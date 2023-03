Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230302 Alejandro Finocchiaro

–Diputado, ha sido muy crítico del discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa: dijo que estuvo “plagado de falsedades”. ¿Por qué motivo?

Porque, básicamente, el Presidente miente. Y Alberto Fernández no entiende que un presidente no puede mentir. Un presidente, en todo caso, podrá decir “esto no lo sé”; un presidente, en todo caso, podrá jugar con su silencio. Lo que no puede es mentir, como mintió con la fiesta de Olivos. Por ejemplo, dijo que él ya había terminado los hospitales que la gobernadora Vidal no había querido terminar. Yo subí un video, hecho exactamente en el mismo momento en que el Presidente estaba hablando, donde se ve el hospital Néstor Kirchner de La Matanza cerrado. Maleza alta, candado. Es mentira. El Presidente dijo, por ejemplo, que no es verdad que el intento de juicio político a la Corte no esté plagado de pruebas obtenidas en forma ilegal, que se respeta el debido proceso. ¡Es mentira! Es mentira porque la base del proceso es una prueba obtenida ilegalmente, que ningún juez en la República Argentina tomaría como cierta. Porque se está citando como testigo a gente que no tiene absolutamente que ver con el proceso, ni tiene conocimiento del proceso, porque se le está pidiendo a esa gente las comunicaciones de sus teléfonos, o videos de reuniones en sus casas, que no tienen nada que ver con los cuatro integrantes de la Corte que el kirchnerismo intenta juzgar. Y así podemos seguir enumerando un montón de cosas que el Presidente dice que no son opinables, que directamente no son verdad. Lo del hospital Néstor Kirchner es clarísimo. Si vos vas en este momento y te parás enfrente, te vas a dar cuenta de que yo no miento.

Y esto es el fondo del discurso. Pero realmente fue tristísimo en todo sentido. Fue la prueba más patética, más acabada, de la decadencia de la República a la que nos ha llevado el kirchnerismo. Vimos a un presidente que no fue a hacer lo que tiene que hacer un presidente. Un presidente abre las sesiones planteando cuáles son sus aspiraciones legislativas, qué proyectos va a mandar para mejorar el país, ¿no es cierto? No lo hizo. Vimos a un presidente absolutamente exaltado, que en forma artera y cobarde arremetió contra dos jueces de la Corte que tuvieron la dignidad de permanecer impertérritos mirando al frente. Atacó a los porteños y atacó a los rosarinos, como si no fuesen parte de la República. Y otra mentira del Presidente: que la ciudad de Buenos Aires no está en el convenio de coparticipación. Si no está, ¿cómo le van a sacar plata? Es mentira.

–¿Nota que le falta una hoja de ruta a la gestión de Alberto Fernández?

Yo creo que nunca la tuvo. Lo del martes fue, como dicen los chicos, su último primer día, ¿no? Y esperemos nunca más volver a tener un presidente ni un gobierno como éste, que básicamente no gobernó. Argentina, después de la salida del presidente Macri, ha tenido un interregno de cuatro años donde no se ha gobernado. ¿Por qué no se ha gobernado? Porque no se puede gobernar cuando el Presidente no es el jefe, cuando el Presidente está peleado con los ministros.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Yo nunca vi una situación donde un presidente esté peleado con un ministro. Sí el presidente puede pelearse con un senador, con un diputado, porque la fuente de legitimidad electoral es diferente, ¿no es cierto? Un presidente no puede estar peleado con un empleado, ya que en definitiva un ministro no es más que eso.

El país entró en un peligroso declive de, básicamente, inmovilidad. Pasamos la pandemia quizás como los países que peor la pasaron en el mundo. Tuvimos el apagón educativo más importante del mundo junto con Uganda, que es un país africano. Este mes va a terminar redondeando el 100% de inflación anual. Este gobierno sigue persiguiendo a los que generan riqueza y trabajo. Este gobierno sigue intentando ir contra la propiedad privada. Porque hay algo que está pasando desapercibido también: con lo de Vicentín fue claro que el gobierno iba contra la propiedad privada, ¿no es cierto?, pero las tierras que el gobierno, por un decreto del presidente Fernández, les acaba de entregar a los autopercibidos mapuches mendocinos, lugar donde nunca hubo mapuches, parte de esas tierras son privadas, son propiedad privada. No es que el gobierno está cediendo tierras fiscales federales. No, no, no: el gobierno está cediendo tierras que pertenecen a particulares, lo que, por supuesto, va a terminar judicializado.

Todo esto que te conté constituye un ataque continuo a la Constitución Nacional. Porque la Constitución Nacional es un contrato: es el contrato que celebramos los argentinos para vivir juntos, vivir en sociedad. Pero tiene distintos componentes que son los derechos, las garantías y las obligaciones que establece. Si vos atacás al derecho de propiedad, atacás a la columna vertebral de la Constitución Nacional. Si vos atacás al artículo 18, el debido proceso y las garantías en todo proceso penal, ¿qué estás atacando? Otro de los elementos medulares de la Constitución Nacional. Cuando vos no defendés el derecho de los ciudadanos a circular libremente, por ejemplo, estás atacando otro derecho que está en la Constitución Nacional. Y que es claro, la Constitución es clara.

El kirchnerismo, en su arrebato final contra la República, ya no piensa en la Cristina eterna ni en cambiar la Constitución mediante una Asamblea Constituyente, sino en atacar cada uno de los aspectos moleculares que hacen que la Constitución tenga vida. Atacan la división de poderes, por ejemplo; atacan a la Corte. Porque no están tratando de enjuiciar a un juez, sino a toda la Corte, de descabezar a la Corte Suprema. Es el último intento que está haciendo el kirchnerismo por llevarse por delante la República. Han tenido la mala suerte de que han encontrado una oposición y una sociedad que ha sustentado a esa oposición que se les ha plantado firme. Entonces no van a descabezar a la Corte, no van a terminar cediendo tierras de particulares, no van a poder ir contra ninguno de los derechos que ahí están establecidos, porque no se lo vamos a permitir.