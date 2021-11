Escuchá las declaraciones de Alejandro Finocchiaro, candidato a diputado nacional por Juntos.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Alejandro Finocchiaro.

El candidato a diputado nacional de Juntos, Alejandro Finocchiaro, dialogó con GRUPOLAPROVINCIA.COM sobre sus expectativas por los resultados de las elecciones legislativas de este domingo.

“Estamos terminando una nueva jornada democrática con muchas esperanzas de que mañana comencemos a escribir otra historia”, afirmó.

MIRÁ TAMBIÉN Gana Santilli, según los primeros datos oficiales

En este sentido, precisó: “Una historia de vida y no de muerte, de seguridad no de miedo, de prosperidad y no de pobreza, y de educación y no de ignorancia”.

Click to enlarge A fallback.

Por otro lado, y en declaraciones al periodista Pablo Lugano, sostuvo que en la provincia de Buenos Aires "los chicos tienen que volver a clases en serio".

MIRÁ TAMBIÉN Resultados en la Provincia de Buenos Aires para renovar bancas en el Congreso Nacional

"Vamos a impulsar una ley para que las evaluaciones sean obligatorias", adelantó y pidió "regular" en el sistema educativo el derecho a huelga de los gremios docentes.