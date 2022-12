Your browser doesn’t support HTML5 audio

20221222 David Hirtz

–Recientemente ha acompañado a Maximiliano Abad en su recorrido por la sexta sección. ¿Cómo ve la figura de este joven candidato de la UCR?

Lo primero que vale la pena decir es que me parece sumamente importante que el radicalismo tenga una o más figuras posicionándose y mostrándose con el espíritu de ser competitivos el año que viene. Y me parece que, efectivamente, Maxi, que tiene una trayectoria nacida en el partido desde su militancia en Franja Morada, su conducción en la facultad, la Federación Universitaria, su paso por el gobierno en Mar del Plata y, ahora, presidiendo el bloque de Cambiemos en la Legislatura y el Comité de la Provincia, donde ha sido reelecto en un acuerdo amplio, es una figura joven, una figura de recambio, importante, con legitimidad e intelectualmente dotado, porque nosotros venimos viendo que está incorporando permanentemente nuevos desafíos, nuevas propuestas, tirando a quienes trabajamos en la Legislatura o en la Fundación Poder líneas y temas para que desarrollemos y llevemos adelante como propuestas. Así que me parece un candidato sumamente interesante.

Efectivamente, hicimos una actividad que estuvo muy acompañada en Bahía Blanca, esencialmente en el marco partidario, aunque tuvimos también presencia en sectores como el industrial, con la visita a la Unión Industrial de Bahía Blanca ese día tenía el brindis de fin de año y dialogamos con ellos. Porque lo hizo acompañado del economista Alfonso Prat Gay, una figura realmente muy sólida en materia de definiciones económicas que ahora me sorprendió con algunas definiciones políticas también. Con él lo acompañamos, entre tanta actividad, a dar una charla en la Universidad del Sur, donde hubo muchos empresarios, gente de la corporación del comercio, la industria, el campo, muy interesada en conocer su mirada sobre la situación actual y algunas propuestas a futuro. Y Maxi estuvo más vinculado a una fuerte actividad con los medios en Bahía, a realizar una reunión con todos los intendentes y legisladores, luego a la tarde con los presidentes de Comité de los 22 distritos de la sección y, por la noche, una reunión amplia en el Comité de Bahía, con una cena donde se congregaron los concejales, consejeros escolares, la juventud y dirigencia de toda la sección. Así que tuvo un día movido, teniendo en cuenta que esa noche habíamos terminado la sesión de ambas cámaras en la madrugada del día viernes. Fue casi unir los dos días en una actividad común.

–Usted destacaba la imagen de Abad como una figura de recambio en la Provincia. Y a nivel nacional ¿cómo se posiciona la UCR, con nuevos candidatos que van aflorando?

Está claro, me parece, que el partido tiene, por lo menos formal y oficialmente lanzados, dos candidatos: (Gerardo) Morales y (Facundo) Manes. Está habiendo unas conversaciones en los últimos tiempos, a partir de un encuentro que ambos mantuvieron en Formosa, adonde fueron a apoyar al precandidato radical a gobernador, de la posibilidad de hacer una interna abierta. Esto genera algunas dudas sobre su instrumentación. No es un mal instrumento: el partido ya lo ha usado, en la época de (Fernando) De la Rúa y (Graciela) Fernández Meijide, por ejemplo, con buen resultado. Es confeccionar padrones partidarios y de independientes no afiliados a ningún partido político, para que puedan participar. Pero, teniendo en cuenta la altura del año en que estamos, que enero es feria judicial y que la Justicia tendría que confeccionar eso padrones, hay para mí un problema logístico, de poder tener esos instrumentos en tiempo y forma para poder hacer algo en marzo o abril, como se pretendía.

Sé que esta misma semana el Comité Nacional está llamando a una reunión más ampliada de todos los gobernadores, los presidentes de comités de provincias y los presidentes de bloques nacionales, para charlar de estos temas, porque todos compartimos que el radicalismo tendría que llegar a marzo o abril del año que viene con un candidato definido, si fuera posible, porque esto nos fortalecería, unificando la acción detrás de un único nombre, una única propuesta y una forma de llevar adelante un recorrido y una campaña de nivel nacional, con miras a ver si después vamos a tener una PASO con los candidatos del PRO y de la Coalición Cívica.

–Por último, lo llevo al ámbito estrictamente legislativo. ¿Qué balance hace de la actividad en la Cámara alta durante este 2022?

La actividad no fue intensa. Tuvimos una cantidad interesante de sesiones, pero creo que podríamos haber generado mayor cantidad de actividad. Lo que sí quiero destacar es que hemos tenido un alto nivel de diálogo. Este hecho de que el Senado ha quedado constituido con 23 miembros de cada bloque nos obliga necesariamente a tener diálogo, búsqueda de consensos. Y esto, que a lo mejor en algún momento traba las decisiones y enfría las posibilidades de sacar rápidamente algunas leyes, por el otro lado nos ha hecho dialogar, conversar, y también ha sido en algún momento obstáculo para poder trabajar en determinados temas. Pero, en líneas generales, hemos tenido una buena relación entre ambos bloques. En lo personal, estoy muy contento con el hecho de que mis pares me hayan posibilitado presidir la comisión de Asuntos Municipales, teniendo como antecedente que fui intendente por dos mandatos en Adolfo Alsina. Ahí somos seis intendentes, entre justicialistas y radicales, y la verdad es que hemos tenido mucho consenso, sobre todo en un tema de fondo como el que planteé en el proyecto que después acompañó todo mi bloque, que es el de la reforma para la autonomía municipal plena. Y nos fue permitiendo encontrar un montón de consensos sobre fin del año que nos hacen pensar que, aun con las dificultades que implica un año electoral como el que viene, podemos tener unos cuantos meses para avanzar en algunas ideas que nos permitan generar acciones sobre el tema del autonomismo. Creo que la comisión tuvo una buena participación y una buena cantidad de expedientes que pudimos resolver