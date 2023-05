Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230512 Anahí Bilbao

–Diputada, ha realizado en las últimas horas un balance tanto político como social de la situación que se vive en la provincia y en el país y ha asegurado que, “mientras el oficialismo recurre a amenazas y a la coacción, los ciudadanos circulan por la vida sin esperanzas”. ¿Por qué motivo afirma esto?

Tal cual lo manifiesto ahí, es desesperante la situación que estamos viviendo. No en particular yo o tal vez vos, pero basta sólo con recorrer el territorio para darse cuenta de qué en situación está nuestra gente, en qué situación se encuentran los vecinos de la provincia de Buenos Aires. Y cuando nos contactamos con otras provincias, las situaciones de las provincias son desesperantes. Entonces, que en este contexto lo único que interese sea seguir apropiados y quedándose con el poder, no deja de ser lamentable. Y la verdad que llega un momento en que uno tiene esperanza de un cambio de la comprensión, pero cuando ve al propio gobernador de la provincia de Buenos Aires aplaudiendo barbaridades cuando se habla de que llegue cualquier otro partido que no sea el de ellos al poder, de algún modo van a tomar las calles y van a usar el helicóptero para que se vayan (nos vayamos), me parece un atropello después de todo lo que nos ha costado a los argentinos el logro de estos cuarenta años de democracia y justamente en los cuarenta años de democracia. El avasallamiento de las instituciones, la crítica permanente a la Justicia. Lo único que les interesa es permanecer en el poder y no ir presos los que ya tienen delitos de corrupción comprobados.

Llega un momento en que, ya no como política, como ciudadana, estás harta, harta de escucharlos. Y harta de que no se convenzan de que hoy el voto de la gente va a ir hacia otro lado. Porque esta desesperanza nos atraviesa como argentinos. Entonces, ya nadie quiere que su hijo vaya a Ezeiza y se vaya, se vaya del país, de su idiosincrasia, del lugar que lo vio nacer, que lo vio crecer. Es realmente muy triste. Y en ese contexto, no sólo vemos que a las escuelas llegan circulares atemorizando con que la jubilación va a llegar a no sé qué edad, que van a recibir menos salarios, que es un peligro para la educación. ¡Hablando de educación, el kirchnerismo, que la ha arrasado! Porque hay que circular por las escuelas y saber cómo está la educación en la provincia de Buenos Aires. Es una vergüenza. Y como tengo bronca, sigo y sigo, perdón. (risas)

–Me interesa saber preguntarle sobre un hecho que fue relevante en las últimas horas y es el reciente fallo de la Corte Suprema con respecto a las elecciones, tanto en Tucumán como en San Juan. Juan Manzur ha decidido declinar su candidatura. ¿Qué análisis hace al respecto?

Bueno, en primer lugar, si somos una república, un poder no puede meterse en el otro. En ese sentido, lo que hace el Presidente, de juzgar a la Corte, rasgándose las vestiduras a favor de la República, es una falta de respeto a todos. Entonces, no voy a cometer eso. En principio, creo que la Corte lo que hizo fue una advertencia: Paremos y vamos a ver. No es que tomó una decisión de la noche a la mañana. Aún no lo decidió. En ese contexto, por alguna razón Manzur se baja rápidamente. Porque sabe que su candidatura no tenía que ver con la Constitución de la provincia.

Yo leí su Constitución y también leí la de San Juan. La de San Juan es muy clara. Se podría prestar a dobles interpretaciones, pero yo no soy jurista, no soy constitucionalista, y voy a esperar que la Corte se expida, porque soy republicana y porque para eso está la Justicia. Y si la Justicia nacional no se dedica a eso ¿para qué va a estar? Es parte de su rol, así que en ese sentido estoy tranquila, más allá de quién sea el juez, de quiénes sean. En mi caso, soy el Poder Legislativo. En el caso del Presidente o de un gobernador, son Poderes Ejecutivos. Y no deben meterse en el otro poder.

–Más allá de este fallo, un debate que sigue latente es el de la reforma judicial. ¿Usted considera que es necesario avanzar en este camino?

Es probable que se necesite una reforma judicial. Es probable. Pero no que sea funcional a un objetivo específico como es salvar a los que cometieron delitos. Esto lo tengo claro. Es decir, es probable, pero hagamos un debate sano, pleno, real, que no sea funcional a objetivos egoístas. Acá lo único que se busca es una sola cosa. Y la verdad que de eso estamos cansados.

–¿Usted señala que el kirchnerismo lo que intenta es utilizar la Justicia para beneficio propio?

Por supuesto. Y ya a nadie le sorprende, porque es más de lo de siempre. Por ejemplo, amenazan con no acatar fallos. Tampoco me sorprende. Recordemos aquel fallo para Santa Cruz, por el dinero enviado al exterior. ¿Cuándo acataron ese fallo? No lo acatan. No lo acatan porque no son republicanos. Y la verdad que ya llegó la hora de decirlo.

–Por último, usted mencionaba uno de los puntos centrales de este análisis que hacía, que es la educación. La UCR, con Maximiliano Abad a la cabeza, mañana realizará en el Colegio Nacional de La Plata un encuentro basado en uno de sus ejes, de sus propuestas electorales, que es la “revolución educativa”. ¿Qué expectativas tiene con respecto a esta jornada?

Muy buenas. Ya sabemos que está viniendo gente de todos los distritos de la provincia, así que va a ser un muy buen encuentro. Tiene, en una primera parte, teoría y experiencia de gente como (Guillermina) Tiramonti o como (Florencia) Salvarezza. Va a estar también el ministro de Educación de Mendoza. Hay toda una primera parte donde van a mostrar experiencias. Y toda una segunda parte que es a la tarde y que es reflexiva y que es de trabajo en equipo, que es un trabajo que va a complementar un trabajo que ya venimos haciendo nosotros en las diferentes secciones electorales.

–Hoy en día ¿cómo está la educación en el interior? Principalmente en la sexta sección, a la que usted pertenece.

Las escuelas del interior son lindas, están organizadas, pero todo tiene que ver con la gran dedicación que tienen las personas. Esas personas sienten incertidumbre en su mayoría, desorientación. Les bajan línea sobre cómo deben actuar y no es como aprendieron.

Hoy la educación sigue siendo tradicional, sigue siendo de cien años atrás, pero porque no estamos preparados para los tiempos que vienen y aparentemente en la cúpula no les interesa tampoco el futuro. Entonces, el tema es que todos pasan sin acreditar sus conocimientos, y esto es un engaño, pero no sólo para la comunidad, sino para cada alumno, que cree saber cosas y después se choca la cabeza contra la pared. La verdad que, por respeto a los alumnos, nosotros deberíamos barajar y dar de nuevo en muchísimos aspectos. Y de esto se trata el trabajo que estamos haciendo.