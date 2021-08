El diputado provincial del Frente de Todos, José Pérez, evaluó en diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COMel desarrollo de la campaña del Frente de Todos en José C. Paz.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

José Pérez

-¿Cómo ve al Frente de Todos tanto en José C. Paz como a nivel provincial?

Es una campaña distinta a la que estamos acostumbrados. Por la pandemia se hace difícil hacer reuniones, pero seguimos caminando los diferentes barrios. La gente necesita renovar las esperanzas.

-En el distrito hay interna en el Frente de Todos. Una de las listas la encabeza Mariana Ávila y es la que usted apoya…

Son tres listas integradas por compañeros y nosotros estamos trabajando para que Mariana haga conocer sus propuestas. En definitiva, es una gran interna para sumar votos al Frente de Todos.

-¿Qué les preocupa a los vecinos de José C. Paz?

Después de la pandemia mucha gente está intentando volver a abrir sus comercios y nos pide que usemos las herramientas del Estado para poder tener un horizonte cierto. Nosotros nunca dejamos de salir a la calle y estar presentes donde había una necesidad.

-¿Cómo analiza el desarrollo de la vacunación en el distrito?

Es muy bueno. El intendente Mario Ishii diagramó junto a la provincia un esquema ejemplar. Hay un alto porcentaje de vecinos vacunados y eso se nota porque han bajado los casos de coronavirus y la cantidad de internados en los hospitales municipales. Acá se montó un hospital con 45 camas de terapia intensiva y con generadores de oxígeno.

-¿Qué siente cuando escucha al ex presidente Mauricio Macri y a la ex gobernadora María Eugenia Vidal realizar duras críticas a la gestión de la pandemia?

Gracias a Dios la pandemia no nos tocó durante su gobierno porque, ahí sí, el Estado no iba a estar presente y los argentinos íbamos a sufrir mucho más. La verdad, hacer una crítica desde su comodidad es fácil cuando hace un año y medio el pueblo está sufriendo por el coronavirus. Me parece una falta de respeto que se pongan a opinar porque cuando estuvieron en el gobierno no hicieron nada, es más, deterioraron el sistema de salud provincial y nacional