestro referente (yo formo parte del Frente Renovador dentro del FdT). Nosotros nos tenemos que concentrar en seguir gestionando. El 2023 efectivamente está lejos. Lo que la gente hoy necesita es que no pensemos en clave electoral, que pensemos en clave de gestión. Y que entendamos que tenemos que seguir trabajando para poner de pie, no sólo a la Provincia sino a la Argentina, que viene en un proceso muy difícil de endeudamiento y que además fue atravesado por la pandemia, y con una macroeconomía creciendo pero que estaba desordenada. Hoy tenemos que dar respuesta a las necesidades que tienen nuestros vecinos, que son aflojar y reducir mucho la inflación, que termina traduciéndose en pobreza, y las más pobres somos las mujeres, que es también una discusión que tenemos que dar.

Te cuento que hoy se inaugura una app, que es Precios Justos, que va a buscar reformular el programa Precios Cuidados pero con una mirada mucho más participativa desde los consumidores y las consumidoras, buscando acercar la información de una manera más inteligente y cercana, que permita trabajar, por ejemplo, con un vínculo directo con la Secretaría de Comercio, y de una manera ágil saber el precio específico del producto, y además tener un canal para hacer la denuncia por incumplimiento respecto del valor. Entonces uno escanea, incluso con una foto en el momento, se toma la ubicación y listo, ya está, podemos avanzar con un reclamo, para que efectivamente ese precio se sostenga. Y esta medida para mí tiene una mirada mucho más inteligente. Respecto de lo que nos sucede en la Argentina con la administración de nuestros dólares, va a permitir que toda aquella empresa que se incorpore en el sistema de Precios Justos pueda tener una mirada diferenciada para poder contar con esos dólares que quizás necesita, también, para generar otros productos y poder mejorar de alguna manera los precios. Es una medida de acción concreta por cuatro meses: el objetivo es sostener los precios de octubre 2022 y que no superen el 4% de aumento del valor.

Se está buscando que el programa sea atractivo para el productor y para el que vende. Porque muchas veces estos programas no terminan siendo atractivos y termina habiendo dos productos en la góndola. La búsqueda es ampliar, pero necesitamos de las y de los consumidores, que empecemos a tomar un rol activo en nuestras comunidades y exigir los precios. Quizás sea una cuestión de cambio cultural. Hay países que tienen una política activa y los consumidores, si aumenta el precio, no te compran el producto. Las y los argentinos no lo hacemos. Una amiga me decía: “Nos falta una Lita de Lázzari”. Pero bueno, tenemos una app (risas) que puede ayudarnos a estar más cerca de los precios y a comprar mejor, y a no dejar que los empresarios saquen esa ventajita, en especial a fin de año, cuando viene Navidad, que suele ser un momento en que los bolsillos empiezan a quedar más flacos