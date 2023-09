Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230918 Santiago Espil

–La Mesa de la CC recibió la semana pasada a Patricia Bullrich y le dio su apoyo de cara a las elecciones generales. De acuerdo a s experiencia política, y como integrante, también, del espacio, ¿por qué los ciudadanos deberían darle su voto de confianza a Bullrich?

Sí, es cierto, nosotros nos reunimos con nuestra candidata Patricia Bullrich el miércoles pasado. Patricia es una persona a la que, obviamente, desde la CC le tenemos un cariño profundo y un respeto, y ahora es la candidata de todo Juntos por el Cambio (JxC). Patricia representa en esta elección, que es tal vez la más importante de estos años de democracia, una opción que va a garantizar el orden en nuestro país, que es una respuesta bastante necesaria al caos que estamos viviendo. Este caos que se ve en distintos aspectos de nuestra vida, en el económico, en el caos de la inseguridad, sobre todo en nuestra provincia, en el caos que es para muchas madres y padres de la provincia no saber si van a tener que llevar a sus hijos a la escuela o no, porque está dominada por (Roberto) Baradel. Es una respuesta, básicamente, al caos que está habiendo con el kirchnerismo.

Este cuarto gobierno kirchnerista nos va a dejar un caos muy grande, y para eso necesitamos un liderazgo firme, con convicción, que no se deje amedrentar por los poderes fácticos que tiene nuestro país desde hace muchísimos años. Y es el liderazgo que propone Patricia, el liderazgo que se construye, como habrás visto, en la campaña de cara con la gente. Ella va a los lugares. Ya lo hizo en los últimos cuatro años cuando fue ministra de Seguridad. Baja al barro, por decirlo de alguna manera; baja a la calle, ve los problemas de frente, los trata de solucionar. Y es un liderazgo que necesitamos para poder empezar a ordenar nuestra provincia y obviamente el país.

–En diálogo con este medio, su colega en la cámara, Mariana Stilman, aseguró que hay un pacto entre (Sergio) Massa y (Javier) Milei para sacar del medio a Bullrich, pensando en la segunda vuelta. ¿Coincide en estos términos?

Sí. Sobre el candidato Milei creo que él tiene que dar primero algunas respuestas, o hacer unas explicitaciones que no está haciendo en ese sentido, como dijo Mariana. Si él no tiene un pacto con Massa, estaría bueno que él diga cuál es su adversario. Nosotros tenemos un adversario clarísimo: el kirchnerismo. Nosotros, JxC, tenemos un adversario político que en la provincia de Buenos Aires, y al que estamos a solo tres puntos de derrotar, es el gobierno de Axel Kicillof y el gobierno que pretende, si gana, encarar Sergio Massa.

Nosotros tenemos un adversario claro. Milei, al parecer, no se sabe. A Milei yo no lo he escuchado hablar de Massa; siempre le pega a nuestro espacio. Y, por otro lado, es un poco contradictorio, porque también debería explicar, si Milei es o quiere terminar con kirchnerismo, ¿cómo es que su apoderado es Santiago Viola, abogado de Leandro Báez? Si él quiere terminar con el kirchnerismo, ¿cómo va a estar haciendo un pacto con Luis Barrionuevo, un sindicalista histórico de este país, parte del status quo, parte de lo que no permite que Argentina cambie y se ponga en un sendero de progreso, de orden y de apertura al mundo? Entonces nosotros estuvimos clarísimos con nuestro adversario. Me parece que Massa, jugando en tándem con Milei, no lo tiene muy claro.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–¿Y cómo analiza, Santiago, pensando ya a nivel nacional, lo que fue ayer el triunfo de Leandro Zdero en Chaco? ¿Qué significa esta victoria?

Bueno, obviamente es una victoria, la que Leandro Zdero ha construido, de características similares a lo que hablábamos un poco antes, con el liderazgo y el rol político de Patricia Bullrich para su candidatura a la Nación. Ha sido un liderazgo que él ha construido de cara a los chaqueños, recorriendo los barrios del Chaco, hablándoles a los chaqueños sin vueltas, con verdad. Y ha logrado de esta manera terminar con 16 años de un gobierno kirchnerista peronista.

Ahora bien, ese cambio que estamos logrando en tantas provincias de nuestro país, que lo logramos en Santa Fe hace un domingo con Maxi Pullaro, que lo logramos ayer con Leandro Zdero en Chaco, que lo vamos a lograr con Néstor Grindetti, no tengas dudas, en octubre en la provincia de Buenos Aires, da cuenta de que la sociedad lo que está buscando es un liderazgo que le hable de frente, que le hable con la verdad, que tenga el equipo. Muy importante esto: que tenga el equipo para poder poner a la Argentina de vuelta en el sendero del orden, del progreso, y empezar con un plan y con los especialistas (los senadores también en el Senado, porque es importante tener esa representación en el Senado de la Nación y en la Cámara de Diputados de la Nación), un plan para poner a Argentina a trabajar para ser lo que alguna vez supimos ser. Por eso creo que, por suerte, en las provincias nos van dando un panorama más claro de lo que se viene en la Nación.

–¿Entonces, confía en que Néstor Grindetti puede desterrar a (Axel) Kicillof de la provincia de Buenos Aires?

Sí, absolutamente. Yo siempre fui una persona de números, de datos; acá hay una realidad. En las PASO de agosto, el espacio que quedó a solo 3 puntos de terminar con el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires es el espacio de JxC con la candidatura de Néstor Grindetti. Eso es así. Grindetti está a 3 puntos de ser el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Esto hay que decirlo claro. Una provincia que no tiene segunda vuelta. Una provincia en la cual en octubre contamos los votos y el que gane con los votos es el próximo gobernador. Eso es lo primero que hay que decir.

Y después, no solo que es el único que puede ganarle al kirchnerismo que hoy representa Kicillof, sino que ya en cinco, perdón, me corrijo, en seis de las secciones electorales ya ganó. Ganamos en la segunda, en la cuarta, en la quinta, en la sexta, en la séptima y en la sección capital, La Plata, de la provincia de Buenos Aires. Ahí JxC fue el espacio más votado. Tenemos candidatos a intendentes; intendentes en ejercicio, por supuesto; diputados provinciales; senadores, concejales, consejeros, que forman un equipo sólido, que tiene, como decimos, un objetivo claro, que es ganarle a Axel Kicillof en las elecciones de octubre.

Entonces, vuelvo a lo mismo, a los números: nosotros somos la opción de alternancia real y de eliminar cualquier posibilidad de que el kirchnerismo tenga una covacha, una trinchera, un lugar donde esconderse cuando pierdan la elección en octubre.