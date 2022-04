Mirá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Florencia Retamoso.

Me gustaría conocer qué balance hace de estos años de gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires.

Sin ánimo de ser crítica por ser crítica, la verdad que siento que es la no gestión de Kicillof. El balance no solo es negativo sino que es inexistente. En primer lugar porque pasamos dos años de pandemia, donde la política del Gobernador fue no a las escuelas, no al trabajo.

MIRÁ TAMBIÉN Diputados destacaron el consenso alcanzado para comenzar a tratar la Ley de Alquileres

Las medidas que se tomaron fueron excesivas y en detrimento de la producción, de la educación, de la salud. Más allá de la atención del Covid, se dejó postergada la salud en todas sus especialidades. Hoy hay una serie de pedidos de cosas no resueltas en materia de otras falencias en el sistema de salud, porque no se atendieron, todo lo que es atención primaria de otras enfermedades.

Una situación que paralizó la provincia de Buenos Aires. Vamos a un paso no solo lento sino demoradísimo en cuanto a la salud, a la educación, al empleo, en materia de seguridad.

MIRÁ TAMBIÉN Massa junto al presidente Boric en el Congreso

"En la Apertura de Sesiones, el discurso Kicillof me pareció alejado de la realidad y sumamente mentiroso"

Fue un retroceso bastante importante con respecto a lo que se venía haciendo en todas esas materias. Veía la Apertura de Sesiones cuando hizo el discurso Kicillof y me parecía muy alejado de la realidad y sumamente mentiroso.

Él hablaba de la educación como esencial y vos te encontrás con que no querían volver a las escuelas, fue la Provincia que más tardó en regresar a las escuelas y él hablaba de lo esencial que es la educación. Me pareció hasta como un poco irrespetuoso y como provocador.

En este sentido, usted que recorre constantemente la Provincia, acompaña a Patricia Bullrich, una de las principales referentes del Pro, ¿cuáles son los reclamos vecinales que le acercan con mayor frecuencia los habitantes de la Provincia?

Hay falencias bastantes estructurales en la provincia de Buenos Aires que vienen de años, no voy a decir que no. Pero tanto en el interior como en el Conurbano, que son realidades totalmente antagónicas y que también lo que pasó con respecto a la pandemia, es que mucha gente migró del Conurbano al interior a zonas costeras, algunos inclusive a Tandil, Olavarría…

Es tan fuerte el azote que tiene toda la gente que migraron en el interior de la provincia de Buenos Aires a lo que pudieron, pero también se encuentran con una situación en la que migran al interior de la Provincia para mantenerse vivos, porque de alguna manera esto es lo que les pasa. Muchos tuvieron entraderas en sus casas o situaciones de violencia con respecto al tema de inseguridad. Todos pasaron por algún proceso de inseguridad cotidiano intrafamiliar y dijeron hasta acá llegó mi amor con el Conurbano.

"En el Conurbano, los padres te piden por favor que no se les entreguen más planes sociales sino que se les de trabajo"

Y después tenés en el Conurbano la fuerte necesidad de que mucha gente te pide trabajo. La demanda es muy fuerte porque estuvo paralizado el país, paralizada la provincia de Buenos Aires y mucha gente se tuvo que reeditar.

Tenés gente que terminó haciendo microemprendimientos para subsistir. En el Conurbano nos pasa que no se sostiene la entrega de planes sociales, te piden trabajo, no quieren más un plan social. Pretenden que si hay una ayuda social del Estado sea para tener una continuidad laboral. Los padres te piden por favor que no se les entreguen más planes sociales sino que se les de trabajo.

En una de las últimas sesiones fue muy dura con el ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni. ¿Considera que es necesario que haya un recambio en la cabeza del Ministerio?

Más allá del recambio, no solo no da respuestas sino que a veces se lo toma desde lo gracioso. Es un tema que nos azota a todos y que hay que tomárselo como una política de Estado, comprometida con la sociedad.

Me pasó en el verano, donde él se rio de la gente con el paso del helicóptero en la Costa. Me parecen provocadores los discursos, irresponsables a la hora de hacerse cargo de que tienen que tomar decisiones, que tienen que pensar si van a ir a fondo con la lucha contra el narcotráfico.

Otro tema que planteamos en la Cámara fue respecto a las cárceles. Estaban preocupados por cómo les llegaba internet a las cárceles. Es un mundo paralelo donde viven. Cuando les toca gobernar, es la inacción absoluta.

La llevo a la continuidad de las políticas de Kicillof, pero también relacionando la educación y la pandemia. Usted presentó un proyecto para que dejen de utilizarse los barbijos en las escuelas, que no fue acompañado por el oficialismo. Fue muy crítica con este no acompañamiento del oficialismo provincial. ¿Considera que en algún momento el Gobierno de Axel kicillof va a torcer el brazo y va a dejar de hacer uso de los barbijos en las instituciones escolares?

En su momento, con el tema de los barbijos, de la distancia social, quedó demostrado que en las escuelas no hubo una masividad de contagios por los que se deberían tomar estas medidas de protocolo preventivo tan taxativas en la provincia de Buenos Aires.

Ya el Gobierno de la Ciudad lo desterró olímpicamente. Que sea una decisión optativa, si la gente tiene miedo y quiere ponerse el barbijo son decisiones personales. Me parece totalmente antidemocrática como es el pedido del pase sanitario y el pedido de la obligatoriedad del uso del barbijo para los chicos.

Ha quedado demostrado en estudios de los modelos de Europa que dicen que el barbijo lo único que hace en el ámbito educativo es retrasar el ciclo evolutivo de los niños porque es totalmente insano, regenerás tu propio dióxido de carbono que te perjudica en cuanto a las cuestiones respiratorias. Son medidas que atrasan. Yo lo que planteo es que sea optativo.

Voy a seguir trabajando contra lo que para mí es inconstitucional, es violar la democracia.

Hoy hay medidas en el Boletín Oficial en la Nación que dicen que cualquier provincia puede tomar sus medidas. Una cosa es una cuarentena, otra cosa es una cuarentena interminable que es ya más de un embarazo que tuvo tanto el Gobierno nacional como el provincial.

Y el Gobierno provincial sigue atrasado. Porque tenés el Gobierno de la Ciudad, en Mendoza, en La Plata, en un montón de municipios donde salieron a trabajar rápidamente porque no se puede sostener. El Gobierno de Kicillof para mí atrasa en todas sus medidas