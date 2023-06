Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230607 Danya Tavela

–Diputada, es un momento delicado en la interna de Juntos por el Cambio (JxC) por la disputa dentro del PRO. Gerardo Morales dijo que el espacio va “en picada” hace semanas por la pelea que hay entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. En este escenario ¿cómo se posiciona la Unión Cí­vica Radical (UCR)?

Mirá, nosotros creemos que las peleas internas no son un problema cuando no trascienden hacia afuera generando que lo complementario termine siendo opuesto, ¿verdad? Entonces el riesgo que hay hoy es la escalada de violencia, que también lo vemos, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, entre Maxi Pullaro y Carolina Losada, o de Carolina hacia Maxi. El riesgo es que efectivamente eso se transforme en opuesto a la hora del voto final. Quien gana la PASO de cualquier espacio, o la interna en el caso del radicalismo, que tiene historia en este tema, la gana y el resto tiene que acompañar, porque para eso es el juego de la regla democrática dentro de los partidos políticos. Me parece que cuando vos instalás tanto, que creo que es un poco lo que te intenta transmitir Gerardo con su planteo, cuando vos escalás tanto el nivel de agresividad y de violencia en las declaraciones y la estigmatización del otro, bueno, es muy difícil que después ese proceso sea virtuoso.

Nosotros tuvimos una experiencia en JxC de una PASO muy virtuosa, como fue la de Diego Santilli y Graciela Ocaña contra Facundo Manes y yo. Y esa fue una muy virtuosa: de hecho, a los pocos días del resultado ya estábamos Facundo y yo sumados a la campaña de Diego y Graciela, recorriendo toda la provincia de Buenos Aires, como bien decía siempre Facundo Manes, desde la identidad propia pero complementando JxC. Y esto es un poco el tema. Parece que el peligro hoy para JxC es que esa complementariedad se deshilache y pierda peso y termine siendo cuestión de que el que pierda la interna o la PASO termina haciendo cualquier otra cosa en términos de votos o no termina acompañando la propuesta. Esto es lo que a mí me preocupa hoy, y creo que también le preocupa a Gerardo. Compartí el fin de semana algunas actividades con él y era parte de la preocupación.

Por eso también nos parece importante ampliar la mirada en JxC más allá de los nombres, más allá de si es Espert, si es Margarita Stolbizer o si es el futuro exgobernador de Córdoba, Schiaretti. Tiene que ver con que sumar miradas en el espacio permite justamente apaciguar estos climas extremos y lograr una mirada complementaria de las cosas que hay que hacer en el país.

–Pero, diputada, ¿ampliar ahora o a futuro, luego de las elecciones?

Todo el tiempo hay que ampliar. Este es el problema. Todo el tiempo hay que ampliar. Vos ahora podés hacer una convocatoria para que todos aquellos que quieran vengan a una PASO. Como va a hacer López Murphy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). ¿Por qué López Murphy sí y otros no? Digo, yo tengo mis planteos para hacer respecto del espacio que lidera Ricardo López Murphy; sin embargo, digo: “bueno, listo, bárbaro, que venga, que compita dentro de JxC en la PASO y después veremos”. Y habrá otros que se sumen después, que puede ser perfectamente el caso del sector que lidera Juan Schiaretti, que además no tiene impacto en términos generales.

Pero, digo, me parece que hay que pensar en que de la crisis que tiene la Argentina no se va a salir sólo desde una mesa chica, discutiendo casi desde la misma mirada algunos temas; que hay que ampliar y escuchar más voces. Si no, estamos haciendo lo mismo que hizo el gobierno de de Alberto Fernández. Justamente tenemos que hacer lo contrario.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–Gerardo Morales dijo también algo que llamó la atención: no descarta una ruptura, aunque la postura de la UCR es siempre consolidar el espacio. ¿Usted ve factible que que se quiebre el espacio?

Mirá, yo creo que Gerardo lo planteó ayer saliendo de una reunión que había sido muy álgida. El temperamento de algunos a veces hace que este tipo de expresiones sean tomadas como el titular o el graph de la tele. La realidad es que yo no creo hoy que se quiebre JxC. A mí me parece que efectivamente se está dando un debate interno muy fuerte respecto de esta cuestión de quién lidera JxC, y me parece que hay muchos anotados y eso está bueno, es parte del crecimiento que ha tenido JxC en términos de votantes y en términos electorales y cómo ser recompuesto después de salir del gobierno. Y la verdad que yo te diría que si no se quebró cuando no estábamos en el gobierno, es muy difícil que se quiebre ahora que estamos tan cerca de volver a gobernar los destinos del país y de tantas provincias. Yo no lo veo posible.

–A nivel provincia de Buenos Aires parece todo más calmo, más tranquilo. ¿Cómo nota que se posiciona la UCR en territorio bonaerense?

El radicalismo definió en su Convención Provincial ir por la unidad de JxC. Esto también lo vamos a llevar el lunes a la Convención Nacional. Y por supuesto, nosotros estamos esperando tener definiciones. Nosotros tenemos tres precandidatos a gobernador en el radicalismo en la provincia de Buenos Aires: Martín Tetaz, Maximiliano Abad y Gustavo Posse. A su vez, el PRO ahora tiene dos candidatos, que son Grindetti y Santini. Bueno, entre los cinco hay que elegir quienes dan las mejores condiciones de competitividad. A lo mejor es en una PASO. Bueno, habrá radicalismo también jugando en esa PASO.

–Bueno, Maximiliano Abad sostiene que es necesario de alguna manera alcanzar la unidad, para proponer.

Sí, es lo que yo digo, sin charlarlo con Maxi, pero la verdad es que yo pienso lo mismo. Por eso te digo: entre los cinco habría que generar una opción muy competitiva para ganarle a Kicillof.

Si vos me preguntás a mí, yo creo que el que mejor posicionado está hoy es Diego Santilli, en términos, por lo menos, de lo que dicen las encuestas, los votos, y también posicionado respecto de los equipos técnicos y el recorrido que ha hecho por la provincia. Diego nunca dejó de caminar la provincia después de ser electo como diputado.

Y después estás hablando de dos personas con muchísima experiencia de gestión, como es el caso de Grindetti y el caso de Gustavo Posse, y de dos personas jóvenes que representan además la renovación de la UCR. En particular yo milito con Martín Tetaz desde que somos muy jóvenes y tenemos una mirada parecida de lo que se necesita para la provincia de Buenos Aires y demás. Me parece que tenés dos dirigentes como Maximiliano y Martín que representan la renovación del radicalismo en la provincia de Buenos Aires.

La verdad que si uno lo mira de afuera, si yo no estuviera involucrada en la cuestion política directamente, yo diría: “miren, mejor no puede estar JxC en la provincia de Buenos Aires”. ¿Querés votos? Los tiene Santilli. ¿Querés gestión? La tienen Grindetti y Pose (bueno, Santilli también). ¿Querés renovación? La tienen Abad y Tetaz. Después tenés que elegir quién es más conocido y demás, pero me parece que está en una posición inmejorable.

El otro día me reconocía esta situación un dirigente justicialista. Entonces, me parece que sería una pena no tener la posibilidad de caminar hacia una unidad. Entiendo que la disputa entre Bullrich y Larreta tensa esa posibilidad.