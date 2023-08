Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230810 Julio Pereyra

–Diputado, ¿qué balance puede hacer de este tramo final de la campaña del oficialismo, teniendo en cuenta que finalmente UxP ha logrado la unidad, ha logrado el consenso?

El análisis que yo hago es muy positivo, en función de todos los arrastres con que veníamos, ¿no? Veníamos con un gran endeudamiento; apenas asumido el gobierno viene el COVID a los tres meses; el sistema de salud estaba totalmente caído. Después de eso, la guerra, y después de eso, la sequía más importante que haya tenido en las últimas décadas la Argentina. Así que creo que la tarea que se está haciendo actualmente y la que se hizo antes nos trajo hasta acá. Realmente yo creo que, más allá de hablar al oficialismo, les quiero hablar a todos. Podemos pensar en los próximos veinte años de Argentina o podemos volver ocho años atrás y arrancar con políticas que les hagan daño a las pymes, que les hagan daño a los trabajadores, que no posicionen al país como está posicionado hoy en el concierto de las naciones. Así que yo tengo mucha expectativa y tengo esperanza en el trabajo enorme, enorme que está haciendo Sergio Massa. Y por otro lado, también Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires.

Esto no quiere decir que yo me ponga a hablar mal de los demás candidatos; solamente resalto a las figuras que son de mi simpatía, porque yo los vi trabajar, los vi hacer, los vi crecer políticamente, y realmente le pueden dar a la Argentina la oportunidad de construir esos veinte años que faltan.

–Julio, de acuerdo a lo que hemos visto en las últimas elecciones provinciales, ¿le preocupa a usted en lo particular que haya una baja participación a la hora de concurrir a las urnas?

Es cierto. Estamos haciendo un trabajo enorme en Varela con Andrés Watson, con los candidatos a concejales, a consejeros escolares, recorriendo casa por casa, barrio por barrio. Independientemente de a quién voten, elijan: vayan y voten. Nosotros estamos planteando eso. Porque el tema es que, si no, van a decidir otros por nosotros. Entonces la idea es que todos vayamos a votar. Nosotros hacemos una campaña global en Varela incentivando a nuestras vecinas y vecinos. Y también lo está haciendo la Provincia. Preguntémonos: las pymes ¿van a ir a votar o no van a ir a votar? Es su futuro; vienen de ahí los trabajadores. ¿Van a ir a votar o no van a ir a votar? Bueno, nosotros estamos incentivando eso: la votación. Y creemos que podemos hacer el trabajo que habíamos hecho en el paso de 2021, que había ido muy poca gente a votar, pero después en las generales hemos crecido muchísimo por este tema de casa por casa que hacemos.

–¿Y cómo está la situación en Florencio Varela? ¿Por qué los vecinos deberían, a su entender, volver a apostar a Andrés Watson para la jefatura comunal?

La verdad es que está haciendo una gestión excelente. Excelente la gestión de Andrés Watson. Ya cuando estaba de funcionario del municipio, fue funcionario provincial también, primer concejal, bueno, pasó por todas las andanadas municipales; y ha demostrado tener una templanza, de 2017 a 2019, cuando teníamos gobiernos opositores, de actuar correctamente y no dejar atrás a Varela. Y después, de 2019, hasta la actualidad, ha hecho un trabajo tan profundo en Varela... Por supuesto que nosotros tenemos una matriz que hemos hecho todos juntos, donde está Carlos Kunkel, donde estaba Giannettasio, donde estaban todos las compañeras y compañeros de nuestro espacio hace años. Pero lo que hizo Andrés Watson en esta etapa es profundizar eso. Y tuvimos un gran respaldo del gobierno nacional y del gobierno provincial. Así que estamos muy contentos con lo realizado y queremos seguir haciendo esto. Y creo, no, estoy convencido de que la persona es Andrés Watson.

–Por último, Julio, y teniendo en cuenta que ésta es una elección bisagra, ¿qué mensaje le gustaría dejarles a los bonaerenses que irán a las urnas el próximo domingo?

Que vayan a votar en defensa propia. Para que siga la producción, el trabajo. Yo sé que lo están pasando mal, que por ahí el trabajador no llega a fin de mes, pero el camino que ha tomado la economía argentina hacia el futuro es el que nos va a hacer grandes como argentinos, no solamente al país, sino a cada uno de nosotros que habitamos este país. A no perder los avances que hicimos en educación, en salud, en obras de infraestructura que van a hacer grande a la Argentina. No es solamente el petróleo, no es solamente el litio, no es solamente el campo, sino el valor agregado. El tema del trabajo que están haciendo las universidades en nuestro país es que le están dando valor agregado a lo que estamos produciendo. Así que realmente yo soy optimista, muy optimista con lo que viene.