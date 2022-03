Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Gerardo Milman.

Este lunes ingresó un proyecto de Juntos solicitando que el Ejecutivo informe sobre la crisis energética que se prevé para el próximo invierno. ¿Puede el país quedarse sin energía en el invierno?

Bueno, no lo dije yo, lo dijo el propio secretario de Energía, Darío Martínez, y además eso ya está ocurriendo en los sectores agropecuarios. El consumo de gasoil está parcializado y no se puede comprar más de 15 litros por unidad, por tractor, por cosechadora.

Está previsto un invierno más frío que los anteriores por efecto de La Niña y lamentablemente en principio hay recortes de gas programados a las industrias, después de esto ya va a ser generalizado y es muy probable que esto termine siendo domiciliario, con las consecuencias que puede traer.

Un 30% del sistema de energía eléctrica de la Argentina se basa en la industria del gas y entonces también puede traer consecuencias desde el punto de vista eléctrico, cuando las empresas tengan que cerrar van a terminar suspendiendo trabajadores, cuando nos consumamos el stock de las empresas van a faltar productos.

Los alimentos van a subir de precio, el Gobierno va a intentar poner Precios Cuidados y los alimentos que tengan Precios Cuidados van a faltar. No van a haber taxis, colectivos, Uber, no vamos a poder llevar a los chicos al colegio, los docentes no van a poder concurrir a los establecimientos.

Así como vamos, si no hay una reacción inteligente por parte del Gobierno nacional las consecuencias pueden ser gravísimas.

Según lo que plantea no es ilógico pensar en un escenario de estallido social.

Obviamente el campo ya empezó a tener reacciones. El 27 de abril está previsto un tractorazo en la ciudad de Buenos Aires. Ha habido ya cortes de ruta en nuestra Provincia, en San Pedro y en otras localidades.

El Gobierno no tiene otra idea que para ir a buscar los dólares, en vez de liberar las exportaciones, que tocarles el bolsillo a los productores. Lo ha hecho con el complejo sojero y probablemente en el futuro vamos a ver cómo lo hace en el complejo del trigo, con decretos absolutamente inconstitucionales, pero hasta que la Justicia se expida pasa un proceso donde las consecuencias se agravan.

El campo está reaccionando y si la ciudadanía pasa un invierno crudo, al no tener calefacción y no tener los elementos mínimos para la subsistencia, vamos a tener a la gente en las calles y la situación va a ser muy compleja.

En este proyecto que hay ingresado al Congreso plantean 12 puntos para que el Gobierno dé explicaciones. ¿Cuáles son?

El Gobierno de Mauricio Macri había dejado un proceso de exportación de gas, llegamos a exportar gas, cambió la matriz energética y ahora nos convertimos en importadores de gas. Tenemos los barcos gasíferos en Bahía Blanca de gas licuado con el proceso de gasificación para ingresar a los gasoductos que llegan a los hogares y a las empresas.

Ese cambio en la matriz energética hace que la Argentina, que tiene la tercera reserva de gas en el mundo, en un contexto de crisis pero donde los países exportadores de este producto están pudiendo colocar a precios nunca vistos en la materia prima del gas, la Argentina lo tenga que importar.

Y como tenemos una crisis de la balanza de pagos, de la deuda, la Argentina no tiene reservas y no tiene dólares. El gas vale un precio que la Argentina no está en condiciones de poder pagar