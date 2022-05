Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Florencia Retamoso.

Florencia Retamoso

Asumió como vicepresidente de la Comisión de Seguridad, una de las comisiones más importantes de la cámara baja. ¿Cuál es la agenda de trabajo de este espacio?

En este momento particularmente estamos trabajando el proyecto que entró en el Senado del gobernador Axel Kicillof, para reformar la ley de la Policía Bonaerense. Es uno de los temas que más tratamos en Seguridad, porque hay una agenda bastante amplia.

Inclusive cuando ingresé en la Cámara enseguida presenté algunos proyectos que yo tenía como ideario. Con la situación que está viviendo la seguridad en la provincia de Buenos Aires, hay que no solo legislar sino trabajar muy fuerte algunas acciones políticas determinadas.

Estábamos viendo este proyecto a grandes rasgos, porque hay mucho material para trabajar, pero creemos que en términos generales en varios aspectos es regresivo. Está buena esta oportunidad para enmendar tantos años de maltrato institucional que tiene la Policía, que son los que nos cuidan, y terminan presentando una ley que en vez de ser proactiva termina siendo regresiva, como esta, que ni siquiera atiende el tema de la seguridad como una materia esencial en la provincia de Buenos Aires.

El artículo 8 dice que la Policía pierde la estabilidad por la disminución de actitudes físicas o mentales. Impiden desempeñar el cargo mientras que la propia Policía trabaja muy a presión, muy a demanda, y hay actitudes que lógicamente pueden perjudicarse pero ni siquiera están contempladas, desde lo físico, que accidentes van a tener porque es parte de su riesgo a la hora de trabajar en la calle y no existe ninguna figura de trabajo insalubre. Se supone que íbamos a legislar para lo positivo o para trabajar hacia adelante, y se trabaja hacia atrás.

El tema del trabajo insalubre está en la ley de trabajo en general y en el caso de la Policía es por el contrario. Te lastimás en momentos donde estás velando por la seguridad de los bonaerenses, y encima te castigan y no te pagan por el trabajo que realizaste para defendernos a nosotros como ciudadanos.

Otro aspecto es el tema sueldos. Tienen un desblanqueo en el tema del sueldo básico. La cantidad de conceptos que no son remunerativos se entiende que no redundan en una futura jubilación o indemnización. Los sueldos básicos son muy bajos y la ley determina un montón de conceptos por los que les pagan que son complementarios y no están incluidos en el sistema remunerativo.

Nosotros nos debemos en la provincia de Buenos Aires mejorar la calidad tanto de la Policía como resolver problemas vinculados al delito.

Siempre ha sido muy crítica con la gestión de Sergio Berni y en general con la gestión que lleva adelante el Ministerio de Seguridad de la provincia durante el gobierno de Axel Kicillof. ¿En qué considera que está fallando el ministro en la gestión de la Seguridad en la Provincia?

El ministro tiene un discurso político fenomenal, en términos de “nosotros debemos hacer”, pero hay acciones concretas que no solo no se hacen sino que van para atrás. Ejemplo: “vamos a combatir el narcomenudeo en la provincia de Buenos Aires…” La verdad que esto pasa en la provincia de Buenos Aires hace tiempo, no es que ahora son el Gran Rosario.

Si no se entiende esto como un negocio que está concatenado a aquellos que te la venden, a aquellos que la consumen, a aquellos que generan el narcotráficos, es una irresponsabilidad y el ministro lo sabe perfectamente.

En el 2019 cuando se fue Cristian Ritondo y vino Berni, el índice delictual aumentó fenomenalmente con un porcentaje altísimo en el momento de la pandemia y hasta hoy. Los presos fueron liberados, la gente estaba en casa. Todas cosas contradictorias a la hora de generar políticas de seguridad en el territorio bonaerense.

He pedido informes al ministro, no han sido contestados, hubo un montón de asesinatos a mano armada que no fueron resueltos, ni siquiera fueron hechos una causa. Hay un montón de cosas que pasaron durante la gestión del ministro Berni y el gobernador Kicillof. Se preocupó más el ministro por su candidatura a gobernador que a resolver los problemas de seguridad que nos aquejan a los bonaerenses

Esto es transversal no solo en el conurbano. Esto está pasando en toda la provincia de Buenos Aires. Está pasando en todos los pueblos.

Con el crecimiento del narcotráfico, ¿nota también que ha avanzado la droga en distintos barrios no solo del conurbano sino también de la provincia en general?

No solo que creció sino que los búnkers que fueron desarmados en el gobierno tanto de Ritondo como de Patricia Bullrich a nivel nacional están volviendo a vender drogas.

Aquellos que laburamos fuertemente el tema de seguridad conocemos y tenemos claro que pasa en cada uno de los barrios, no pasa solamente en el conurbano.

El conurbano se está convirtiendo en el nuevo Rosario, dicen, como si esto no ocurriera desde hace tiempo. Para mí es una irresponsabilidad hacer esos pronunciamientos. Solo son para la coyuntura política y no desde la responsabilidad que nos compete en la cartera de seguridad.

Hay varios negocios que tampoco se toman con responsabilidad. Volviendo al tema de la Policía Bonaerense. Hay un negocio grande con el tema de las horas CORES, los pagos adicionales a los policías. Si la plata está para pagarle a los policías, ¿por qué no se los remunera como corresponde, se los incentiva y se los profesionaliza para que les mejoren el sueldo? Y no mandarle la plata a la comisaría, a cuentagotas, como si fueran jornaleros. Eso es un manejo discrecional, es una irresponsabilidad.

Cuando una toma la decisión política de mejorar, se mejora, no hay vuelta que darle con esto. El ministro lo sabe, está bien informado, no es una persona que desconoce el territorio.

Cuando uno plantea las cosas parece que está siempre en contra, pero no es así, hay que tomarlo con responsabilidad. La seguridad es algo que como políticos nos tenemos que comprometer a trabajarla porque tiene que ver con el futuro incierto que pueden tener nuestros hijos y nuestros nietos