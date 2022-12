Your browser doesn’t support HTML5 audio

20221230 Graciela Calderón

–¿Cómo fue, en términos políticos y económicos, este año 2022 para la provincia de Buenos Aires?

Lamentablemente, fue un año que estuvo marcado por la gran inflación, por salarios que se fueron depreciando, en el marco del ajuste pautado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Creo que eso fue lo fundamental y que es lo que ha elevado el índice de pobreza y la falta de ejecución de partidas presupuestarias en todo lo que tiene que ver con educación, con salud, que fue justamente un reclamo que nosotros hicimos tanto al ministro de Educación como al ministro de Salud.

–¿Qué balance puede hacer, en términos generales, del Presupuesto 2023 que se ha aprobado en las últimas semanas en la Legislatura?

En la sesión planteé que es un presupuesto que está prácticamente congelado, sobre todo en las áreas más sensibles: no solamente educación y salud, sino también el tema de la vivienda. El año pasado se había planteado que se iban a hacer 10.000 viviendas, de las cuales sólo se construyeron 1500, y ahora se planifican otras más, es decir, completar esas 10.000, cuando este año ni siquiera se hizo el 50% de eso.

Aunque nominalmente pueda parecer que ha habido un aumento del presupuesto, en términos concretos es mínimo lo que se ha aumentado. Lo único que hace es seguir el ritmo de la inflación a diciembre 2022. Seguramente la del 2023 va a estar muy por encima de este 60% que se ha planteado. Así que la perspectiva no es para nada buena, sobre todo, además, porque se vuelve a insistir en ratificar que se pagarán más de 400.000 millones por la deuda externa.

–¿Cómo ha sido este año el trabajo legislativo en la Cámara? ¿Hubo diálogo entre los distintos bloques? ¿Le habría gustado que se sesionara más?

No solamente que se sesionara más, sino, fundamentalmente, que los proyectos y las sesiones estuvieran más centrados en las urgencias de la provincia de Buenos Aires. Y lamentablemente no estuvieron en función de todo esto sino en función de los debates de reparto de cargos y de partidas y de distintos privilegios entre los sectores mayoritarios de la Cámara. Sesionar sólo cuando ellos se ponen de acuerdo por alguna cuestión de interés particular de los partidos mayoritarios consideramos que no es lo saludable. Nosotros hemos presentado un montón de proyectos que tenían que ver con la salud, con la educación, sobre todo en el tema de infraestructura, con el tema, por ejemplo, del tren en Bahía Blanca, que sigue suspendido. El tema de ambiente nos está preocupando. Se avanza sobre este tema de la exploración petrolera offshore. Bueno, un montón de cuestiones que no estuvieron en debate y que nosotros consideramos que habría sido muy importante que fueran parte del debate en las distintas sesiones.

–Y en las comisiones ¿cómo se trabajó este año?

En las comisiones no hubo mucha convocatoria. Y la verdad es que en general la mayoría de los proyectos tenían que ver con nombramientos de personalidades de la provincia de Buenos Aires, con fiestas patronales, pero no con proyectos en que se pudiera avanzar, como te dije recién, en responder a las urgencias de la provincia de Buenos Aires. Las condiciones fueron de la misma manera que en las sesiones: por proyectos que son muy formales, pero que no hacen a las cuestiones más urgentes de la provincia