Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Gabriela Besana.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Gabriela Besana

¿Cómo evalúa las últimas medidas del Gobierno respecto a la inflación?

Todavía no estamos viendo demasiadas medidas contra la inflación. La inflación sigue siendo uno de los problemas más importantes de todos los argentinos. Salís a la calle, hablás con la gente y lo primero que te dice la gente es que les preocupa no llegar a fin de mes y cada vez las cosas están más caras. 4.7% fue la inflación el último mes, y no tenemos la esperanza de que vaya a bajar ese número.

Uno de los problemas más importantes que tiene este Gobierno y que tiene este Presidente (Alberto Fernández) es que sus palabras ya no valen, dice una cosa y después hace otra, realmente estamos muy preocupados con este tema.

¿Cuáles serían las medidas más efectivas a seguir que proponen desde Juntos para esta lucha contra la inflación?

Hoy el que gobierna es el kirchnerismo, es este frente que vemos bastante desmembrado. Vemos cómo todos los días hay peleas entre Alberto, Cristina (Fernández), que Máximo (Kirchner) renuncia. Me parece que el frente oficialista es el que tiene que definir cómo va a seguir este Gobierno. Desde nuestro lugar, nuestros economistas están trabajando en este problema porque es un problema que los argentinos arrastramos hace mucho tiempo.

"El frente oficialista, que vemos bastante desmembrado, es el que tiene que definir cómo va a seguir este Gobierno"

Lo que yo veo es que todos los días hay noticias sobre un Presidente que habla de una inflación autoconstruida, que habla de diablos que aumentan los precios. Yo creo que de esta manera no vamos a un buen lugar.

¿Le preocupa esta grieta dentro del oficialismo?

Es preocupante porque esta grieta o estas diferencias entre el Presidente y la Vicepresidenta a los argentinos nos cuesta caro todos los días. Nos sale muy caro en la seguridad, en la inflación, en la educación, en muchos temas.

Todos los días hay una noticia distinta porque esta interna oficialista es lo que a ellos los mantiene ocupados, pero sin embargo los argentinos sufren otros problemas todos los días.

Dentro de este contexto inflacionario, recientemente el diputado Alejandro Cacace presentó un proyecto en el que plantea la posibilidad de dolarizar la economía. Esto trajo muchas voces a favor y muchas voces en contra dentro del radicalismo. ¿Usted qué posición tiene con respecto a esta posibilidad de pasar del peso al dólar?

No comparto la idea, pero entiendo que es un diputado de la Nación que tiene la posibilidad de presentar un proyecto que lo ha estudiado y cree que así debería ser. Lo que no comparto es que Argentina no tenga su moneda.

De esa manera, lo que no vamos a tener es la posibilidad de tener una política monetaria. Estamos en un momento en el cual en la Argentina no hay dólares y hay una gran cantidad de pesos. Respeto la opinión del diputado, pero en lo personal no lo comparto, por eso tampoco acompaño ese proyecto