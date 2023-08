Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230731 Walter Lanaro

–En principio, me gustaría conocer cómo avanza la campaña en la ciudad y qué recepción tienen de los vecinos.

Avanza charlando con vecinos, hablando esquina por esquina con cada uno de ellos. Y todos te dicen lo mismo. Te piden seguridad, te piden salud, te piden infraestructura. La verdad es que la ciudad está atrasada hace muchos años respecto a estos puntos. Y nosotros creemos que es momento de cambiar de gobierno. Veintiocho años de (Alberto) Descalzo es demasiado. Me parece que la gente lo sabe. Y mucho más después de que Descalzo, creyendo que es el dueño de Ituzaingó, quiere poner a su hijo. Y esto la gente lo sabe, la ciudadanía se lo va a demostrar en las urnas, y creo que es el fin de la dinastía Descalzo en estas elecciones.

MIRÁ TAMBIÉN Otermín aseguró que el trabajo es el gran ordenador social para el crecimiento y su distribución

–¿Esto fue lo que lo motivó a usted a participar de estos comicios como precandidato a intendente, esta necesidad de recambio en el municipio?

Yo lo manifesté cuando estábamos discutiendo la modificación a la ley de reelecciones indefinidas en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. Y el ejemplo que puse fue justamente Descalzo. Yo crecí en este municipio. Me acuerdo cuando el municipio logró su autonomía, en el año ’95; recuerdo cuando asumió Descalzo y nunca más conocimos a otro intendente. Y quizás las primeras gestiones de Alberto han sido correctas, pero después el municipio quedó metido en una meseta, y la gente, envuelta en los mismos problemas de siempre, desde hace casi tres décadas. Y ese fue el principal motor de que yo venga a pelear por eso: por terminar con la dinastía de Descalzo y porque el gobierno logre un cambio de una vez por todas.

–¿Cuáles son los tres principales ejes de su campaña?

Mirá, tienen que ver con lo que nos dicen los vecinos. Lo primero tiene que ver con la seguridad. Nosotros no podemos vivir en un municipio que gasta más plata en recitales que en seguridad, o que gasta más plata en recitales que en salud. Entonces, si no atacamos la inseguridad en Ituzaingó, va a seguir siendo una zona liberada. Si no empezamos a resolver los problemas de la salud, todos aquellos que no tengan prepaga u obra social, que afortunadamente, al menos por ahora, son la mayoría de los vecinos de Ituzaingó, van a seguir teniendo problemas con el acceso a la salud. No existe la salud pública en Ituzaingó.

Esos son los dos principales ejes. Después, la desburocratización del Estado: informatizar lo que tiene que ver con todos los trámites de gobierno y de los vecinos, poder reducir impuestos, reducir tasas a todas las empresas que se instalen en el municipio, eliminárselas por cinco años como incentivo para que vengan y se instalen y generen trabajo y generen riqueza, y todo lo que vaya haciéndole la vida más fácil a la gente. La verdad es esa.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–Ahora lo llevo a nivel nacional. Usted apoya la línea de Patricia Bullrich para la presidencia de la Nación. ¿Por qué considera que es la mejor opción?

Es la mejor opción porque me parece que o cambiamos todo o no cambiamos nada. Para nosotros no existe el hecho de cambiar un poquito. Nos han permitido tantas cosas durante tantos años de democracia que hoy creo que es momento de poner mano firme y empezar a atacar los problemas de fondo.

Yo esto lo llevo a una cuestión local. Yo desde que era chico, durante 25 años, viví en una calle que era de tierra en aquel momento, y al día de hoy sigue siendo de tierra. Ese es uno de los problemas de fondo que tiene Ituzaingó, y esos son los problemas que tenemos que atacar.

A nivel nacional tenemos un gobierno que nos está dejando más del 100% de inflación, con un ministro que ahora es candidato, que no solo es poco ético cumplir las dos funciones, sino que además es candidato siendo que es uno de los peores ministros de Economía que nosotros recordemos desde la vuelta de la democracia para acá. Los problemas hay que atacarlos de fondo. No se puede cambiar un poquito, no podemos primero acordar políticamente y después ver qué cambio hacemos. Primero ponemos el cambio arriba de la mesa y después vemos quiénes se quieren sumar. Y para eso se necesita firmeza, se necesita coraje, y lo encarna claramente Patricia Bullrich.

–Y a nivel provincial, ¿es necesaria una dupla de intendentes en la gobernación, como Grindetti-Fernández?

Creo que a esta altura de los acontecimientos, siendo que somos un espacio que ya está bastante maduro, no podemos darnos el lujo de aprender a gobernar. Necesitamos gente con experiencia, gente que conozca los problemas de la provincia. Sobre todo, gente que conozca los problemas del conurbano, que es casi la raíz de todos los males de la provincia de Buenos Aires. La inseguridad la atacó perfectamente (Grindetti) en Lanús con resultados exitosos. No existe la inseguridad cero o el delito cero, pero ha avanzado y ha reducido índices de inseguridad en su distrito. Lo que tiene que ver con la salud primaria, que es a lo que se dedica el municipio, lo revolucionó en Lanús. Lo que tiene que ver con las obras de infraestructura, en Lanús marcó un antes y un después. Y así en cada uno de los ítems: ordenó las cuentas de Lanús, despapelizó todo el municipio, desburocratizó el municipio. Lo mismo Miguel Fernández en su municipio.

Dos intendentes: uno del interior, que conozca y haya resuelto los problemas que tienen los municipios del interior, y el otro del conurbano, que conozca y haya resuelto los problemas del conurbano. No hay ninguna duda de que Grindetti-Fernández es la mejor fórmula en la provincia de Buenos Aires. Quizás se conozca menos que Santilli, porque ellos estaban dedicados a gobernar y a cambiar sus municipios. Y eso es lo que me hizo elegir este equipo, y eso es lo que me hace estar orgulloso de pertenecer al equipo que lidera Patricia Bullrich a nivel Nacional y que lidera Néstor Grindetti a nivel provincial.