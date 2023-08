Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230803 Anahí Bilbao

–¿Cómo avanza la campaña de Patricia Bullrich y Néstor Grindetti en la sexta sección electoral?

La verdad es que muy bien. Han llegado a la sección, han recorrido un amplio sector. Estuvimos en Bahía Blanca, en Punta Alta, en Tres Arroyos. También a esta campaña, obviamente, se sumó alguien que es muy representativo para nosotros, que es Miguel Fernández, el candidato a vicegobernador. Y Maxi Abad, el candidato a senador nacional en primer término por la provincia de Buenos Aires. Y acompañaron no solo este recorrido, sino que hicieron el propio. Así que de los 22 distritos hay una amplia cantidad de lugares que fueron visitados por algunos de los más importantes de nuestras listas. Así que muy contentos por eso.

Pero además, nosotros, los diputados y senadores de la sexta (hablo por los del radicalismo, porque es de los que más conozco los movimientos y con quien coordino), estamos en forma permanente visitando cada uno de los distritos. O sea que a nosotros nos resulta natural seguir recorriéndolos. Y en este caso llevamos encabezando la lista de la sexta sección electoral a la precandidata senadora Nerina Neumann, que siempre ha trabajado con nosotros, y con quien hemos recorrido todo el tiempo todo. Así que estamos muy seguros, muy bien, muy contentos. Patricia es elegida naturalmente. A nosotros nos llamó mucho la atención cómo se suenan las calles en un ratito cuando se corre la idea de que ella anda caminando por ahí. Ella es muy afectuosa. Yo no la conocía personalmente. Yo vengo del radicalismo, por lo tanto no había tenido oportunidad. Me resultó muy amable, muy cálida, muy segura, es decir una combinación que a veces los medios no logran transmitir, pero en el mano a mano es una mujer amorosa.

Y quiero sumar que nuestros precandidatos a gobernador y vicegobernador son intendentes. Entonces, conocen la provincia en detalle. Eso fue fabuloso. Me llamó la atención el desarrollo de cada problemática, cómo tienen una respuesta para todo. Y la tienen porque tienen sobre su espalda un conocimiento de la provincia que no es habitual verlo.

–Cuando recorren las calles ¿con qué reclamos se encuentran por parte de los vecinos de las diferentes ciudades?

Bueno, seguridad en los municipios más grandes. La economía: la gente está desesperada. Y la sensación es que muchos ya tocaron fondo. Desesperada. “Por favor basta de esta situación que nos tiene ahogados.” Producción. Educación. Esas son las banderas, los reclamos más fuertes, y uno los escucha en cada esquina. También los escucha fuera de Patricia. Todo el tiempo, cuando vos recorrés, esos son los reclamos en los distintos más grandes: seguridad, producción, educación, economía.

–Como una de las referentes del radicalismo de la sexta sección electoral, ¿cómo analiza esta avanzada de referentes de la UCR en las distintas listas que componen a JxC? Usted bien señalaba a Miguel Fernández, a Maximiliano Abad, pienso en Gustavo Pose también. ¿Qué balance hace la incorporación de dirigentes del radicalismo a las listas en estas elecciones?

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Bueno, siempre que haya, digamos, brazos abiertos para recibir más gente, a nosotros nos hace crecer. Se ha producido igual un cruzamiento entre partidos y listas. Entonces nos encontramos radicales en una y otra lista. En lo personal, puedo decir que Maximiliano Abad para nosotros es un gran armador, muy inteligente, sabe a dónde vamos y a dónde queremos ir con claridad. Entonces, desde el día uno, trazó un camino consensuado con todos nosotros, y bueno, fuimos avanzando. Fue un proceso lento, difícil por momentos. Pero con la claridad que él tenía fuimos acompañando, viendo paso a paso cómo era esta evolución.

Siempre nos suman radicales en algún lado de JxC, porque en realidad nuestros equipos trabajaron juntos, consensuaron los proyectos; entonces quienes lideran estos proyectos van a tener, sí, diferentes personalidades, modos de actuar, modos de presentar ante la sociedad, pero en definitiva, en lo profundo, tenemos las cosas más importantes consensuadas.

–Otro de los puntos o de las banderas de trabajo que lleva siempre adelante la UCR es la autonomía municipal. El otro día, hablando con Víctor Aiola, intendente de Chacabuco y precandidato a diputado provincial, me decía: “Si yo voy a ocupar una banca en la Legislatura, quiero trabajar fuertemente en este tema”. ¿Considera también que es necesario avanzar en este punto en la provincia de Buenos Aires?

Sí en autonomía, digamos, desde el punto de vista de la descentralización de la Provincia hacia los municipios. Que el CUD, que es el Cociente Único de Distribución, pueda crecer en favor de los municipios. En ese punto, sí. Yo no creo en la división de la provincia de Buenos Aires. Creo que hay que trabajar (y en eso el grupo con el cual trabajo coincidimos) en la regionalización, hay que trabajar en hacer que nuestros recursos rindan lo máximo posible, porque son pocos, y para eso la integración regional es indispensable.

En cuanto a la autonomía, pensando en aquellos pequeños pueblos que se quieren desprender del distrito al que pertenecen para ser autónomos, bueno, hay que analizar muy bien caso particular por caso particular. Porque a veces lo emocional y la identidad van por un lado, pero luego las posibilidades reales de autosustentación van por otro. Entonces, el análisis tiene que ser más profundo. En todo caso, yo supongo que Aiola debe pensar en la autonomía de los municipios en cuanto a los recursos. En ese sentido, coincidimos absolutamente.