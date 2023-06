–Imagino que está más que satisfecho por la precandidatura de Sergio Massa a la presidencia de la Nación, ya que es su referente en la política.

Bueno, eso desde ya. Siempre he defendido la idoneidad de Sergio para desempeñarse en cargos. Me habrías escuchado mil veces decir que Sergio es un tipo que asume con plenitud las responsabilidades que se le delegan. Y creo que no se puede soslayar uno de los hechos políticos más fuertes que es que el peronismo se ha puesto de acuerdo para ir unido a confrontar una elección. Y eso es un aditamento muy importante.

–Finalmente, y luego de arduas negociaciones, se alcanzó esa unión tan deseada en muchos sectores. Sin embargo, Juan Grabois irá a internas contra Sergio Massa. ¿Cómo analiza esta PASO?

Él ha llevado a la política un tema personal. Yo lamento que sea así, pero él ha expresado montones de veces, desoyendo todo lo que el peronismo ha hecho, todos los dirigentes del peronismo han decidido que la mejor estrategia para que no llegue la derecha es buscar una fórmula de síntesis, una fórmula de unidad, con dos dirigentes: uno, como te dije, Sergio Massa, que ni siquiera puedo ser objetivo porque obviamente tengo un claro convencimiento de que es el tipo más preparado para gobernar la Argentina, pero además se complementa con alguien que ha demostrado en terreno la idoneidad para lo que le va a tocar, si los argentinos lo deciden, que es presidir el Senado de la Nación. Agustín es un tipo que ha dado cátedra en la Cámara de Diputados. Ha demostrado claramente que tiene capacidad para asumir el rol que le va a tocar de aquí para adelante.

–Pensando en esto de que Grabois llevó la interna al ámbito personal, ¿qué análisis hace de aquellas declaraciones que nacen desde el kirchnerismo duro, que tratan a Sergio Massa como un político conservador, cuestionan sus gestiones realizadas ante el FMI...?

Sí, bueno, por eso digo que hay que también mirar los procesos de construcción. Nadie discute ni niega que el Fondo Monetario Internacional es un condicionante del crecimiento en la Argentina y el bienestar del pueblo argentino. Ahora, cuando nosotros llegamos al gobierno, eso estaba. Lo que tiene que hacer un dirigente cuando encuentra un problema es tratar de solucionar y mitigar consecuencias sobre el pueblo, y eso es lo que ha hecho. Por ahí desde la diatriba, desde la retórica, es fácil decir cosas.

–Ahora comienza el proceso para militar esta fórmula, me imagino que con más esperanzas que nunca.

Por supuesto. Porque el ministro Sergio Massa ha demostrado claramente que su mayor responsabilidad es la de gestión de gobierno, y por eso se va a quedar al frente del Ministerio de Economía, como mínimo, hasta el mes de agosto.

Posiblemente haya muchos dirigentes que no terminan de dimensionar la importancia que tiene Sergio Massa con su capacidad, con su equilibrio, con sus equipos. La Argentina hoy tiene esta realidad compleja, pero nadie puede dudar de lo que hubiese pasado si Sergio Massa no se hacía cargo de ese momento y de esa circunstancia de la Argentina.