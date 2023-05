Your browser doesn’t support HTML5 audio

–Diputado, ¿qué balance pueden hacer de la presentación que realizó el presidente del partido PAÍS, Oscar Héctor Alba, para que la Corte Suprema declare como inconstitucionales las re-reelecciones de los intendentes en la provincia?

La verdad que me parece una cosa bastante tirada de los pelos, porque ya es inconstitucional, desde mi punto de vista, la ley que limita las reelecciones. Hasta la aparición de la Ley Vidal en ese sentido, un derecho amparado constitucionalmente, me parece que era el gran déficit o el gran punto flojo de esa ley. Por lo tanto esto, ahora, de esta manera, me parece doblemente agraviante con lo que plantea la Constitución. Y después, la verdad es que, en términos generales, más allá del marco normativo, yo entiendo que quien define quién tiene que ser intendente o quién puede ser y quién debe o no debe ser intendente, de la misma manera que gobernador o presidente, es la gente. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con la limitación de la posibilidad de reelección de los cargos ejecutivos en general. No estoy de acuerdo. Por lo tanto, tampoco estoy de acuerdo con esta presentación.

–Pero ¿piensa que pueda avanzar esta presentación?

Me parece que eso ya es una evaluación absolutamente política y no jurídica. Y teniendo en cuenta lo que viene haciendo la Corte Suprema de Justicia, que es ir guardando en el cajón más oscuro de su despacho la Constitución Nacional y desentendiéndose de la existencia de las Constituciones provinciales, la verdad que no me sorprendería en lo más mínimo que puedan avanzar con estas cosas. Están proscribiendo dirigentes, están suspendiendo elecciones sin ningún tipo de facultad, están atribuyéndose roles del Poder Ejecutivo como es la coparticipación, están atribuyéndose roles como el de legislar, del Legislativo, desempolvando una ley derogada para poder dar un golpe de Estado al Consejo de la Magistratura... La verdad que de esta Corte no me sorprende nada, por eso es que nosotros pedimos que tiene que renunciar ya esta Corte, o de lo contrario, que avance el juicio político en Diputados para poder poner en comisión y poder elegir otra Corte que empiece a renovar la sensación de que los argentinos vivimos en un sistema de derecho.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–Entonces ¿coincide con el intendente de Castelli, Francisco Echarren, que dijo que estamos viviendo una dictadura de la Corte y que los jueces supremos podrían pasar tranquilamente por encima de la autonomía de la provincia?

Pero ya lo han demostrado, ¿no? Respetando la opinión de Echarren, excede nuestras opiniones personales: lo están haciendo. Lo que han hecho en San Juan y lo que han hecho en Tucumán demuestra eso, y ni qué hablar de lo que están haciendo al dejar correr el escandaloso fallo contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, que es 1600 páginas de ninguna prueba, de ningún hecho, de ninguna comprobación, y una proscripción en marcha a través de ello.

–Diputado, ¿con esta corte Argentina es ingobernable?

No, lo que yo creo que necesitamos es tener la decisión política de avanzar en la democratización de la Justicia, porque yo creo que es una situación de facto. Por lo tanto, tenemos acá una Corte que cambia el orden jurídico de nuestra República, que es que la supremacía en términos jurídicos es la Constitución. Y ellos han cambiado ese apotegma por que la supremacía jurídica es de la Corte, y entonces nadie los controla, y de hecho me parece que esto es grave en términos institucionales pero es muy grave también porque funcionan como un ancla para el desarrollo productivo de la Argentina.

Ya no es una cuestión solamente jurídica sino también económica. Están anunciando que son capaces de ponerse a defender la moneda, que es una atribución también del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Economía, y ellos dicen que la Constitución los ampara: una barbaridad, una brutalidad, una burrada. Y también se están amenazando con eso. Por lo tanto, creo que, como bien dijo la vicepresidenta de la Nación, nuestra jefa Cristina Fernández de Kirchner, estamos en una democracia mutilada, por la Corte fundamentalmente, como fuerza de choque y equipo de tareas de los sectores más poderosos de la Argentina: Magnetto, compañía, Macri y el PRO.