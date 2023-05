Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230511 Alejandro Finocchiaro

–¿Qué análisis puede hacer de la decisión de la Corte Suprema de frenar las elecciones en Tucumán y San Juan previstas para este domingo?

En realidad, lo que hizo la Corte fue suspender, por una medida cautelar. Todavía no se expidió sobre el fondo de la cuestión. Y lo que hizo la Corte es lo que debe hacer la Corte, que es hacer respetar el imperio de la Constitución y las leyes en la República Argentina. La Corte es el último garante de la constitucionalidad en la República Argentina. En los dos casos resulta claro, por eso la Corte accede, que se está violando no la Constitución de la Nación Argentina, sino las Constituciones provinciales.

En el caso de San Juan, la Constitución dice que gobernador y vice pueden tener hasta dos reelecciones consecutivas, es decir, una más que a nivel nacional, ¿no es cierto? Pueden gobernar un período, otro y otro más. (Sergio) Uñac fue vice, 2011 y 2015, y después fue gobernador por dos períodos. Es decir, la discusión está saldada: él no puede volver a ser, porque cuando era vice ocupó uno de esos períodos.

En el caso de Tucumán, es todavía mucho más claro, porque ahí hay una reelección y después, establece tácitamente la Constitución de Tucumán que quien fue vice dos períodos puede aspirar a ser gobernador (no abarca la prohibición para ser gobernador al que fue vice), pero el que fue gobernador no puede ser vice. Es decir, a (Juan) Manzur lo abarca absolutamente. Parece escrita para este caso. ¿Por qué? Porque lo que los constituyentes tucumanos quisieron evitar es la lógica Alberto Fernández/Cristina, es decir, que una persona muy poderosa, como en este caso Manzur, ponga a un títere y siga gobernando desde la vicegobernación.

¿Y qué dice la Corte? Bueno, visto esto, suspendamos. Ahora les dará traslado a las partes (Manzur, Uñac), éstas contestarán con sus fundamentos y eventualmente la Corte dará un fallo definitivo. Pero así, a primera vista, es meridianamente claro que a los dos los competen las prohibiciones, ¿no es cierto?

–¿Le parece que (Osvaldo) Jaldo es un títere de Manzur en Tucumán?

No, no, no estoy diciendo eso. Y si se interpretó así, me expresé mal. Lo que estoy diciendo es que los constituyentes no quisieron eso. Que los constituyentes no quisieron que una persona muy poderosa (y ustedes saben que en ciertos tipos de provincias, con características muy feudales, quien es gobernador dos períodos casi acumula la suma del poder público) después fuese vice y eso fuese una pantalla para poner a alguien más débil en la gobernación.

No sé si es el caso o no, posiblemente no lo sea, pero claramente incumple la letra de la Constitución. Porque el constituyente no legisla sobre casos particulares. No puede prever a futuro quiénes van a ser las personas. Lo que sí puede prever es la situación.

–Esta decisión de la Corte ¿interfiere en la vida democrática, como denuncian desde el Frente de Todos (FdT)?

Vos sabés que ha pasado que la Corte, además de, en un país muy descreído de todo, haber hecho respetar la Constitución, ha logrado algo insólito, y es que el kirchnerismo, durante todo el día de ayer, use la palabra “democracia”. La palabra “democracia” no está en el lenguaje cotidiano del kirchnerismo. Te invito a que escuches discursos de Cristina, de Néstor, de sus principales dirigentes. Rarísima vez usan la palabra “democracia”. Ayer la usaron todos. Así que bienvenido sea cualquier evento que haga que el kirchnerismo use la palabra “democracia”.

–Usted apuntó directamente contra Juan Cabandié. Dijo que era la primera vez que lo escuchaba mencionar esta palabra.

Absolutamente. A él y al kirchnerismo en general. El kirchnerismo no usa la palabra “democracia” porque básicamente no cree en la lógica democrática. El kirchnerismo entiende que la democracia, a lo sumo, es votar. Y la democracia no se define por el sufragio. Es condición necesaria, pero no suficiente. La democracia se define porque los ciudadanos puedan elegir entre opciones. Por eso, por ejemplo, el kirchnerismo (y lo hemos visto con las declaraciones del gobernador Quintela) vuelve a decir que hay que regular a la prensa, que la prensa no puede meterse con los funcionarios... ¿Por qué? Porque, justamente, la libertad de prensa, que es una especie de la libertad de expresión, es lo que nos permite a los ciudadanos tener información para poder elegir a los de un espacio político, a los de otro espacio político, votar a favor, votar en contra o como queramos votar, ¿no es cierto? La libertad de expresión es consustancial a la democracia. De hecho, en el mundo hubo primero libertad de expresión y después hubo democracia. Porque la libertad de expresión permitió que existiese una forma de gobernarnos llamada “democracia”.