Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Fernanda Bevilacqua.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Fernanda Bevilacqua

Recientemente ha presentado en la Legislatura un proyecto de ley de Educación Financiera en las escuelas, ¿cómo surgió esta iniciativa?

Nació de una necesidad que vemos en emprendedores y vecinos, de adquirir habilidades prácticas y conocimientos financieros, que son centrales para la vida diaria. Ya se están dando contenidos de este estilo en colegios públicos de Neuquén, de Catamarca, de San Luis, este año empezaron en Capital Federal también.

Con este proyecto de ley apuntamos a que se puedan dar estos conocimientos y herramientas para que puedan armar un presupuesto, aprender ahorrar, entender qué son las criptomonedas, que a muchos nos pasa que buscamos aprender por otra parte algo que no nos enseñaron, y son cosas nuevas pero está bueno que los jóvenes también las aprendan, obviamente que ellos son más avanzados y ya saben mucho de esto, también es importante el tema de las billeteras electrónicas, de los créditos.

Click to enlarge A fallback.

A mí me pasó como emprendedora o a nivel personal, no saber qué era un cheque diferido por ejemplo, es algo que no nos enseñaron en la escuela ni la universidad, entonces son cosas básicas que creo que hay que ir incorporando en la educación pública y privada.

¿Por qué cree que nunca se ha brindado esta educación financiera en escuelas?

Yo creo que está muy atrasado todo el sistema y hay muchas cosas por hacer, tanto en educación financiera, como en educación vial por ejemplo, que tenemos proyectos, y ahora está Jorge D'Onofrio como ministro de Transporte en provincia, quien también la va a impulsar.

Habíamos presentado hace muchos años educación emprendedora porque hay estadísticas de que muchos jóvenes no quieren trabajar en relación de dependencia, quieren crear su propio emprendimiento trabajan para ellos mismos acá en Argentina, y también son freelancer, trabajan para empresas de afuera.

Todo tiene que ver con todo, la educación emprendedora con la financiera, nos encontramos con nuestro programa Ahora Emprende con mucha gente que, a pesar de ser básico tener un cuadro de ingresos y egresos para saber cuánto se vendió, se gastó y se invirtió, no lo sabe. Eso les pasa a todos, que al principio no tienen noción de los números y es muy importante, si uno no mide no puede mejorar.

¿Cómo avanza el programa Ahora Emprende? ¿Y cuáles son las metas para este año?

Este año vamos a volver renovados, el sábado que viene vamos a estar en Pedro Luro, Villarino, haciendo el Ahora Emprende Plus, porque nos dimos cuenta que es mucho más rico y es una necesidad de la gente que, además de las charlas, que las vamos a seguir haciendo, charlas generales para poner en contexto de todo lo que es el mundo emprendedor, vamos a hacer pequeños grupos con una especie de consultorio, para que el emprendedor nos manifieste lo que necesita aprender y le enseñamos rápido, por ejemplo, a organizarse con ingresos y egresos, o puede venir diciendo ‘no sé cómo registrar mi marca’, y le explicaremos eso.

La idea es que del Ahora Emprende también se vayan no solo con una charla y una noción general, sino que vengan con nuestra mentora que es María Elena, y puedan irse con cosas ya realizadas, y seguir avanzando.

Además seguimos visitando emprendedores, el día viernes estaremos en Bahía Blanca, y también el sábado después del Ahora Emprende tenemos algunos en Ombuctá y Médanos, de Villarino, porque nosotros tratamos también de visibilizar a los emprendedores, darlos a conocer.

Nuestro distrito es tan grande, tenemos zona sur y zona norte, que a veces la gente no conoce a los emprendedores, ni hablar de la provincia. Está bueno para que los vecinos puedan conocer lo que hay