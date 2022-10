–Facundo Manes estuvo presente el viernes en la ciudad de Mar del Plata. Usted formó parte de la organización. ¿Cómo fue esta visita? ¿Cuáles fueron los ejes centrales del encuentro?

Ya van varias veces que Facundo viene a Mar del Plata. La última vez había venido a presentar su libro Ser humanos. Esta vez, como venía al coloquio de IDEA a dar su mirada sobre la situación de la Argentina y su mirada de futuro, conversamos con él sobre la posibilidad de que pudiera hacer una plaza. A él le encanta estar en contacto con la gente, siempre lo pide. Así que se convocó a esta plaza a través de redes sociales y disintos medios de comunicación, donde Facundo anunció que iba a estar, con el contraste de que por un lado iba a dar su visión en un foro tan importante como el coloquio de IDEA y por el otro, escuchar a la gente.

Fue algo muy emotivo. Adonde va, Facundo recibe un cariño muy grande de la gente, y me da la sensación de que hoy en día, en un momento tan difícil para la Argentina, donde la economía, la seguridad, la educación, la institucionalidad están tan golpeadas, es uno de los pocos dirigentes políticos que se muestran como una opción esperanzadora. Es alguien que está hablando de futuro, de hacia dónde tiene que ir la Argentina si quiere de una vez por todas salir de este círculo vicioso de subdesarrollo en el que vivimos desde hace ya mucho tiempo.

Tuvo una gran convocatoria. La gente colmó la plaza para escucharlo. Muy esperanzados con todo lo que Facundo genera en la gente, más allá de las encuestas, de la realpolitik, hay una figura en la Argentina que está proponiendo una cosa distinta.

–Usted ha mostrado su preocupación por estos dardos que le tiraron a Manes desde dentro de la propia coalición Juntos, luego de las declaraciones públicas que ha hecho sobre lo que fue el gobierno de Mauricio Macri. ¿Le parecieron desmedidas estas declaraciones contra el referente del radicalismo, que, como usted señala, viene creciendo en las encuestas? ¿Qué consideración hace sobre la crisis que se vivió en Juntos?

Primero, algunos conceptos. Se habló mucho de la unidad de Juntos por el Cambio y lo que está claro es que la unidad de Juntos por el Cambio no está en juego, no se discute por la crítica o autocrítica que pueda hacer un dirigente político que pertenece a la coalición. Yo creo que uno de los grandes activos que tiene JxC, que hace que muchos argentinos y bonaerenses, la elijan como principal alternativa de poder al modelo del kirchnerismo, es que es una coalición bien diversa, integrada por partidos que tienen coincidencias pero también tienen diferencias.

Yo nunca le tuve miedo a plantear la diferencia. Nunca jamás en mi militancia política. Y no me parece mal que así lo hagan distintos referentes políticos. Y eso no pone en juego la unidad de Juntos por el Cambio. Es una definición importante porque se dijo mucho que se ponía en juego esto, y se demostró que no es así.

Después, creo que es una reacción exagerada. Lo único que hizo Facundo fue manifestar una mirada crítica sobre el gobierno de 2015 a 2019, cosa que han hecho otros dirigentes. Y no está mal la autocrítica. Por algo nosotros en la elección perdimos por el pasado inmediato, que era ni más ni menos que el kirchnerismo, que es lo que a la gente le había dado vuelta la página. Porque se cometieron grandes aciertos. Quizás el principal fue lograr construir una alternativa democrática a, en la Provincia por ejemplo, 28 años ininterrumpidos de peronismo, lo que no es un dato menor; pero sí se cometieron errores, y está bien que nosotros los analicemos y que haya dirigentes que lo miren, para construir una coalición que sea mucho más competitiva y que logre, no solamente ganarle al kirchnerismo, sino además tener un programa de gobierno que consiga poner otra vez a la Argentina en el desarrollo. Y eso nos parece que se hace discutiendo, debatiendo, intercambiando ideas.

Bueno, se hizo una reacción exagerada que después se acomodó, porque hubo gran cantidad de referentes y dirigentes que se han manifestado en forma crítica y no han generado ningún repudio masivo.

Por lo tanto, no hay que tenerle miedo a la crítica y hay que seguir profundizando Juntos por el Cambio como una alternativa que es diversa, como te dije antes, y que tiene partidos que piensan distinto y eso es parte del activo de JxC, siempre que haya un programa de gobierno en común. Así que no hay que tenerle miedo.

Nosotros somos la contracara de un espacio político que tiene una jefa a la que hay que obedecerle y hacerle la venia, y aquel que se opone a la jefa queda fuera de la coalición. Nuestra coalición es una cosa distinta, donde no hay jefes ni dueños. Eso para mí es un activo y Facundo también es parte de ese proceso político, de una coalición más amplia, más diversa y que creo que va a ser mucho más competitiva de cara a 2023.

–¿Ve a la UCR competitiva de cara a las próximas elecciones? ¿La ve fortalecida?

Primero, veo una coalición, Juntos por el Cambio, que se ha convertido en la herramienta de la alternancia democrática en la Argentina. Y eso es un gran activo. Antes parecía que solamente podía gobernar el peronismo, y hoy los analistas políticos y a la gente en la calle, piensan que JxC es una alternativa de gobierno para la Argentina y para la Provincia.

Después, dentro de esa alternativa democrática, está nuestro partido, el radicalismo, un partido que construyó, que fue arquitecto de esta coalición en 2015, pero que había entrado debilitado a esa coalición, que no fue de gobierno (eso lo dijo el propio expresidente en su asunción), sino que se terminó construyendo como una coalición casi parlamentaria o electoral.

Hubo un crecimiento del radicalismo desde aquella foto de 2015 a la foto de hoy. Después del proceso de recuperación y modernización del partido, hay otro partido, nacional y provincial. Después de la construcción de la candidatura de Facundo en 2021 en la provincia de Buenos Aires, que fue, no tengo ninguna duda, la clave para que JxC gane esa elección. En 2021 todos los analistas políticos y los periodistas decían que el oficialismo ganaba; las encuestas decían que no nos daba para ganarle esa elección. Yo estoy convencido de que una de las claves de haber ganado esa elección fue que la candidatura de Facundo logró que mucha gente que nunca había acompañado a Juntos por el Cambio acompañe, porque era una construcción distinta, porque tenía una mirada más progresista, porque había incorporado al GEN y a otros partidos políticos que no estaban en JxC. Y esa amplitud fue la clave par la elección.

Bueno, aparecen cada vez más candidaturas competitivas dentro del radicalismo. Está Facundo Manes, que es un bonaerense y por eso yo lo defiendo, pero está Morales, que es un gran gestor y el presidente de nuestro partido; está Gustavo Valdés, está Alfredo Cornejo, está Martín Lousteau en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Bueno, hay muchos perfiles que hoy el radicalismo exhibe y que la gente los escucha.

Siempre se hablaba de que el radicalismo era un partido nacional, territorial, que tenía un comité en cada ciudad del país y en cada uno de los 135 municipios de la Provincia, pero que le faltaba construir candidaturas que sean electoralmente competitivas, que la gente escuche, personas que se referencien en la sociedad. Bueno, va camino a eso. Lo ha hecho con Facundo, lo ha hecho con otros dirigentes que van sumando fuerza en la Provincia también, como Maxi Abad y como tantos intendentes.

El radicalismo realmente se ha puesto en la senda del protagonismo, siempre dentro de la coalición que integramos. Y lejos de perjudicar a la coalición, la hace más fuerte, más amplia, con un perfil totalmente distinto. Y creo que esa va a ser una de la claves para 2023