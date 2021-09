Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con el diputado Facundo Suárez Lastra.

Facundo Suárez Lastra, diputado nacional de la UCR

¿Cómo evalúa la gestión de Juntos por el Cambio en Capital Federal?

Bien, muy buena. Yo creo que en general la elección fue buena. Era una opción clara y muy dominante Juntos por el Cambio, me parece que se ratificó una línea, pero lo más notable es que fue acompañado por todo el país con una prominencia de la oposición muy fuerte.

¿Esperaban este triunfo o lo sorprendió?

Yo no esperaba esta magnitud. Yo esperaba una derrota importante del gobierno, siempre supuse, y lo dije en varios lugares, que en ningún país del mundo un gobierno con tanta mala performance en lo económico, con tanta inflación, con tanta baja de salario real, la jubilación y sin una plan económico, más la falta de empatía, el fracaso de la estrategia de vacunas y el macaneo; en general, en los países donde los gobiernos hacen esto, los gobiernos sufren derrotas graves importantes, y yo me imaginaba que iba a haber una señal muy fuerte. Lo que nunca me imaginé es que fuera tan contundente y tan generalizada en toda la República Argentina.

¿Eso fue un golpe para Alberto Fernández? Ya se está hablando de cambios en el gabinete.

Para mí, excede al gobierno de Alberto Fernández. Si Alberto Fernández fuera el titular único y el jefe político de quienes gobiernan la Argentina yo diría “es una grave derrota de Alberto Fernández”, yo creo que esto es una derrota del modelo kirchnerista estruendosa.

¿Cómo analiza la elección que hizo Rubinstein en la Capital Federal?

Bueno, en algún aspecto bien. No somos el radicalismo, somos un sector minoritario dentro del radicalismo. Nosotros estamos conformes con tener 70 mil ciudadanos que nos apoyaron y haber contribuido a fortalecer el espacio y a sumarle a la propuesta de Juntos por el Cambio 70 mil votos.

Me parece que tuvimos pocos espacios, la verdad que fue muy dominante la idea instalada desde las dos listas principales de que había solamente dos listas. Costó exhibir que había más listas, no fuimos invitados a los programas de televisión, yo tengo menos presencia en la televisión argentina en las últimas tres semanas que la que tuve cuando no era candidato, lo mismo pasó con Rubinstein, una estrategia de invisibilización y, a pesar de eso, tuvimos es resultado que a nosotros nos tiene, no te digo satisfecho porque teníamos una expectativa mayor, pero sí conformes con haber tenido el apoyo de 70 mil ciudadanos que vieron en nosotros una mejor forma de acercarse a Juntos por el Cambio.

¿Por parte de quién fue esta estrategia de invisibilación que usted sostiene?

Bueno, por los candidatos principales que decían acá hay dos listas. Cuando María Eugenia Vidal dice compito con López Murphy a quien invitamos a participar y López Murphy no nos menciona, y la falta de invitación a programas centrales... Hay muchísimos medios de comunicación sumamente importantes que no nos dieron espacios ni entrevistas a nuestros candidatos.

Sin embargo, ayer se vio unidad en el búnker.

Es que la hay, al margen de la invisibilización que hemos tenido, nosotros estamos firmemente comprometidos con Juntos por el Cambio. Nosotros no trabajamos desde el lugar del resentimiento ni la condena ni la denuncia, trabajamos del lugar de sumar y sumamos y lo hicimos con una propuesta positiva sin críticas generales a nuestras listas rivales que entiendo que aportamos y sumamos.

¿Este es el camino a seguir de cara a noviembre, el de la unidad?

Totalmente, por eso estuvimos ahí, por eso Rubinstein se exhibió, levantó la mano junto a María Eugenia Vidal y López Murphy, y si nos invitan a participar de la campaña vamos a participar y si no nos invitan vamos a participar haciendo campaña porque es el espacio al cual nosotros pertenecemos y en el fondo tenemos casi el 10% de ese espacio en la ciudad de Buenos Aires.

