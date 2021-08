GLP entrevistó al precandidato a diputado nacional de Juntos (por la provincia de Buenos Aires), Alejandro Finocchiaro. Escuchá la nota.

-A menos de un mes de las PASO, ¿Qué cree que está en juego en estos comicios?

Está en juego que Argentina no siga por el camino de la decadencia y de la autodestrucción. En estas elecciones está en juego si el gobierno que cerró las escuelas, que cerró las 90 mil PyMES, que gestionó la pandemia de forma horrorosa, puede tener mayoría o si vamos a empezar a construir desde la oposición una alternativa para un gobierno republicano, honesto, que escuche a la gente, para un gobierno que tenga esperanzas.

-¿Considera que el cierre de listas fue el más polémico, en cuanto al espacio que usted integra?

Sí, porque es la primera vez, prácticamente desde nuestro nacimiento que lo hacemos como oposición. Hemos tenido un enorme aprendizaje y voluntad en haber seguido juntos como oposición.

Finocchiaro dijo que es la primera vez que, gobernando el peronismo, la oposición no está dividida.

-¿Cómo está la situación en La Matanza?, ¿La oposición puede hacer política allí?

Sí, puede porque lo hacemos, pero es difícil. El intendente y su tropa, pagada con fondos públicos, tiene un control total sobre territorio. No pasan 5 minutos de pegar un cartel y baja una camioneta municipal y lo saca.

-Usted sostuvo que Espinoza es el peor intendente de Argentina, ¿mantiene esta posición?

No es algo que mantengo yo, es algo que dicen las encuestas. Es el peor intendente no solo porque hace 15 o 16 años que gobierna y La Matanza está cada día peor. Es un intendente ausente, solo va a eventos donde van el presidente y el gobernador.

-¿Qué reflexión hace sobre la marcha de las piedras (en memoria de los muertos por covid?

Es un mensaje inequívoco. Le dejó al Presidente el mensaje de que esas piedras eran personas con nombre y apellido y que su gestión obtusa e ineficiente que, por prejuicios ideológicos no quiso comprar vacunas, con un plan de vacunación mal hecho, con los vacunatorios VIP, si no hubiera sido por todo eso, muchas piedras no hubieran estado. Esas piedras le van a cargar la conciencia toda la vida. El cumpleaños de su pareja no fue un error, fue un delito.