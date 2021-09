Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con el senador bonaerense y referente de CREAR en Mar del Plata, Lucas Fiorini.

¿Qué representa CREAR en General Pueyrredón y qué expectativas tienen rumbo a las PASO?

Nosotros consideramos dos cuestiones en las cuales hemos hecho hincapié y que tratamos no solamente de plantear verbalmente sino también de llevarlo en los hechos o por obras, que es la importancia de la territorialidad, esto es, de estar cercano a la gente, de una política que vuelva a dar respuesta a los problemas concretos y que intente superar cuestiones que son ajenas al ciudadano de a pie y que solo sirven a superestructuras, como por ejemplo promover la grieta y diferencias que me parece que son un buen negocio para pocos pero no para la mayoría de la población. Esto es un conjunto, esto pasa en el país, pasa en la provincia, pasa también en las ciudades. Pareciera que tener un despliegue territorial importante, una vinculación profunda con la gente, que no se maneje solamente desde las capitales, tiende a tener una impronta local fuerte. Acá en la Quinta Sección electoral y en Mar del Plata no pudimos hacerle entender a nuestra fuerza (Juntos por el Cambio) la importancia de trabajar dándole prioridad al territorio y a lo local.

Entonces nosotros tenemos una trayectoria de hace mucho tiempo, una impronta propia que hemos aportado al espacio en su momento, y lo que decidimos es eso canalizarlo a través de un partido político nuevo que se llama CREAR y que va por primera vez a elecciones acá en Mar del Plata y en otros distritos también de la Quinta Sección. En Tandil también tal vez tenemos boleta, también en el Partido de la Costa. No se circunscribe solamente a Mar del Plata, aún cuando General Pueyrredón sea el distrito más importante, por la población que tiene, para nosotros. Así que es un desafío pero también muy contento porque es lo que creemos lo mejor para la ciudad, lo mejor para la gente, lo trabajamos de manera muy honesta, con una lista con personas que son de Mar del Plata y que capaz que no son muy conocidas, en el sentido de que son vecinos muy comprometidos, de a pie, con trayectoria, y eso es lo que quisimos representar: la variedad también que tiene la ciudad.

-En cuanto a los reclamos o pedidos vecinales, ¿con qué se encuentra al momento de recorrer las calles?

Mar del Plata es una ciudad que tiene un potencial increíble, muy grande, pero que se encuentra detenida porque no ha tenido una visión de conjunto. Entonces, tenés grandes cuestiones, por un lado, un desempleo estructural de hace mucho tiempo porque la ciudad está a media máquina en cuanto a la posibilidad de desarrollo y, por lo tanto, el PBI podría ser mayor, y el trabajo, con eso también que se genere, importante. Pero no se da porque no hay una visión de conjunto que te permita a vos articular cuestiones municipales con otras provinciales, como por ejemplo el desarrollo del Puerto que tendría que tener un involucramiento mayor del municipio; la vinculación del Puerto con el Parque Industrial; el desarrollo de algunas áreas de la ciudad como el sur o el norte que tienen un potencial espectacular; una Mar del Plata de doce meses en cuanto al turismo. Bueno, esas son las cuestiones que han hecho que Mar del Plata tenga un problema de desempleo muy grande y lo primero que la gente pide es trabajo. Y aparte, al haber mucho desempleo la cuestión social no se puede tampoco trabajar de manera estructural. Es decir, uno puede dar un plan que está bien para quien está necesitándolo pero la cuestión de fondo es dar trabajo.

Y también, un municipio que está ausente en los barrios. Eso se ve en la ausencia de luminarias, de plazas cuidadas, de calles en mal estado, que se ven en lo que es por afuera del microcentro de la ciudad; y un problema de inseguridad muy alta que nosotros venimos diciendo que el intendente asumió prometiendo su eje en seguridad con un plan integral de antidelito que nunca presentó, que se mudaba la oficina al centro del monitoreo. Se decidió rodear de funcionarios que vienen de capital, que no hago un juicio de valor sobre eso, pero que son porteños que no conocen la ciudad, y eso ha hecho que la ciudad esté cada vez peor en materia de inseguridad. Por la tanto, ayer tuvo que venir el ministro Berni, lo cual muestra el problema que tiene la ciudad, anoche mataron a otra persona, muchos homicidios y lo diario que se va agravando. Lamentablemente, la ciudad tiende a tener problemas que nos pueden llevar a situaciones gravísimas como las que se viven en Rosario, por ejemplo. Entonces eso hay que prevenirlo con tiempo. Es algo demasiado importante para los martes 13 como para que la política del intendente sea solo marketing, hacer kirchnerismo o colgarse de Manes o Santilli, que parece que es la única gestión que hace.

-¿Usted cree que Mar del Plata está cerca o puede llegar a estar cerca de Rosario?

No es que estamos diciendo que sea Rosario. Lo que decimos es que una ciudad que es portuaria, que es grande, que se agrava en materia de inseguridad, y si vos le preguntabas a los rosarinos hace veinte, treinta años atrás no iban a creer que estaban en la situación de desmadre que hoy tienen en materia de inseguridad que ahora no la pueden manejar. Es como todo, es como una casa, si se empieza a caer abajo y no la vas atendiendo cuando querés atenderla ya la tenés derruida. Mar del Plata tiene que ser atendida con una visión local pero que a la vez sea integral y que tenga mucha honestidad, que salga de los anuncios en las redes y la campaña publicitaria, que es fabuloso digamos lo que gasta el municipio, pero que también sin esos recursos no llegan a la gestión