Diputada Débora Galán

-Hace unas horas se reunió con la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, para analizar los avances en el distrito. ¿Qué desafíos aún quedan por tratar en la ciudad?

Más allá de que la intendenta viene llevando adelante obras que tienen que ver con financiamientos provinciales, nacionales, el acompañamiento está presente constantemente. Uno de los avances que tuvimos fue la inauguración de la aguatera municipal, que eso va traer mucha más obra en cuanto a calles.

La verdad que veníamos muy castigados por el tema de calles sin ni siquiera un mejorado de tierra. Con el avance de la población y de más cantidad de viviendas es necesario tener el acceso por una cuestión de seguridad, de salud. Muchas veces los reclamos de los vecinos en ese sentido son, por ejemplo, que no entra un remís, no entra una ambulancia. Esas son unas de las prioridades que ha tenido la intendenta. El tema de municipalizar parte de la recolección de residuos; el acompañamiento de la provincia en cuanto a reforzar la seguridad en las cuarenta cuadrículas que tiene el distrito.

Los desafíos que quedan: seguir promoviendo la industria dentro del distrito. Moreno tiene parques industriales que todavía hay que seguir fortaleciendo y promoviendo, fortalecer también el sector de las PyMes, de los comercios para generar. Siempre venimos trabajando junto a Tomás, a Malena Galmarini, lo que es el trabajo digno. Los ingresos también para poder tener recursos propios para poder llevar adelante políticas públicas desde la gestión municipal. Digamos que son desafíos positivos. Siempre hay que mirar el lado positivo, no quedarnos con lo que no se hizo los años anteriores, sino con todo lo que hay que hacer.

-¿Cómo nota que se prepara la ciudad para estas elecciones?

Me sorprendió para bien la recepción cuando se va a hacer el casa por casa. Desde hace algunas semanas estamos trabajando las mesas de difusión para ayudar a la gente a encontrarse en el padrón, saber dónde ir a votar, cuáles son los recaudos que hay que tener con respecto a que seguimos en un contexto de pandemia y hay que tener todavía los cuidados para evitar los contagios.

La gente lo recibió bien, y quienes tienen quejas que son esperables, porque la verdad que la pandemia crisis que son externas a veces a una gestión municipal o a la provincial o nacional, que vienen de arrastre y son crisis que atraviesa el mundo, en la charla con las vecinas y los vecinos vamos encontrando las cosas que nos unen, las cosas que se pudieron lograr a pesar de la pandemia. Por ejemplo, el municipio de Moreno ha tenido una mayor recaudación en pandemia que la última gestión. Eso quiere decir que hay vecinos y vecinas que pagan ahora con mucho más compromiso las tasas municipales. Ese tipo de cosas a nivel local y después bueno vamos hablando en cuanto a salud, en cuanto a un montón de políticas públicas provinciales que se ven más en el distrito. Encontramos las cosas que nos unen y que esperamos que nos acompañen con el voto.

-¿Cuáles son los temas que cree que se van a tratar en la Legislatura tras las elecciones?

Bueno en esta línea lo que venimos hablando. Nosotros nos hemos abocado a acompañar y a impulsar proyectos que tienen que ver en materia de política pública sanitaria, de algunas emergencias y algunos temas de relevancia que tienen que ver con lo económico y la salud. Creo que en la pos pandemia o en la pre salida a esta pandemia, como ahora hay vuelta a clases y a algunas actividades que se habían paralizado momentáneamente, creo que es momento de ocuparnos de esas cuestiones y de lo que te venía comentando para generar trabajo digno, acompañar esas políticas.

Uno de los flagelos que ha aumentado o por lo menos no disminuyó son los femicidios.

Lo que estamos también tratando de impulsar para lo que tiene que ver con nuestra región en cuanto a justicia y derechos humanos es la ampliación de nuestro Departamento Judicial de Moreno - General Rodríguez. Algunos proyectos han salido pero esperamos que para Moreno también llegue ese momento porque también uno de los flagelos que ha aumentado o por lo menos no disminuyó son los femicidios. Entonces, esas cosas en lo particular a mí me motivan para seguir trabajando desde la Cámara, comprometiéndome en cuanto lo territorial