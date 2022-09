Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Gabriela Besana.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Gabriela Besana

-En las últimas horas, el Senado avanzó con la media sanción para modificar el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué consideración le merece esta decisión del cuerpo legislativo?

Es parte de lo que hace este gobierno de Alberto Fernández, de Cristina Fernández, de Sergio Massa, que les importa más sus temas personas que lo que le preocupa a la sociedad. Definir en el Senado en una sesión bastante pareja un aumento de los miembros de la Corte Suprema me parece que a ningún argentino le interesa... si son 5, 15 o 35. Hoy los argentinos tenemos otros problemas y creo que lo que hace este Gobierno es solamente abordar los temas que le interesan.

"Lo que hace este Gobierno es solamente abordar los temas que le interesan"

Por otro lado, tenemos una inseguridad que no para de crecer y parece que no es un tema del Gobierno la inseguridad. Parece que no es un tema de Gobierno la inflación récord que tenemos. La verdad que es bastante preocupante que sigan en esta postura.

Ahora este proyecto ya tiene media sanción y desde el PRO estamos completamente seguros que no vamos a acompañarlo. Esperemos que el resto de los bloques, que no son oficialistas, tengan la misma postura que nosotros, sobre todo porque creo que los argentinos nos eligieron para tener en cuenta sus prioridades y sus problemas, y nos los problemas de la política o de los funcionarios kirchneristas.

-Justamente Cristian Ritondo ha señalado que desde el PRO rechazan este proyecto en Diputados y les exigió al resto de los bloques no oficialistas expresarse en contra de esta modificación. ¿Le parece importante la voz del resto de los bloques no oficialistas en este caso?

Por supuesto. Es muy importante que estos bloques se puedan pronunciar y estén en contra de este proyecto que nada tiene que ver con la prioridad de los argentinos.

-Días atrás también hubo sesión en la Cámara de Diputados y Juntos ha votado en contra del Consenso Fiscal que impulsa el Gobierno. ¿Por qué han tomado esta decisión?

La única idea que se le ocurre al kirchnerismo es el aumento de impuestos y nosotros desde nuestro lugar tenemos bastante claro que el contribuyente ya no aguanta más impuestos. En ese sentido, en el 2017 en el gobierno del presidente Macri se había votado un consenso fiscal que tenía que ver con la baja de impuestos, con la baja del gasto público, y en este caso es todo lo contrario.

"No podemos estar a favor de un proyecto que permita que los gobernantes sigan aumentando la presión tributaria"

Nosotros no podemos estar a favor de un proyecto que permita que los gobernantes sigan aumentando la presión tributaria. En este sentido, estamos totalmente en contra de este tipo de iniciativas y desde nuestro lugar siempre vamos a votar en contra de los aumentos de impuestos.

-En relación a este momento económico tan especial para la Argentina, ¿debería tomar las riendas de otra manera el Gobierno en cuanto a esta grave situación que enfrenta el país?

Tiene que ocuparse de esta situación. Esto es uno de los problemas más importantes que tenemos los argentinos. Hasta ahora han demostrado que no tiene planes en la parte económica. Lo único que se le ocurre es seguir aumentando impuestos, seguir aumentando el gasto y de esa manera cualquiera de las personas con las que nos relacionamos a diario o con las que podemos hablar nos dicen que no se puede más así.

El Gobierno no está haciendo nada al respecto. Y al Congreso, que es un lugar donde se pueden consensuar políticas entre todos los espacios, llevan este tipo de proyectos como el de la Corte Suprema totalmente alejados de la realidad