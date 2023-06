Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230615 Soledad Alonso

–El Frente de Todos (FdT) cambió su nombre de cara a las próximas elecciones en este cierre de alianzas que fue al menos caliente, ¿no? ¿Qué representa para usted este nuevo sello, este nuevo nombre, Unión por la Patria?

Unión por la Patria vuelve a encarnar lo que en su momento teníamos la ilusión de que el FdT hiciera, que es una nueva apuesta a un gobierno nacional, popular, democrático, feminista, con los valores del peronismo y del kirchnerismo, que abrace a más sectores, que contenga a los sectores que realmente han luchado contra el neoliberalismo en nuestra patria, contra el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, contra la inflación, contra la desocupación. Hoy Unión por la Patria representa los mismos valores que tenemos nosotros, los y las peronistas, y los que no lo son, pero quieren un país que los contenga a todos y a todas.

De todas maneras, estoy un poco con una sensación de amargura por cómo se sucedieron las cosas. Porque en el 2019, cuando se llama a Alberto Fernández para encarnar el FdT y ser candidato a presidente, más allá de que, por supuesto, hubo situaciones en las cuales no estuvimos de acuerdo con las decisiones que el Presidente tomó, tanto sea con el FMI, con no enfrentarse a los grupos concentrados formadores de precios, los que nos crean la inflación, las empresas multinacionales en nuestra patria, con el tema de la renta inesperada, que realmente me parece que la distribución de la riqueza, primero, se tiene que discutir, y después, se tiene que discutir de una manera mucho más profunda para realmente poder hacer esta reforma que Argentina necesita a nivel tributario hace muchísimos años, pero fundamentalmente ante una puesta a punto de qué pasa acá que la distribución de la riqueza es tan desigual, ¿no? Empezando por ahí.

Bueno, sinceramente encontrarnos hoy con que más que nada tiene que ver con un cartel de vedettismo, con una situación de un diputado más o un diputado menos, un sector que realmente no es representativo, porque vamos a hablar claro, el albertismo en sí mismo contiene a Alberto y a dos personas más, me parece una situación de una mezquindad profunda y que vuelve a confirmarme en lo personal que no era, evidentemente, la persona para haber encarnado lo que en su momento, en el ’19, teníamos la ilusión de salir adelante.

Hoy está en riesgo el gobierno nacional y provincial en las elecciones del 2023. Hoy está en riesgo que quizás esta división que se tiene a nivel nacional y provincial haga que se pierda el gobierno. Por lo tanto, los que ponen en riesgo a la patria para mí no son amigos, sino que son enemigos. Lamentablemente, creo que están poniendo en riesgo una provincia que básicamente tuvo una excelente gestión por parte del gobernador Axel Kicillof y un acompañamiento de todos los sectores que integrábamos el Frente para que esto saliera adelante, con sus más, con menos, con algunas situaciones que quizás después las podemos discutir puertas para adentro, pero no en una interna.

Las PASO, lamentablemente, también esto es una crítica para nosotros mismos que las creamos, no han resuelto absolutamente ninguna discusión a nivel territorial: los que pierden no acompañan, no se sienten parte tampoco, y las PASO tampoco demostraron, por lo menos, por ejemplo, acá en Campana, que hayan podido fortalecer una oposición a Juntos por el Cambio (JxC) como corresponde. En Campana se viene perdiendo hace cinco elecciones, hace diez años, y hubo PASO y las PASO no solucionaron absolutamente nada. De hecho, hemos perdido más cantidad de concejales que antes de que existieran las PASO. Estas herramientas tienen que ser en un momento realmente de disputa cualitativa o cuantitativa, pero cuando llega el momento de una general las PASO no sé si son la mejor herramienta. Más allá de que no se llegó a la unidad, que era lo que nosotros queríamos y pregonábamos para un solo candidato o candidata a nivel nacional y un solo candidato y candidata a nivel provincial, que creo que era lo que el pueblo necesitaba, nuestro partido político necesitaba y fundamentalmente el presente y el futuro de nuestra patria necesitaban.

–Ahora, Soledad, usted señala que el que pierde las PASO no acompaña. Entonces, ¿se puede llegar a octubre en unidad, o es muy difícil?

Yo hoy lo veo muy difícil. Ojalá que sí. Por supuesto que es políticamente correcto que yo diga que sí. A los fines prácticos, estas personas mezquinas, que son las que están haciendo este problema de cartelería, de vedettismo políticos, más allá de que no van a ganar, sino que va a ganar el sector que encarna Cristina Fernández de Kirchner, por supuesto y de eso sí que no tengo ninguna duda, espero que acompañen, pero ya van creando situaciones de rispidez. Ya bastantes rispideces y bastantes sapos nos tuvimos que comer durante estos cuatro años los sindicalistas, los militantes territoriales, por las decisiones que se tomaron a nivel nacional, de no discutir nuevamente, como dije al principio, el Fondo Monetario Internacional, no discutir la inflación, no tomar medidas, no tomar medidas con Vicentín, que hubiese sido muy importante para la soberanía alimentaria, y tantas otras medidas que no se tomaron y se quedaron en el camino, como para tener ahora que enfrentarnos entre nosotros mismos en una PASO de vedettes que lo único que va a demostrar es que Cristina Fernández de Kirchner sigue conduciendo el movimiento nacional y popular más grande de Latinoamérica, que es el peronismo. Y nos va a crear a nivel territorial, también, situaciones que no llevan a ningún puerto de solución feliz, lamentablemente.

Ahora, dicho esto, creo que tenemos que esperar cuál va a ser nuestro candidato o candidata a nivel presidencial. Nosotros tenemos nuestro candidato a nivel gobernador, que es Axel Kicillof, salvo que cambien los roles en estos últimos días. Nos quedan unos días de mucha discusión política en los territorios también. Pero después del 24 y el 25, todos unidos a militar lo que realmente sentimos desde el corazón. Lo bueno de esto es que se va a militar una lista que forme Cristina Fernández de Kirchner, que una, como militante hace más de dieciocho años, la va a militar con toda la esperanza, con toda la ilusión, con toda la convicción y con toda la honestidad hacia el vecino y la vecina. No sé si los otros sectores van a poder tener lo mismo, los que se enfrenten a nosotros. Y además lo que tenemos del otro lado es la derecha, la dolarización, seguir sumisos en ante el mundo, que es lo que nos propone Milei, lo que nos propone Larreta, a lo que nos propone Bullrich.

Así que tenemos mucho para militar. Pero, lamentablemente, una gran desilusión por Alberto, yo en lo personal; también por Daniel Scioli; también por Victoria Tolosa Paz. Creo que no están a la altura de lo que nuestra patria demanda en estos momentos.

–Le voy a preguntar justamente por Tolosa Paz. ¿Qué análisis hace de su figura política?

Ninguna. Básicamente, lamentablemente, ninguna. Ninguna porque tampoco el Ministerio de Desarrollo Social ha tomado medidas, más allá de las que ya tomó ni bien asumieron en el gobierno. Ya pasaron tres ministros; ella es la tercera. Y es más: yo te diría que el haber cortado con los Potenciar a muchísimos compañeros y compañeras (y lo sufro en el territorio) por no tener teléfono, por no tener Internet, por no tener una unidad de gestión que estuviera colaborando constantemente con ellos, quedaron afuera del Potenciar por no haber hecho esa inscripción que había que hacer en Mi Argentina, que te tenías que anotar para poder conservar el Potenciar. Tengo un montón de militantes en Campana que no lo pudieron hacer y que hoy no cobran el Potenciar y están afuera del afuera del afuera de todo. Y esa es una decisión de Victoria Tolosa Paz. O sea que yo tengo que ser muy crítica con las decisiones que se tomaron con el Potenciar, dándole la derecha y la razón a la derecha, como si fuese que esas personas no trabajan, como si fuese que esas personas son ñoquis, como si fuese que a esas personas les alcanza en la vida con un con un Plan Potenciar para poder vivir.

Me parece que lo que falta es que pise más el territorio, pise más los barrios, y se encuentre cara a cara con las personas que dejó afuera del Potenciar desde enero del 2023 a hoy, que estamos en junio del 2023, y somos los militantes con cargo los que estamos ayudando económicamente lo que hoy el Estado no está dándoles, que son, por ejemplo, los Potenciar. Y te hablo en primera persona. Porque me toca a mí estar tratando de ayudar a compañeros que quedaron afuera por una mala gestión del Potenciar por parte del Ministerio de Desarrollo Social y que ahora les tenemos que estar dando migajas para que puedan llegar a fin de mes.