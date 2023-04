Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230417 Maricel Etchecoin

–En los últimos días se reunió la Mesa Ejecutiva Nacional de la CC en la provincia de Corrientes. ¿Han podido analizar el panorama electoral en las diferentes provincias?

Sí. Nosotros estamos en una nueva etapa de la conducción partidaria, que se renovó en diciembre, y nos hemos focalizado en empezar a recorrer el país con mesas federales. Hemos ido a la ciudad de Corrientes, donde hemos tenido diferentes encuentros, entre ellos con el gobernador Valdés, luego con el intendente de la ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano, y diferentes actividades de la CC de Corrientes, que es un grupo que forma parte de la conducción local, mediante (Hugo) “Cuqui” Calvano, que es secretario de Gobierno del municipio, y que nos posibilitó cumplir estos objetivos: salir del centro de Buenos Aires, acercarnos a la zona más del litoral, a conversar sobre las diferentes estrategias, panoramas que tenemos de acá hacia adelante.

–¿Han podido realizar también un balance sobre la integración de Juntos por el Cambio (JxC) a nivel nacional?

Sí, nosotros venimos trabajando ya hace mucho tiempo, con profundo conocimiento entre muchos dirigentes de lo que fue una alternativa ya en el 2015 y luego, cuando nos ha tocado estar en la oposición, buscando fortalecer no sólo vínculos personales y partidarios, sino también el carácter de una coalición opositora y entre ellos, la voz de la Coalición Cívica, buscando, de cara a lo que viene, nuevamente poder representar a los argentinos, en un momento donde hay mucha desesperanza, hay mucha preocupación por la inflación, por la seguridad, y buscando que quizás los ruidos sucedan puertas adentro y no hacia afuera, porque la verdad que hay un núcleo de ideas que nos une por encima de las diferencias.

–Pero ¿se ha debilitado en los últimos días la unidad de JxC? Digo, pensando en la decisión de Horacio Rodrí­guez Larreta de desdoblar las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, dentro del PRO, y estos cruces que ha habido en el partido amarillo...

Primero, la ciudad de Buenos Aires es autónoma para poder resolver sobre sus reglas electorales e incluso el momento en que sus ciudadanos tienen que ir a ejercer su voto en materia local. No ha habido desdoblamiento; lo que ha habido es una cuestión de elecciones concurrentes, que se dan el mismo día, con un sistema de votación diferenciado, de acuerdo a lo que ha sido la tradición del voto en la ciudad de Buenos Aires.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Luego, el ruido se puede dar hacia el interior de uno de los partidos miembros de JxC, y lo que tenemos que buscar todos es bajar los decibeles, apostar muy fuerte a la unidad y trabajar sobre esos ejes, que los tenemos claros, que es cómo podemos lograr nuevamente estar de cara al crecimiento, insertos en el mundo, sin tanta preocupación sobre las variables económicas, las variables de seguridad, y poder traer un poco de paz a los argentinos.

–En las últimas horas ha habido un cruce entre Javier Milei y Elisa Carrió. Milei ha tildado a Carrió de “traidora” y “arrastrada” en las redes sociales, luego de que la líder de la CC dijera que Mauricio Macri no quiere estar con JxC sino unirse a Javier Milei. ¿Cómo ha tomado estos dichos de Milei? ¿Cómo toma esta agresividad discursiva del líder libertario?

Primero, no es la Argentina que todos queremos, ¿no?, la Argentina de ese nivel de agravio, violencia. Los argentinos queremos poder trabajar en paz, sin que nos griten, sin andar preocuapados. Después, me hace acordar a la cantidad de veces que el kirchnerismo, allá por el 2001, 2002, 2003, cuando éramos los únicos que nos oponíamos a su gobierno, le decían “no tenés los patitos en fila” a Fernández. Parece que tiene un discurso bastante kirchnerista, muy funcional a querer debilitar a JxC, y hay muchos que no estamos dispuestos a que los gritos nos corran del eje de lo que nos preocupa a los argentinos. Y la verdad que si un líder que piensa o tiene intención de gobernar ésta es la forma en la cual se va a dirigir al pueblo, es más que preocupante el nivel de autoritarismo que maneja.

–A su entender, ¿Javier Milei busca debilitar o quebrar a JxC?

Totalmente. Además, si uno analiza cómo ha sido su construcción a lo largo de todas las provincias, vemos que está uniéndose a lo más recalcitrante de la política: lo más tradicional, lo más viejo, los más dinosaurios que existen en términos de lo viejo están hoy con Javier Milei. Así que te diría, sí, que busca debilitar a la única oposición que hoy es capaz de poder ganarle al kirchnerismo. Algo sumamente preocupante, no sólo por el nivel de autoritarismo, sino por ser tan funcional al gobierno actual.