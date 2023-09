Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230925 Adrián Grana

–Adrián, usted en mayo, previo a las PASO, dijo que si Cristina Fernández no era candidata en ese momento, Javier Milei iba a ser el más votado por lejos. Si bien en las PASO se dio un escenario de tercios, ¿cómo se imagina ahora el panorama para las elecciones generales?

Me parece que el panorama claramente sigue siendo un panorama de tercios para esta general. Lo que vemos es que hay una comprensión, salido de la situación de tener a nuestra principal referente y conductora en la lista, hay una situación donde empieza a reconfigurarse una nueva unidad del peronismo, y que eso nos está poniendo en capacidad de dar vuelta esas situaciones que se dieron en las PASO. Lo vemos cotidianamente. Hay un trabajo que estamos haciendo desde UxP y estamos, evidentemente, tomando fuerza. Y me parece que el rol del ministro candidato, de Sergio (Massa), donde está mostrando cuál va a ser la direccionalidad del próximo gobierno del peronismo, me parece que es sumamente interesante. Después de haber logrado el financiamiento necesario para poder cumplir con las metas del Fondo (Monetario Internacional, FMI), con las imposiciones del Fondo Monetario, y de haber resuelto eso en la previa a las PASO, me parece que hoy hay una respuesta y una direccionalidad del gobierno donde lo que se está practicando es peronismo. Y, por lo tanto, en ese marco se da una situación de recomposición. Porque, con la suma de medidas que está tomando Sergio Massa después de la imposición del ajuste cambiario que impone el Fondo Monetario, me parece que hay una serie de medidas que vienen a recomponer esa situación y que también se está notando eso en términos electorales.

–Imagino que se refiere también, entre otras medidas, a la media sanción que obtuvo en Diputados la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. ¿Por qué es tan importante para los trabajadores y para los jubilados también que esto haya sido aprobado?

En principio es el decreto que genera el nuevo tope para la cuarta categoría, lo que genera que más de 900.000 trabajadores no paguen ganancias de acá a fin de año. Y esta media sanción, que esperemos que también tenga la media sanción en el Senado, lo que genera es la eliminación de la cuarta categoría, de manera tal de poder eliminarlo directamente.

Esto lo que genera es una inyección de dinero muy importante. Es casi un billón de pesos al consumo, es decir también, por lo tanto, la producción. Entonces nos parece que esto, en más de un millón de trabajadores, genera un alivio que permite también reactivar el consumo y, por lo tanto, la producción y el empleo, que es la situación que más nos preocupa: cómo hacemos para enfrentar los trabajadores esta locura inflacionaria que tienen los sectores más importantes de la economía, en esta lógica de remarcación de precios permanente. Es una de las políticas que ayuda a recomponer la capacidad salarial de los trabajadores.

–Imagino, Adrián, proyectando también ya en provincia de Buenos Aires, que deben estar trabajando en la organización de lo que va a ser el acto en Ensenada el próximo 27 de septiembre, en apoyo a Axel Kicillof y también a Sergio Massa. ¿Cómo están proyectando este encuentro, que me imagino que va a ser masivo?

Va a ser un encuentro multitudinario. La verdad que estamos trabajando mucho para poder lograr las condiciones de que todos los compañeros y compañeras que quieran participar del evento lo puedan hacer con tranquilidad y con alegría.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Y eso nos significa mostrar la potencia del peronismo en la provincia de Buenos Aires, que creemos que es la locomotora de la posibilidad de dar vuelta a la elección en términos nacionales. Si bien en las PASO, claramente, Axel fue el ganador, lo que entendemos es que hay que seguir mejorando esa situación para hacer un aporte en términos nacionales y garantizar, por lo menos, la participación en el ballotage de Sergio Massa, que creemos que estamos muy cerca de eso, y en lo posible generar también, con lo que seguramente va a ser una recomposición electoral en el resto de las provincias, también la expectativa de poder ganar en primera vuelta.

–Con respecto a la provincia de Buenos Aires, en las últimas semanas la oposición hace mucho hincapié en que la provincia no puede ser “la guarida del kirchnerismo”. ¿Qué les responde a los referentes del arco opositor que señalan esto?

Mirá, la verdad que es muy triste la poca convicción democrática que hay de algunos sectores de la oposición. Desde estar llamando a terminar definitivamente con el kirchnerismo a pretender, cuando las elecciones no tienen el resultado que ellos quieren, desconocer lo que es la voluntad popular.

Yo siempre digo que lo peor que uno puede hacer es no entender por qué la gente hace lo que hace. Nosotros planteamos que en estos tres años y medio no se habían logrado los objetivos que nos habíamos planteado allá por el 2019, después de la tragedia macrista, que era esto de la recomposición de los salarios, la mejor distribución del ingreso... hoy tenemos una situación muy extraña: tenemos uno de los porcentajes más bajos de desocupación en los últimos años, pero tenemos un montón de trabajadores que siguen por debajo de la línea de la pobreza, por ejemplo. Bueno, eso es una tarea pendiente. Y en ese marco de esa tarea pendiente entendemos los resultados electorales. Ahora, lo vemos de manera autocrítica eso. Y por eso las medidas que está llevando adelante Sergio Massa. Lo vemos de una manera autocrítica, no nos enojamos con la gente, entendemos la preocupación y entendemos, en algunos casos, incluso la decepción. Por lo tanto, a partir de esa reflexión es que tomamos medidas. Esta gente lo único que hace es denostar al peronismo en su conjunto y enojarse con los electores y decirles que ellos construyen “guaridas”. Porque si hay una forma de que el peronismo siga gobernando la provincia de Buenos Aires es porque la voluntad popular así lo quiere.

Y ello deviene, entre otras cosas también, en que en la provincia de Buenos Aires hubo una gestión encabezada por el gobernador Kicillof que dio cuenta de los problemas y las demandas de los bonaerenses. Entonces, la verdad es que a eso llamarlo la construcción de una “guarida” es, por lo menos, una falta de respeto, ya no con el peronismo, sino con las decisiones que toman el ciudadano y la ciudadana a la hora de votar, que es reconocer un gobierno que, en medio de infinidad de situaciones adversas, ha hecho una gestión que yo creo, sinceramente, va a quedar en la historia de la provincia de Buenos Aires como una de las mejores gestiones. Teniendo en cuenta la pandemia, teniendo en cuenta la crisis de la guerra en el mundo y la sequía, que son elementos que no podían estar en el menú de ninguna fuerza política como elementos a enfrentar o a confrontar, en ese marco se han hecho infinidad de cosas que le permiten hoy al gobernador caminar toda la provincia de Buenos Aires, no solamente con la frente muy en alto, sino mostrando una capacidad y una calidad de gestión que es lo que le está facilitando el camino para su reelección.