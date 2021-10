Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con María Rosa Martínez.

María Rosa Martínez

Finalmente el martes 26 de octubre vuelve a presentarse en el Congreso el proyecto de Etiquetado Frontal. Me imagino que está conforme, emocionada, con esta posibilidad de que el proyecto se transforme en ley.

Sí, por supuesto. Ha sido un largo debate con algunas presiones, varias tienen que ver con algunos alimentos ultraprocesados y las empresas, pero aquí estamos.

Lo más satisfactorio es que la ciudadanía va a poder elegir lo que consume sabiendo qué consume.

Me alegra mucho, hoy leí a la mañana algunos comentarios de la Organización Panamericana de la Salud, que fue una de las que contribuyó, pero también de la Sociedad Argentina de Pediatría y sobre todo los Colegios de Nutricionistas, que son plenamente conscientes, y me parece que lo más satisfactorio es que la ciudadanía, nuestro pueblo, va a poder elegir lo que consume sabiendo qué consume.

Me parece que la transparencia, la información, es una cuestión básica a la hora de tomar decisiones. Así que estamos muy contentos con lo que está pasando.

De hecho, Unicef recientemente derribó mitos sobre el etiquetado frontal y se manifestó a favor de que este proyecto pueda transformarse en ley en favor de las familias más vulnerables. ¿Cree que estas manifestaciones públicas, estos organismos tan importantes, pueden mover un poco la aguja en la oposición a la hora de tomar una decisión?

La ley de Etiquetado contó, cuando vino del Senado, con la posibilidad de tener informativas con todos los sectores. Las diferencias mayores estaban con los sectores empresarios.

Y decir que no es oportuno o que no afecta a un sector de la población siempre es una manera de postergar decisiones. Muchas veces hemos escuchado en la Cámara que no es momento de presentar alguna cuestión al debate.

Yo creo que es un tema de salud pública, que no es un tema sectorial.

A su entender, ¿cuáles fueron las razones por las que la oposición no dio quórum la sesión pasada?

Creo que fue una demostración de capacidad de presión acerca del funcionamiento del Congreso después de las elecciones PASO, que respondió a algunos lobbies empresariales que todos recibimos, no solo los diputados de Cambiemos, y ese combo demostró cierta capacidad de posponer sesiones o de posicionarse frente al tratamiento.

Acordate que habían pedido hacía unos días, creo que fue la candidata Vidal, la presidencia de la Cámara. Yo entiendo que se quiso hacer una demostración de poder.

Y por otro lado algunos diputados y diputadas fueron sensibles a las presiones empresariales. En ese combo quedó la sesión postergada.

Yo creo que es una muy mala señal porque garantizar el funcionamiento del Congreso no tiene que ver con presiones entre espacios políticos, tiene que ver con la posibilidad de legislar en función de derechos.

Si este va a ser el comportamiento en el caso de que Cambiemos mantenga su resultado electoral, vamos a estar en problemas.

Me parece que no fue una buena señal. Yo pensaba, bueno, si este va a ser el comportamiento en el caso de que Cambiemos mantenga o mejore su resultado electoral vamos a estar en problemas para el funcionamiento de la democracia.

Es contradictorio. Por un lado hablan del valor de la República y la democracia y por otro toman decisiones que no van mucho en ese sentido, como era por ejemplo plantear una presión después de una PASO para la presidencia de la Cámara, resultaba realmente un exageración.

