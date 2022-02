Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Omar Plaini.

Este martes fue un día de movilizaciones en Capital Federal contra el acuerdo con el FMI, ¿qué consideración le merece este principio entendimiento?

Primero me parece que lo que estamos viviendo es una estafa del gobierno anterior y el propio FMI, realmente aquel acuerdo que hizo el gobierno del ingeniero (Mauricio) Macri, más que un acuerdo económico fue un arreglo geopolítico, que presionó el propio estado civil o el ex presidente (Donald) Trump para que Argentina quedara asignada en ese empréstito, que fue el más grande de la historia, incluso con respecto a otros países dentro de los 190 que son accionarios del fondo.

Claramente tenía una mirada geopolítica que era la continuidad del ingeniero Macri y su política, entonces ya partimos de un lugar horroroso.

Después al Gobierno al poco de asumir le tocó la pandemia, y teniendo esta mochila de plomo que es el FMI negoció, por lo menos hasta acá lo que se sabe, como mejor pudo, obviamente hay distintas miradas y es un condicionante. Pero hubiera sido bueno una consulta popular, no vinculante, pero escuchar la voz del pueblo qué pensaba con respecto a esto, porque nosotros salimos de ese atolladero que es el fondo por la gestión que en su momento hizo el ex presidente Néstor Kirchner, que nos liberó.

Ahora evidentemente esta situación, que no generó el gobierno actual, eso es bueno resaltar siempre, sino la irresponsabilidad de la gestión anterior, que ahora incluso se rasga las vestiduras pero son los que se tienen que hacer cargo de esto, y hubiese sido bueno también haber concurrido a organismos internacionales jurídicos para plantear este irregularidad, porque ellos violentaron sus propios reglamentos, y ahora al momento de hacer lo mismo, el fondo monetario para que Argentina tuviera otras condiciones para negociar, que es alargar los plazos de pago, que es esa sobretasa que se cobra evidentemente lo que nos dice el gobierno es que no hay ninguna posibilidad, veremos la letra chica, cómo son los memorándum.

Obviamente que nadie puede estar contento con este resultado pero también, el gobierno, reconozcamos que tiene un condicionamiento muy pesado, muy difícil de sacarse de encima, y veremos cuando llegue el momento cuál es la letra chica.

En ese contexto, ¿lo sorprendió la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos?

No, porque él lo venía manifestando, lo ha dicho públicamente, uno no conoce las conversaciones y los pormenores del expresidente de nuestro bloque con el Ejecutivo nacional y otros actores del espacio, de una mesa muy reducida, pero no me sorprenden sus propias convicciones, creo que él en cuanto a la ética de las convicciones ha sido claro siempre, en algún momento tuvimos reuniones por cuestiones sindicales y políticas partidarias allá por diciembre junto con Pablo Moyano y algún compañero más de la CGT, y conversamos el tema del fondo.

Lo que luego todos vimos era lo que él venía manifestando, que era un acuerdo complejo, complicado, que volvíamos a tener el monitoreo del fondo, y lo que hizo precisamente es que asumió una responsabilidad, y en medio de la negociación evitó tomar una decisión, acompañó las decisiones del Ejecutivo, y cuando esto se resolvió hizo este planteo que todos conocemos, que no se sentía en condiciones de convencer a sus propios compañeros para acompañar esta decisión que el Ejecutivo y el ministro de Economía (Martín Guzmán) han tomado.

Yo creo que él ha sido muy transparente en ese sentido, podrá gustar o no gustar, pero sí respeto la ética de sus propias convicciones