Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230911 Sebastián García de Luca

–Imagino que, al haberse definido ya el liderazgo en el interior de Juntos por el Cambio (JxC), esta campaña de cara a las generales va a ser muy distinta de la de las PASO: imagino que será mucho más propositiva. ¿Cuáles serán los principales ejes?

Sí, obviamente que ya tenemos una etapa terminada, que fue toda la discusión por las primarias, que tenía muy fuertemente que ver con el liderazgo, con la forma de JxC. Es una elección que ya la ganó Patricia Bullrich. También quiero ratificar lo que ha sido la demostración de unidad de todos los espacios que conforman JxC desde los municipios de la provincia de Buenos Aires, obviamente lo que ha sido la unidad entre Néstor Gendetti y Diego Santilli, lo mismo que Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Es un tema importante de ratificar, porque fue parte de lo que veníamos diciendo previo a la elección de las primarias, y hoy eso está consolidado y estamos todos totalmente convencidos de que JxC va a ganar las próximas elecciones de octubre.

Pero también, como bien decías, ahora viene una etapa donde estamos planteando a la sociedad con mayor claridad cuáles son nuestras ideas, las propuestas. Y sobre todo un tema muy importante en eso, que es decirle con qué equipos y cómo lo vamos a articular. Porque hoy vemos un conjunto de slogans, de ideas que se escriben por Tik Tok, de muchas de las cuales ya se están retractando y están diciendo que no lo van a hacer, en el caso de La Libertad Avanza (LLA). De nuestro lado, con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, estamos diciéndoles a los argentinos cuáles son nuestras ideas, cuáles son nuestras propuestas, y el equipo que tiene JxC, como en el caso económico, que lo hemos presentado con Carlos Melconian, también con distintas áreas; ser serios, ser responsables, con quiénes lo vamos a hacer y cómo lo vamos a articular, porque esto también tiene un correlato en la necesidad de poder implementar resoluciones, leyes, ordenanzas en el caso de los municipios, toda una articulación que en la democracia se requiere para llevar adelante muchas ideas, y no hay un espacio hoy en la Argentina que tenga ese músculo y esa posibilidad de desarrollo territorial como es JxC.

–¿Y cuál es el papel de Carlos Melconian en la campaña, ya que mencionó al economista?

La verdad que tiene un papel muy importante en nuestro esquema, que es poder dar a conocer, con un lenguaje muy didáctico como el que tiene Melconian, cuál es nuestro plan económico, cuál es nuestro programa, qué es lo posible. Y te insisto en esto, porque uno debe ser serio ante la sociedad, no debe vender espejitos de colores ni fantasías, y eso Melconian lo viene diciendo con mucha claridad: qué es lo posible para hacer para ordenar la economía, que hay que bajar el gasto público, hay que bajar el gasto político, hay que ordenar las cuentas como hacemos cada uno de nosotros en nuestras

familias, o quienes tienen una pyme. La Argentina no puede seguir viviendo del déficit constante, y ese es un eje estructural de cosas que nosotros vamos a implementar. No se trata de ponerse frente a un pizarrón para hacer un Tik Tok sacando cosas, y que después se desdicen a los tres días.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Ojalá que la sociedad pueda tener en claro esta claridad que tiene JxC en las propuestas, en los equipos, y poder enfrentar y terminar con el kirchnerismo. Estamos frente a una gran oportunidad para terminar con el kirchnerismo de una vez por todas. Y en eso es importantísimo, también, el debate que estamos dando en la provincia de Buenos Aires junto a Néstor Grindetti, para terminar de sacar y de ganarle al kirchnerismo en la última guarida que les queda, que es la provincia de Buenos Aires.

–Un territorio icónico.

100%. Obviamente, por la importancia política y lo que implica para el país la provincia de Buenos Aires, pero también por ese desafío. Nosotros les pedimos a los bonaerenses que nos ayuden a terminar de una vez por todas con el kirchnerismo, y para eso hay que ganarles en la provincia de Buenos Aires, y para eso el voto es estratégico. El voto es central. Para que los voten a Néstor Grindetti y a Patricia Bullrich en la provincia de Buenos Aires. Que además, volviendo a lo anterior, son los que están preparados para hacer las transformaciones que hacen falta en Argentina.

Entonces, hay una claridad sobre el cambio profundo que hace falta en Argentina, como lo viene planteando Bullrich, y hay equipos en serio. No hay margen para que el caos en el que vive hoy la Argentina se solucione con más caos o con espacios improvisados que, cuando llegan después a gobernar, no tienen la más pálida idea de cómo llevar adelante una gestión.

–¿Nota que a nivel nacional hay una intención de polarizar la elección entre (Sergio) Massa y (Javier) Milei?

Veo que en muchos puntos hay coordinación entre ellos. Veo que hay armados de listas en conjunto, cuidados en el día de la elección, coordinación discursiva, no hay ataques. Y eso hay que plantearlo con claridad. Sobre todo cuando Milei plantea terminar con la casta y termina aliado del massismo, del kirchnerismo, y está rodeado a nivel nacional por sectores afines al menemismo y, en el caso de la provincia de Buenos Aires, lo vemos en el conurbano, con dirigentes que vienen directamente del duhaldismo. Esa es una realidad, no es un tema de mi opinión. Cuando propone como ministro del Interior a una persona que viene de ser designado por Alberto Fernández y por Massa en el BID; cuando las personas que hablan de la dolarización son las personas que fueron parte de la reestructuración de la deuda de (Amado) Boudou. Bueno, esa es la gente que rodea a Milei. E insisto, no es un juicio de opinión ni de valoración sobre estos dirigentes. Es una realidad sobre la contradicción o la incoherencia entre lo que se dice y lo que después realmente él plantea.

E incluso está diciendo también con claridad que él no va a confrontar ni con el sindicalismo, ni con los Baradel, ni con Moyano; que eso lo va a dejar como un tema de la realidad. Creo que está claro cuál es la diferencia, también en ese caso, con lo que propone Patricia Bullrich.