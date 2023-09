Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230926 Omar Plaini

–¿Por qué fue tan importante que, después de tantos años de lucha del movimiento obrero y también del movimiento sindical, se haya dado media sanción al proyecto de modificación del mal llamado impuesto a las ganancias?

Bueno, precisamente por lo que usted comenta. Por las dos razones: primero, mal llamado impuesto a las ganancias porque remuneración salarial no es ganancia; segundo, porque hay toda una historia detrás de lucha de muchísimos años del movimiento sindical argentino para la eliminación de este injusto impuesto a los trabajadores, jubilados. Y veníamos trabajando en este último tramo con más expectativas, con más significancia, porque desde que el actual ministro de Economía, de Producción y Asuntos Agrarios y candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, cuando fue presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, ya tuvo reuniones con nosotros, y él venía achicando esta cantidad de trabajadores que estaban incluidos en ese injusto impuesto.

Así que estamos muy contentos, porque incluso puso una polinómica muy buena, que son los 15 salarios mínimos vitales, por lo cual esto tiene movilidad. No es solamente el millón 700 mil pesos, sino que, en la medida en que se mueve el salario mínimo vital y móvil semestralmente, se mueve este injusto impuesto para casi un millón de trabajadores y trabajadoras.

–Usted estuvo presente en el recinto el pasado martes. ¿Cómo califica la actitud de aquellos diputados y diputadas de la oposición que no acompañaron este proyecto que beneficia a tantos trabajadores y jubilados?

Bueno, el doble estándar que tienen... Fíjese usted que cuando Massa lanza esta propuesta, la candidata de Juntos por el Cambio (JxC) lo desafió diciendo “No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy”: lo chicaneó. Massa inmediatamente llevó al recinto este proyecto, lo trataron en comisiones. Básicamente es un proyecto que había presentado un hombre de nuestras filas, del movimiento sindical: el secretario general de La Bancaria y diputado nacional Sergio Palazzo. Él ya venía trabajando en esto, lo habíamos visto en la CGT hace muchísimo tiempo. Así que básicamente es el proyecto que había presentado un compañero nuestro. Y esa chicana hizo que se aceleraran los tiempos. Y aquí estamos. O sea, este doble estándar de la oposición, que primero dicen “No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy”, que van a acompañar, y después resulta que lo votan en contra. Eso muestra que estamos ante una oposición que no solamente no tiene ningún grado de responsabilidad y que solamente apunta y mira a los sectores concentrados en la economía, sino que tiene un doble estándar: dicen una cosa y hacen otra. Lo de Groucho Marx: “Tengo estos principios. Si no le gustan, tengo estos otros”.

–Llama más que nada la atención pensando que en 2015 la quita de impuestos fue el caballito de batalla de Mauricio Macri para acceder a la presidencia.

Claro. En la segunda vuelta con nuestro candidato, el en ese entonces gobernador Daniel Scioli, uno de los compromisos que tomó fue: “Si yo soy presidente de la Nación, los trabajadores nos pagan más impuestos”. Y terminamos en 2019, en la gestión del ingeniero Macri, con 2,4 millones de trabajadores y trabajadoras pagando este injusto impuesto a las ganancias. Por eso le hablo del doble estándar que tienen. Utilizan la mentira como un argumento de captación para ilusionar a millones de argentinos y argentinas y después hacen todo lo contrario.

Bueno, eso lo podemos unificar con un montón de cosas. De hecho, la candidata de JxC, cuando fue funcionaria, les bajó el salario a los jubilados, a los docentes. Y así podemos seguir con un número de cosas que ya conocemos. Quienes habitamos este país sabemos cómo funciona la oposición, ¿no?, tanto JxC como ahora la aparición del sector que se llama “libertarios”.

–Por último, Omar, ¿considera que, si bien este es un primer paso, el sistema impositivo argentino actual es regresivo y debe ser reformado?

Lo planteó nuestro candidato, Sergio Massa. No solamente ha lanzado una batería de medidas para los trabajadores que están registrados, para los informales, para los autónomos, para los monotributistas, para las pequeñas empresas, para las pymes, sino que lo ha dicho claramente. De hecho, ha tomado medidas con el IVA. Ha dicho que tiene que haber un cambio de un sistema tributario que es totalmente regresivo, y que afecta a los trabajadores en general, al que menos tiene. Lo ha planteado, de hecho viene haciendo acciones, siendo gobierno, en esta dirección.

Por eso siempre digo que la oposición se maneja con la narrativa. Cuando vos sos gobierno, la narrativa no es suficiente: tenés que ir a los hechos. Y es lo que está haciendo Sergio Massa. Por eso estamos muy confiados, no solamente en que vamos a estar en la segunda vuelta, sino en que vamos a sostener nuestro gobierno en el campo nacional y popular, y que Massa va a ser el próximo presidente de los argentinos.